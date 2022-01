Victor Oejdemark und Dominic Nyffeler zum EHC Olten

Transfers Die Bestätigung eines Knaller-Transfers und ein Nachfolger für Joel Scheidegger Der EHC Olten bestätigt die Verpflichtung des aktuellen EHC-Kloten-Goalies Dominic Nyffeler im Hinblick auf die kommende Saison. Neben dem Transfercoup auf der Torhüter-Position gelang Olten-Sportchef Marc Grieder mit dem Zuzug von Offensiv-Verteidiger Victor Oejdemark ein weiterer, wichtiger personeller Schachzug. Und auch in die Suche nach dem dritten Ausländer ist wieder Bewegung gekommen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 13.01.2022, 10.31 Uhr

Victor Oejdemark (r.) im Zweikampf mit Oltens Cédric Hüsler. Marc Schumacher / freshfocus

Die Rochade auf der Goalieposition des EHC Olten im Hinblick auf die kommende Saison ist schon seit ein paar Wochen bekannt. Jetzt ist es offiziell: Der aktuelle Kloten-Torhüter Dominic Nyffeler wird in Zukunft den Kasten der Oltner hüten. Der 29-Jährige, der für drei jahre unterschrieb, tritt die Nachfolge von Routinier Simon Rytz an, der seinerseits in die National League zum EHC Biel wechseln wird.

Neben der wichtigen Verpflichtung des neuen designierten Nummer-Eins-Goalies konnte Sportchef Marc Grieder auch in der Verteidigung einen wichtigen Nagel einschlagen. Nach dem anfangs Dezember bekannt gewordenen Abgang von Joel Scheidegger in die National League zum HC Fribourg-Gottéron wurde die Suche nach einem Nachfolger mit ähnlichen Offensiv-Qualitäten intensiviert. Nun wurde Grieder fündig: Mit dem schwedisch-schweizerischen Doppelbürger Victor Oejdemark stösst ein junger Verteidiger mit grossem Potenzial zu den Oltnern. Er hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Regelmässig NL-Luft geschnuppert

Oejdemark wurde in der Nachwuchsabteilung der GCK Lions gross und schnupperte in den letzten fünf Jahren mehrmals NL-Luft. Erst in den Reihen der EV-Zug-Organisation, wo er zwei Saisons bei der EVZ Academy verbrachte und auch ein paarmal für die Zuger in der National League auflaufen durfte. Und dann beim HC Lausanne, wohin er 2019 mit einem Dreijahresvertrag wechselte.

Eine Saison lang kam er bei den Waadtländern regelmässig in der NL zum Einsatz, wurde dann aber in den letzten beiden Saisons (inklusive der aktuellen) mehrheitlich in die Swiss League ausgeliehen. Letztes Jahr stand er für Winterthur und dann am Schluss für Kloten im Dienst, heuer absolvierte er einen Grossteil seiner Einsätze für den HC La Chaux-de-Fonds, wo er in 24 Spielen 16 Skorerpunkte verbuchte und damit zu den produktivsten Verteidigern der Swiss League gehört. Mit 23 Jahren ist er ausserdem noch jung, aber trotzdem schon erfahren und gleichermassen entwicklungsfähig. Angesichts des überschaubaren Verteidiger-Markts sicher ein guter Transfer für den EHCO.

Die heikle Ausländer-Frage

Immer noch in der Warteschlaufe ist Marc Grieder bei der Suche nach einem dritten Ausländer, obwohl nach dem zwischenzeitlichen Stillstand wieder etwas Bewegung in die Sache gekommen ist. Zwei konkrete Kandidaten hat Grieder im Visier. Der eine, bei dem es sich gerüchteweise um den in Österreich bei den Black Wings Linz unter Vertrag stehenden Deutsch-Kanadier Colin Smith handelt, erhält (immer noch) keine Freigabe von seinem aktuellen Klub. Der andere wäre eine komplett neue Option.

Heikel ist diese Verpflichtung für den EHCO insofern, als dass man für den weiteren Verlauf der Saison zwingend eine Absicherung auf der Ausländerposition braucht, auf der anderen Seite aber auch einen Spieler, der sich über Wochen mit seiner Rolle als Ersatz-Söldner zufrieden gibt und nicht zum Störfaktor avanciert. Weil: wenn gesund, sind Dion Knelsen und Garry Nunn eigentlich gesetzt und unantastbar.

Grieder wird sich im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf auch bemühen, jeweils noch einen Verteidiger und einen Center mittels B-Lizenz als Absicherung zu holen. So gut, wie es der Mannschaft läuft, sollte man wirklich nichts dem Zufall überlassen. Zumal die Verletzungshexe sich ja bekanntermassen unheimlich wohlfühlt im Kleinholz.

