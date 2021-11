Tauschobjekt Wie Devin Muller den fliegenden Wechsel vom EHC Olten zu seiner alten Liebe erlebte Wie für Simon Sterchi, der am Dienstag sein erstes Spiel für den EHC Olten gegen seinen alten Arbeitgeber La Chaux-de-Fonds bestritt, war das Duell auch für Devin Muller sehr speziell: Der 29-Jährige ging den umgekehrten Weg von Sterchi. Er erzählt, wie er die turbulenten Stunden im Rahmen seines Transfers erlebte. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.11.2021

Devin Muller dachte sich nichts Böses, als am späten Montag-Nachmittag sein Handy klingelte. Als er den Anruf annahm, grüsste am anderen Ende La-Chaux-de-Fonds-Sportchef Loic Burkhalter und fragte: «Willst du per sofort für uns spielen?». Logisch, war der 29-Jährige, der erst im letzten Sommer nach zwei Jahren beim HC Ajoie wieder zurück zum EHC Olten gewechselt war, im ersten Moment total perplex. So etwas muss verdaut - sowie natürlich eingehend überlegt und besprochen werden. Papa Colin wurde um Rat gefragt, der Agent ebenso. Und schliesslich hatte selbstverständlich auch seine Freundin ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Man hatte schliesslich gerade die frisch in Olten bezogene Wohnung fertig eingerichtet

Nun: Nach ein paar Stunden Bedenkzeit war für Devin Muller klar: «Ich machs!» Und er erklärt auch warum:

«Obwohl wir in Olten fast jedes Spiel gewonnen haben und als Mannschaft fraglos eine tolle Zeit erleben durften, war die sportliche Situation für mich persönlich nicht zufriedenstellend.»

In der Tat: In den 18 Spielen, in denen der Flügelstürmer für den EHC Olten in dieser Saison im Einsatz stand, belief sich seine durchschnittliche Eiszeit auf etwa zehn Minuten - das Pensum eines Dritt- oder Viertlinienspielers. Die Punkteausbeute blieb mit einem Tor und drei Assists logischerweise entsprechend bescheiden. Und noch viel schwieriger war die Situation für den Sympathieträger, dass EHCO-Headcoach Lars Leuenberger offensichtlich nicht auf ihn setzte. Wobei Muller unterstreicht: «Ich mache diesbezüglich niemandem einen Vorwurf! Man war beim EHC Olten immer sehr transparent und ehrlich zu mir.»

Die Erinnerungen an die gute alte Zeit

Am Ende gab für Devin Muller auch die Erinnerung an gute alte Zeiten den Ausschlag dafür, dass er in das Tauschgeschäft mit Simon Sterchi einwilligte. Zwischen 2013 und 2017 habe er bereits «vier schöne Jahre in La Chaux-de-Fonds erlebt.» Bei seinem damaligen Abschied, als er das erste Mal zum EHC Olten wechselte, waren sogar Tränen geflossen. Und dann war da natürlich auch der dominierende Gedanke, «dass für den weiteren Verlauf meiner Eishockey-Karriere so ein Wechsel wohl die beste Variante ist.»

Bereits am Dienstagmorgen trainierte er erstmals in La Chaux-de-Fonds und durfte am selben Abend bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber gegen seinen alten Arbeitgeber gleich neben den beiden Norwegischen Söldnern Sondre Olden und Mattias Trettenes auflaufen. «Es tat gut, gleich das Vertrauen des Trainers zu spüren», freute sich Muller darüber, dass ihn Headcoach Thierry Paterlini mit dieser Aufgabe betraute.

In der Nacht vor dem Spiel kaum geschlafen

Bei der 2:4-Niederlage am Dienstagabend durfte sich der ex-Oltner zwei Assists gutschreiben lassen. «Ich hatte in der Nacht vor dem Spiel kaum geschlafen, weil die Situation so speziell war. Jetzt bin ich froh, ist es mir bei meiner Premiere nicht schlecht gelaufen.» Wobei er unterstreicht: «Es stinkt mir natürlich, dass wir das Spiel verloren haben». Man merkt: er hätte nur allzu gerne die Punkte mit aus dem Kleinholz entführt.

Vorderhand wird Devin Muller in Olten wohnhaft bleiben und nach La Chaux-de-Fonds pendeln. Dort stellt ihm der Klub ein Studio zur Verfügung, wo er nach den Spielen übernachten kann. Bei solchen Geschichten ist auch ein wenig Improvisationskunst und Flexibilität gefragt. Zum Schluss sagt Muller:

«Wenn dieser Tausch sowohl mir als auch Simon Sterchi hilft, dann gehen am Ende alle Beteiligten als Gewinner aus diese Geschichte heraus.»