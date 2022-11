Tauschgeschäft Joel Scheidegger für Simon Seiler – ein Spielmacher für einen Abräumer: Lohnt sich für den EHCO das Risiko? Oltens Sportchef Marc Grieder hat sein Ziel erreicht und mit Joel Scheidegger seinen «verlorenen Sohn» ins Kleinholz zurückgeholt. Der Preis ist allerdings hoch. Simon Seiler gehörte in der laufenden Saison zu den besten und zuverlässigsten Kräften des Swiss-League-Leader. Wie kam dieser Tausch zustande? Und weshalb ist es ein riskanter Deal ist für die ambitionierten Oltner, der aber auch voll aufgehen kann. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.11.2022, 13.00 Uhr

Kam im Dress von Fribourg-Gottéron nur selten zum Einsatz: Joel Scheidegger (Mitte). Freshfocus

Was sich am Dienstag erst gerüchteweise angebahnt hatte, nach dem Spiel gegen Langenthal (teilweise) bestätigt wurde, ist nun offiziell: EHCO-Sportchef Marc Grieder ist ein Transfer-Coup gelungen. Er hat den Mann, der in der letzten Saison als Verteidiger in insgesamt 57 Spielen sagenhafte 54 Skorerpunkte für die Oltner verbucht hatte, zurückgeholt: Joel Scheidegger. Für ihn wechselt im Gegenzug Simon Seiler zum HC Fribourg-Gottéron in die National League. Es ist reiner Spielertausch ohne Transfer-Modalitäten, der jederzeit wieder rückgängig gemacht werden könnte. Für beide Spieler wurde von den jeweiligen Klubs eine B-Lizenz gelöst.

Kurz vor Mittwoch-Mittag kreuzten sich die Wege der beiden Spieler, die gute Kollegen sind, noch ein letztes Mal im Kleinholz. Simon Seiler machte bei seiner Abschiedstour, bevor er sich aufmachte Richtung Westschweiz, kurz Halt an der Bande. Auf dem Eis drehte da Joel Scheidegger seine letzten Runden, ehe das (freiwillige) Training zu Ende war. Es gab einen kurze Faustgruss zwischen den beiden, zwei, drei Worte wurden gewechselt - das wars.

Nicht einmal zwei Minuten Eiszeit pro Spiel

Wie wurde das Ganze überhaupt möglich? Schliesslich hatte Scheidegger nach einer sagenhaft guten, ersten Saisonhälfte der Meisterschaft 2021/22 schon im Dezember des Vorjahrs einen Vertrag bei Fribourg unterschrieben und sich im vergangenen Frühling mit grossen Hoffnungen und Ambitionen aus Olten verabschiedet. Der Transfer war die logische Konsequenz der zahlreichen, dominanten Auftritte des 27-Jährigen in der Swiss League. Er war zu gut für die zweithöchste Spielklasse geworden, der Schritt auf das Top-Niveau naheliegend.

Der Traum, sich bei Fribourg als Verteidiger zu etablieren und einen Stammplatz zu erkämpfen, platzte aber schneller, als sich dies wohl alle Beteiligten vorgestellt hatten. Scheideggers Bilanz liest sich niederschmetternd. Er stand lediglich in 12 von 17 National-League-Spielen überhaupt auf dem Matchblatt. Tatsächlich zum Einsatz kam er in neun Partien, bei einer maximalen Eiszeit von knapp 8 Minuten und einer minimalen von 36 Sekunden. Im Schnitt durfte Joel Scheidegger, der beim EHCO regelmässig weit über 20 Minuten pro Match auf dem Eis stand, keine zwei Minuten pro Spiel ins Geschehen eingreifen. Joel Scheidegger sagt:

«Ich konnte in Fribourg nicht die gewünschte Rolle einnehmen. Und ich spiele ganz einfach zu gerne Eishockey, als dass ich nur noch zuschauen wollte.»

Logisch, war die Situation weder für Scheidegger selber noch für seinen neuen Arbeitgeber ein zufriedenstellender Zustand. «Es waren letztlich verschiedene Faktoren, die sich summierten. Am Schluss entscheidet der Coach, wie viel Eiszeit ein Spieler erhält. Das muss man akzeptieren, ist aber nicht einfach zu verkraften», sagt Scheidegger. «Die letzten Wochen waren sehr schwierig für mich. Es gab einige Phasen, in welchen ich mich schlecht fühlte.»

«Es liegt an mir, meine Leistung zu bringen»

Als EHCO-Sportchef Marc Grieder damit begann, die Fühler in Richtung seines ehemaligen Schlüsselspielers auszustrecken, da musste der nicht allzu lange überlegen. Joel Scheidegger wollte zurück in ein Umfeld, das er kennen- und schätzen gelernt hatte mit einem Trainer, der ihm vertraut und auf ihn baut. Klar ist aber auch, dass die Erwartungshaltung ihm gegenüber in Olten hoch sein wird. Joel Scheidegger sagt: «Es liegt an mir, dass ich meine Leistung bringen und mein Potenzial ausschöpfen kann. Wenn mir das gelingt, dann weiss ich, dass ich für jedes Team eine Verstärkung sein kann.»

Der Haken an der Geschichte: Scheideggers Zuzug hat seinen Preis. Da der HC Fribourg-Gottéron die Abgabe des Verteidigers an personellen Ersatz knüpfte, ist Simon Seiler im Gegenzug in die Saanestadt gewechselt. Ein Abgang, der die Oltner schmerzen wird, da Seiler zu den zuverlässigsten Defensivmännern der Swiss League gehörte.

Er hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass die Verteidigung des EHCO bisher so exzellent agierte. Das weiss auch Headcoach Lars Leuenberger:

«Wir verlieren mit ‹Seili› einen Top-Spieler, der uns eine ungemeine Stabilität verlieh und auch eine extreme Härte ins Spiel brachte. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass wir mit Joel einen Offensivverteidiger bekommen, der uns in der letzten Saison mit seinen Leistungen ungemein geholfen hat. Er bringt nochmal eine neue Dimension in unser Spiel und könnte das fehlende Puzzleteil sein.»

Auch wenn Simon Seilers Abgang nicht überall auf Verständnis stösst, so darf man aus der Optik des EHCO von einem kalkulierten Risiko sprechen. Zumal es nicht ausgeschlossen ist, dass man den Thurgauer in dieser Saison nicht das letzte Mal im EHCO-Dress gesehen hat. Sollt er sich in Fribourg nicht durchsetzen können, dann ist eine Rückkehr nach Olten durchaus möglich. Sie müsste allerdings vor dem Beginn der Swiss-League-Playoffs über die Bühne gehen. Und wer weiss: Vielleicht darf der EHC Olten in der entscheidenden Meisterschaftsphase sogar auf die beiden Spieler gemeinsam zählen, deren Wege sich am Mittwoch im Kleinholz gekreuzt und wieder getrennt hatten.

Die Verletzungssorgen nehmen zu Die Verletzungssorgen beim EHC Olten sind noch einmal grösser geworden. Gegen Langenthal zog sich Stürmer Giacomo Dal Pian eine Fraktur im Handgelenk-Bereich zu und wird sicher einige Wochen ausfallen. Weitere Untersuchungen werden zeigen, wie lange die Absenz des Tessiners tatsächlich dauern dürfte. Die Personaldecke ist und bleibt somit dünn im Sturm, trotz der anstehenden Rückkehr von Garry Nunn. Klar ist, dass Sportchef Marc Grieder auf der Suche nach Ergänzungen derzeit heftig Klinken putzt. Das Problem: Sowohl der vorgesehene Kooperationspartner Rapperswil als auch viele andere Mannschaften haben aktuell mit grossem Verletzungspech zu kämpfen und entsprechend keine überzähligen Spieler, die man ausleihen kann. Eine Option könnte der bei den Huttwil Falcons engagierte Zuchwiler Jan Petrig sein, der bereits gegen Langenthal auf dem Matchblatt figurierte.

