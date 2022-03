Transfer-Schock Weshalb die Zeichen bei EHCO-Captain Dion Knelsen auf Abschied stehen Zwei Wochen vor dem Auftakt zu den Swiss-League-Playoffs rückt beim EHC Olten eine wichtige Personalie in den Mittelpunkt: Es geht um die Zukunft des Ausländers Dion Knelsen. Die Zeichen verdichten sich, dass der Kanadier am Ende der laufenden Saison mit seiner Familie in die Heimat zurückkehrt. Noch lässt sich der 33-Jährige aber ein Hintertürchen offen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Nur der Aufstieg dürfte zu einem weiteren Engagement beim EHCO führen: Captain Dion Knelsen liebäugelt mit einer Rückkehr in die Heimat. Marc Schumacher / freshfocus

Wie geht es eigentlich mit Dion Knelsen und dem EHC Olten weiter? Diese Frage war in den letzten Wochen immer wieder zu hören. Besonders, seit der kongeniale Sturmpartner Garry Nunn seinen Vertrag um eine Saison verlängert hatte. Eine Antwort, ob es eine weitere Zusammenarbeit geben wird, war bisher nicht zu hören.

Doch jetzt sickerten die ersten Gerüchte durch, wonach der Kanadier seine Profi-Karriere am Ende der laufenden Saison beenden und in seine Heimat zurückkehren würde. Für die Oltner und ihren Sportchef Marc Grieder, die ihr Interesse an einem weiterlaufenden Engagement Knelsens stets deutlich bekundet haben, ein eigentlicher Schock.

Die offizielle Version? «Es ist noch nichts entschieden»

Also geht die Frage im Anschluss an das Montags-Training direkt an den Hauptdarsteller: Dion Knelsen, verlassen Sie am Ende dieser Saison den EHC Olten? «Es ist noch nichts entschieden», sagt der Kanadier. «Ich möchte erst sehen, wie wir die Meisterschaft abschliessen, ehe ich meine definitive Entscheidung fälle. Jetzt gilt meine vollste Konzentration den Playoffs und meinen Leistungen auf dem Eis.» So tönt die «offizielle» Verlautbarung.

Fest steht: Knelsen lässt sich ein Hintertürchen offen für den Fall, dass dem EHCO der Aufstieg in die National League gelingen sollte. Aber im weiteren Gespräch wird deutlich, dass der ausgeprägte Familienmensch sich schon seit geraumer Zeit Gedanken macht über seine Zukunft. «Ich muss eine Entscheidung fällen, die mein Leben nachhaltig beeinflusst», sagt der 33-Jährige und erklärt:

«Es geht um meine Familie. Die Kinder werden älter und wir müssen uns überlegen, wie lange wir noch in der Schweiz bleiben wollen.»

Knelsen fügt an: «Diese Frage nach der Zukunft begleitet mich schon seit ein paar Jahren. Natürlich ist der Gedanke an einen Rücktritt traurig. Aber mir ist bewusst, dass ich diesen Job nicht ewig ausüben kann.»

«Jedes Spiel geniessen, als wäre es das Letzte»

Betrachtet man die in den letzten Wochen seltsam zurückhaltenden Auftritte von Dion Knelsen, stellt sich natürlich die Frage, ob sich diese schwerwiegende Entscheidung irgendwie in seinem Leistungsvermögen ausgewirkt hat: «Nein. Im Gegenteil: Wenn ich auf dem Eis bin, dann sind das eher befreiende Momente, weil ich mich dann nur auf das Spiel konzentrieren muss. Darum geniesse ich diese Momente umso mehr. Ich spiele eigentlich jede Partie so, als wäre sie meine letzte. Für mich ist und war es immer ein Privileg, diesen Beruf ausüben zu dürfen.»

Knelsen unterstreicht, dass ihn diese wichtige Phase der Lebensplanung nicht negativ beeinflusst: «Ob ich in Olten bleibe oder meine Profikarriere beende, spielt für mich letztlich keine Rolle. Ich bin auf beide Arten glücklich. Es ist für mich so oder so eine gute Situation. Ich habe eine Aufgabe, die mich in meiner Heimat erwartet. Existenzielle Ängste müssen wir keine haben.»

Dion Knelsen ist seit zwölf Jahren als Eishockey-Profi unterwegs. «Ich kenne eigentlich nichts anderes», sagt er. «Jetzt kommen andere Faktoren in die Gleichung. Und ich kann nicht immer erste Priorität beanspruchen.» Der Kanadier spricht von seiner Familie, die nun andere Bedürfnisse habe. Etwa die Kinder, die ihre Verwandtschaft in der Heimat, zu der man eine sehr innige Beziehung pflege, bisher nur sehr selten gesehen habe.

Zu wenig Zeit für Heimatbesuche

Knelsen erklärt: «Da wir schulpflichtige Kinder haben, konnten wir zuletzt jeweils erst Anfangs Juli nach Kanada reisen und nur drei Wochen dort bleiben, bis das Eistraining wieder losging. Von den fehlenden, gemeinsamen Weihnachtsfeiern ganz zu schweigen. Und dann kam auch noch der Faktor Corona dazu, der punkto Reisen sehr viel eingeschränkt hat. Man weiss nie, was die Kinder alles verpassen.»

Mit dem Hintertürchen, dass sich Dion Knelsen im Falle eines Aufstiegs offen lässt, motiviert er sich selber am meisten:

«Natürlich will ich diese Saison auf die bestmögliche Art und Weise abschliessen. Für mich war es, bis auf die letzten paar Wochen, eine der besten Phasen meiner ganzen Karriere in einer der besten Mannschaften, in der ich je gespielt habe. Diesem Klub, dieser Stadt und diesen Fans etwas zurückzugeben in Form eines Meistertitels, wäre für mich das Grösste.»

