Trainerfrage Wer steht beim EHCO an der Bande? Es ist eine interessante Alternative aufgetaucht Bleibt Fredrik Söderström? Oder endet die Amtszeit des Schweden beim EHC Olten nach zwei Jahren? Noch ist alles offen, aber am Montagabend ist ein heisser Kandidat auf dem Markt aufgetaucht. Marcel Kuchta 27.04.2021, 05.12 Uhr

Ein Kandidat auf den Trainerposten beim EHCO: Lars Leuenberger. Claudio De Capitani / freshfocus

Knapp zwei Wochen ist es her, dass der EHC Olten gegen den EHC Kloten im Playoff-Halbfinal nach hartem Kampf die Segel streichen musste. Seither sind die sportlichen Entscheidungsträger, allen voran Sportchef Marc Grieder, daran, die kommende Saison zu planen. Während punkto Mannschaft schon die meisten Fragen geklärt sind, blieb die Trainerfrage bisher noch unbeantwortet: Bleibt Fredrik Söderström an der Bande oder kommt es nach zwei Jahren zu einem Wechsel?

Söderströms Heimkehr ohne Vertrag in der Tasche

Söderström ist Ende letzter Woche zurück in seine schwedische Heimat geflogen. Ohne neuen Vertrag in der Tasche, seiner Einschätzung nach aber trotzdem mit einem guten Gefühl, dass eine weitere Zusammenarbeit möglich ist. Klar ist: Grieder und Söderström schätzen sich, trotz des missglückten Experiments mit dem Sportchef als gleichzeitigen Assistenten sowie dem sportlich enttäuschenden Abschneiden nach der ersten Saison und der durchwachsenen Qualifikation im zweiten Jahr. Die guten Playoff-Auftritte des EHCO im März/April waren für Söderströms Zukunft wichtig.

Nun hat sich auf dem Schweizer Trainer-Transfermarkt aber eine interessante Entwicklung ergeben: Am Montagabend wurde bekannt, dass der EHC Biel und Trainer Lars Leuenberger getrennte Wege gehen werden und der an Krebs erkrankte Antti Törmänen nach seiner Pause im Sommer wieder an die Bande der Seeländer zurückkehren wird. Das heisst: Mit Lars Leuenberger ist plötzlich ein potenzieller und valabler Kandidat für den Oltner Trainerposten aufgetaucht.

Lars Leuenberger wäre fast schon einmal beim EHCO gelandet

Bekannt ist, dass «Laser» vor zwei Jahren als Nachfolger von Chris Bartolone fast schon einmal Trainer in Olten geworden wäre. Als die Zusammenarbeit nicht zustande kam, kam schliesslich Fredrik Söderström zum Handkuss. Nicht unmöglich, dass Lars Leuenberger nun mit Verzögerung doch noch beim EHCO landet. Der ehemalige Berner Meistertrainer hat dem Vernehmen nach zwei Angebote aus der Swiss League- eines davon dürfte von Olten sein (und das andere wohl von Visp). Klar ist aber auch: Die Option Söderström ist nicht vom Tisch. Entscheiden muss in der Trainerfrage letztlich der Verwaltungsrat.