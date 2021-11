Rückblick Als der EHC Olten auf der Erfolgswelle surfte: «Wir gewannen Spiele, die wir gar nicht hätten gewinnen dürfen» Der EHC Olten hat mit 16 Siegen in 18 Spielen einen absoluten Traumstart in die Meisterschaft hingelegt. Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass ein vergleichbarer Saisonauftakt gar nicht so lange zurückliegt. Die EHCO-Legenden Romano Pargätzi, Remo Hirt und Diego Schwarzenbach erinnern sich an den «goldenen Oktober» 2012. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gewohntes Bild im Herbst 2012: Oltens Colton Fretter, Fabian Ganz, Diego Schwarzenbach und Patrick Parati (v.l.) bejubeln einen Treffer ihrer Mannschaft.

Marcel Bieri

Mit einem 6:1-Sieg gegen die GCK Lions schloss der EHC Olten das erste Drittel der neuen Saison als Tabellenführer ab. Es war der 16. Dreipunkteerfolg im 18. Meisterschaftsspiel. 49 Punkte sind eine schier unglaubliche Ausbeute. Die 77 erzielten Tore (4,28 pro Spiel) sind ein ebenso herausragender Wert wie die 26 Gegentore (1,44 pro Spiel). Diese Traumbilanz wirft unweigerlich die Frage auf: Wann ist der EHC Olten letztmals auf vergleichbare Art und Weise in eine Saison gestartet?

Der Traumstart 2021:

Die Tabelle:

Man muss überraschenderweise nicht einmal allzu weit zurückblättern in den Geschichtsbüchern der Swiss League/Nationalliga B. Im Herbst 2012 legte der EHC Olten einen vergleichbaren Traumstart hin. Nach vier Partien standen noch jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Danach feierten die Powermäuse aber gleich 13 (!) Siege in Serie und blieben dabei während des ganzen Monats Oktober in zwölf Partien makellos. Erst am 2. November 2012 endete die unheimliche Serie mit einer 0:4-Niederlage in La Chaux-de-Fonds.

Der Traumstart 2012:

Die Tabelle:

Verteidiger Romano Pargätzi war damals einer der Stammspieler im Team der Oltner, welches vor allem von den alles überragenden Leistungen des damals frisch zu den Powermäusen gestossenen Marco Truttmann profitierte. Pargätzi erinnert sich noch gut an jene Phase, als einfach alles passte:

«Wir gewannen damals Spiele, die wir eigentlich gar nicht hätten gewinnen dürfen. Wir hatten einen klassischen Lauf, wo einem alles gelingt.»

Mit dem neuen Trainer Scott Beattie an der Bande habe damals nach einer missglückten Saison 11/12 (Entlassung von Colin Muller, Nothelfer Kent Ruhnke) eine Art Aufbruchstimmung geherrscht im Kleinholz, so Pargätzi. In jener Phase der grenzenlosen Euphorie wurde der kanadische Headcoach übrigens mit jenem Fünfjahresvertrag ausgestattet, der den Klub noch lange plagen sollte, als sportlich längst nicht mehr alles rosig war.

Die Skorerliste des EHC Olten in der Quali 12/13

Diego Schwarzenbach gehörte 2012 auch zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft. Gerade für ihn, den Instinktstürmer, war jener Höhenflug besonders prägend. «Wenn man von einem Erfolg zum anderen fliegt, dann macht man intuitiv fast alles richtig. Genau so, wie man immer ein wenig zu lange nachdenkt, wenn es nicht nach Wunsch läuft.» Schwarzenbach, der mittlerweile in der MySports-League für den EHC Basel spielt und die Skorerwertung der Liga anführt, erinnert sich auch daran, dass Trainer Scott Beattie damals darauf verzichtete, neue Systemelemente im Training einzuführen, um den Erfolgslauf nicht zu unterbrechen.

Wurde nach dem «goldenen Oktober» 2012 gleich mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet: Scott Beattie. Laurent Gillieron/ Keystone

Remo Hirt: «Wir konnten gar nicht mehr verlieren»

Remo Hirt, ebenfalls während vier Jahren eine feste Stütze im Team der Oltner, sieht den damaligen «goldenen Oktober» als logische Fortsetzung eines Steigerungslaufs. «Die Mannschaft wurde kontinuierlich verstärkt mit Spielern wie Marco Truttmann. Dann kamen wir in einen Flow und konnten gar nicht mehr verlieren, auch wenn wir zum Teil haarsträubend spielten.»

Romano Pargätzi ist auch jetzt noch regelmässiger Zuschauer bei den Spielen des EHC Olten und kann deshalb einschätzen, wie gut die aktuelle Mannschaft im Vergleich zu jener vor neun Jahren ist:

«Natürlich gehört immer auch eine Portion Glück dazu, wenn man so einen Lauf hat. Aber so, wie der EHCO jetzt auftritt, das macht schon einen sehr, sehr guten und gefestigten Eindruck. Das sind alles solide Leistungen und die Siege sind wirklich selten in Gefahr gewesen. Das hat nur sehr wenig mit Glück zu tun.»

Entscheidend ist am Ende sowieso, wie die aktuelle Mannschaft im Frühling dann in den Playoffs abschneiden wird. Jene des Jahrgangs 12/13 stiess schliesslich bis in den Final vor (wo man Lausanne mit 0:4-Siegen unterlag). Doch das Team wäre um ein Haar bereits in den Viertelfinals gescheitert. Gegen den HC La Chaux-de-Fonds setzte man sich erst im siebten Spiel in der Verlängerung dank eines Treffers von Remo Hirt durch.

Das fatale Out gegen La Chaux-de-Fonds

Unvergessen ist auch das, was dem EHC Olten ein Jahr später passierte: Als überlegener Quali-Sieger traf man in der ersten Playoff-Runde erneut auf den HC La Chaux-de-Fonds, gewann das erste Spiel zu Hause deutlich mit 7:1, verlor aber dann komplett den Faden und flog bereits im Viertelfinal aus dem Meisterrennen. Es sollte der Anfang vom Ende der Ära Beattie sein, der im November 2014 beurlaubt wurde – mit einem Vertrag, der noch drei Jahre gültig war. Das war die unangenehme Nebenwirkung jenes Traumstarts im Herbst 2012.