Testspiel: EHC Olten verliert gegen Kloten 2:3 nach Penalties

Eishockey Der EHC Olten verliert auch sein zweites Testspiel auf der Strafbank Wie schon gegen den HC Thurgau verspielen die Oltner eine 2:0-Führung. Am Ende werden dem EHCO auf dem Weg zur 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen den EHC Kloten wieder die vielen Strafen zum Verhängnis. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.08.2022, 22.42 Uhr

Gab ein unauffälliges Debüt im EHCO-Dress: Der neue Ausländer Sean Collins. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Auch bei seinem zweiten Testspiel der neuen Saison musste der EHC Olten das Eis am Ende als Verlierer verlassen. Wie schon gegen Thurgau ein paar Tage zuvor, lagen die Oltner mit 2:0 in Führung, brachten den Vorsprung aber erneut nicht über die Distanz. Während man gegen die Thurgauer am Ende mit 2:4 unterlag, siegte NL-Aufsteiger Kloten 3:2 nach Penaltyschiessen. Schon gegen den HC Thurgau hatte der EHCO das Heft mit zu vielen Strafen aus der Hand gegeben und zwei Powerplaytore des Gegners zulassen müssen.

Auch gegen Kloten waren am Ende die eigenen Undiszipliniertheiten der grösste Kontrahent der Oltner. Selbst wenn die Entscheidungen der Schiedsrichter bisweilen etwas kurios anmuteten, so waren die insgesamt neun Überzahlspiele, die man den Klotenern zugestand, ganz einfach zu viel des Schlechten, womit auch die EHCO-Zweitore-Führung durch Lhotak (abgelenkter Schuss) und Garry Nunn (im Powerplay) letztlich zu wenig war.

Dario Meyer glich in der 55. Minute aus, nachdem er in der 26. Minute bereits den Anschlusstreffer erzielt hatte. Derselbe Spieler hätte wenige Sekunden vor dem Ende der Verlängerung beinahe schon den Siegtreffer für die Gäste erzielt – natürlich einmal mehr im Powerplay. Kurz zuvor hatte sich DalPian zu einem völlig überflüssigen Crosscheck gegen einen Klotener hinreissen lassen - in der gegnerischen Platzhälfte.

Starker Auftritt von Dominic Nyffeler

Immerhin: Der EHCO zeigte gegen die mit nur zwei Ausländern und ohne eine Handvoll weitere Stammspielern angetretenen Zürcher einen soliden Auftritt. Der erstmals eingesetzte, neue Kanadier Sean Collins blieb weitgehend unauffällig, liess seine Klasse in diversen Situationen aber aufblitzen. Wie die ganze Mannschaft wird er noch einen Moment brauchen, bis die komplette spielerische Harmonie gefunden ist.

Bester Spieler aufseiten des EHC Olten war Goalie Dominic Nyffeler, der viel Ruhe ausstrahlte und einige starke Paraden zeigte. Er hätte sein neues Team gegen seinen letztjährigen Arbeitgeber beinahe zum Sieg gehext. Aber eben: Da war dann noch die Strafbank.

Telegramm Olten - Kloten 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) n.P. Kleinholz. – 927 Zuschauer. – Tore: 14. Lhotak (Antonietti, Schwinger) 1:0. 23. Nunn (Oejdemark, Horansky; Ausschluss Ekestahl-Jonsson) 2:0. 26. Meyer (Capaul; Ausschlüsse Seiler und Hächler) 2:1. 55. Meyer (Loosli, Ekestahl-Jonsson/Ausschluss Lhotak) 2:2. Penalties: Oejdemark -; Aaltonen 0:1. Haussener -; Bougro -; Kast 1:1; Ekestahl-Jonsson 1:2; Schwinger -; Altorfer 1:3. – Strafen: 9-mal 2 Minuten gegen Olten. 4-mal 2 Minuten gegen Kloten.

Olten: Nyffeler; Maurer, Antonietti; Heughebaert, Seiler; Leeger, Hächler; Oejdemark, Schmuckli; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, Sterchi; Schwinger, Haussener, Lhotak; Hüsler, DalPian, Mosimann.

Kloten: Zurkirchen; Ekestahl-Jonsson, Gähler; Kindschi, Capaul; Randegger, Peltonen; Kellenberger, Ganz; Marchon, Aaltonen, Vlcek; Meyer, Meier, Altorfer; Loosli, Lindemann, Dostoinov; Obrist, Ness, Bougro.

Bemerkungen: Olten ohne Weder (rekonvalesezent) und Wyss (geschont mir Rückenproblemen) mit Try-out-Spieler Timo Haussener. Kloten ohne Metsola, Nodari, Steiner, Schmaltz, Faille, Ang, Spiller und Ruotsalainen. – 65. Pfostenschuss Meyer.

