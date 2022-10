Garry Nunn wechselt zum EHC Visp

Das schmerzt, aber...

Ja, der sich abzeichnende Abgang von Publikumsliebling Garry Nunn tut dem EHC Olten und seinen Fans weh. Da muss man nicht lange um den heissen Brei herumreden. Dass der Kanadier auch noch zum – zumindest auf dem Papier – grössten Ligakonkurrenten wechselt, tut noch ein wenig mehr weh!

Garry Nunn, bzw. sein Agent, spielten mit offenen Karten und gaben den Oltnern die Möglichkeit, das Angebot der Visper mitzugehen. Dass der EHCO darauf verzichtete, ist nachvollziehbar. Man ist in Olten bereit, in Qualität zu investieren – was man auch an der aktuellen Ausgabe der Mannschaft sieht. Aber man hat auch seine finanzielle Schmerzgrenze und ein Gehaltsgefüge, dass man im Griff behalten will.

Dass Geld alleine nicht glücklich macht, beweist übrigens in der laufenden Saison ausgerechnet der EHC Visp, der trotz beträchtlicher Investitionen bisher weit unter den Erwartungen geblieben ist und am Montagabend – welch Ironie des Schicksals – auch noch den Trainer entlassen hat.