Der EHC Olten gewinnt das zweite Spiel in Wil mit 4:2.

Testspiel Sieg gegen Champions-League-Teilnehmer: Der EHC Olten gewinnt auch sein zweites Testspiel in Wil Wie schon vor einigen Tagen gehen die Oltner als Sieger vom Eis. Eine überzeugende Mannschaftsleistung beschert den Dreitannenstädter einen 4:2 gegen den österreichischen Erstligisten Villacher SV. Michael Höchner Jetzt kommentieren 20.08.2022, 18.54 Uhr

Dominic Weder gibt im zweiten Testspiel in Wil sein Comeback. Pascal Muller

/Freshfocus

Nach dem knappen Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings kann der EHCO auch den Villacher SV bezwingen. Dank zwei Toren des Kanadiers Sean Collins und einem defensiv über weite Strecken stabilen Auftritt gewinnt man mit 4:2.

Furioser Start

Gleich von der ersten Minute an ging der EHC Olten druckvoll in die Affiche gegen den Champions-Hockey-League-Vertreter aus dem Süden Österreichs. Bereits früh in der Partie kommt der EHCO zu guten Abschlüssen und überzeugt dabei mit einer starken Angriffsauslösung. Vor allem zu Beginn schafft man es, die Angriffe der Österreicher frühzeitig abzufangen.

In der sechsten Minute folgt dann auch die verdiente Führung durch Timothy Kast, der den Villach-Keeper zwischen den Beinen erwischt. Nur wenige Zeigerumdrehungen später kommt der Neo-Oltner Sean Collins zu seiner Torpremiere in Grün-Weiss. In einem starken Überzahlspiel steht der Kanadier frei im Slot und versenkt die Scheibe im Tor. Nach einem gut zu Ende gespielten Konter gelingt den Villachern noch der Anschlusstreffer.

Sean Collins erzielt im Test gegen den Villacher SV zwei Tore. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Überzeugende Mannschaftsleistung und ein Rückkehrer

Im Mittelabschnitt präsentieren sich die Oltner zunächst offensiv nicht mehr so zielstrebig und dominant wie im Startdrittel. Trotzdem können die Oltner wieder zwei Tore markieren. Nach seinem Premierentreffer steht der ansonsten eher unauffällige Collins wieder genau richtig und lenkt die Scheibe vor dem Tor unhaltbar ab zum zwischenzeitlichen 1:3. Kurz zuvor war auch Lukas Lhotak erfolgreich. Wie schon im Startabschnitt kommt der Villacher SV auch in diesem Drittel zu einem Tor und verkürzt auf 2:4.

Das letzte Drittel ändert nichts mehr am Gesamtskore. Bis zur letzten Minute bleibt es eine hart umkämpfte Angelegenheit, in welcher die Oltner gegen Ende immer mehr nachliessen. Villach drückt lange auf den Anschluss, kann den starken Lucas Rötheli aber nicht bezwingen und vergibt unzählige Chancen. Anzumerken gilt es noch die Rückkehr von Dominic Weder. Nach einer langen Verletzungspause gibt der Oltner-Center sein langersehntes Comeback. Der Stürmer zeigt sich bemüht und versucht viel, kämpft aber meist ohne Glück.

Villach - Olten 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) Bergholz, Wil. – 216 Zuschauer. – SR Müller/Potocan, Fuchs/Kehrli. – Tore: 6. Kast (Neukom) 0:1. 8. Collins (Horansky) 0:2. 10. Grafenthin (Collins, Hughes) 1:2. 29. Lhotak (Oejdemark) 1:3. 35. Collins 1:4. 37. Sabolic (Maxa) 2:4.

- Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Villach, 5-mal 2 Minuten gegen Olten. Villach: Schmidt (Sprachmann); Després, Kulta; Lindner, Mattinen; Payr, Joslin; Moderer, Wallenta; Grafenthin, Collins, Hughes; Sabolic, Desjardins, Tomazevic; Richter, Rauchenwald, Lanzinger; Rebernig, Maxa, Tschurnig. Olten: Rötheli (Nyffeler); Heughebaert, Antonietti; Hächler, Seiler; Schmuckli, Leeger; Oejdemark; Horansky, Collins, Nunn; Schwinger, Kast, Neukom; Lhotak, Dal Pian, Sterchi; Hüsler, Weder, Mosimann. Bemerkungen: Olten Wyss (angeschlagen mit Rückenproblemen), Maurer (Zerrung) und ohne Try-out-Spieler Haussener (Angeschlagen). - 29. Pfostenschuss Hüsler, 29. Lattentreffer Rauchenwald, 31. Pfostenschuss Richter, 50. Pfostenschuss Sabolic. - 51. Timeout Olten, 57. Timeout Villach. - 58. Villach ohne Torhüter.

