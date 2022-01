EHC Olten und die Corona-Zwangspause

swiss league Zwischen Schock und Perspektivlosigkeit: So haben die Spieler des EHC Olten die Corona-Pause erlebt Über drei Wochen mussten sich die Spieler des EHC Olten nach ihrem Sieg im Spitzenspiel gegen Kloten gedulden, ehe die Meisterschaft am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen Thurgau fortgesetzt wird. Simon Sterchi und Cédric Hüsler erzählen, wie sie die Zwangspause erlebt haben und welches nun die grössten Herausforderungen sind. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Simon Sterchi (r.) beim letzten Oltner Meisterschaftsspiel am 23. Dezember gegen Kloten (Dario Meyer). Marc Schumacher / freshfocus

Die Spieler des EHC Olten verabschiedeten sich mit einem Hochgefühl in die kurze Weihnachtspause. Am 23. Dezember gewann man den Spitzenkampf gegen den EHC Kloten trotz dezimiertem Kader dank eines Kraft- und Willensakts mit 2:0. Doch statt den Elan mitzunehmen in die Spiele der Altjahrswoche, machte das Corona-Virus allen mal wieder einen dicken Strich durch die Rechnung. Am 27. Dezember meldete der EHCO: «Aufgrund diverser positiver Tests müssen die nächsten Spiele verschoben werden.» Kurz darauf war klar: Die Hälfte der Mannschaft muss sich in eine zehntägige Quarantäne verabschieden.

Zu den «Opfern» zählte auch Cédric Hüsler, der zunächst - wie er es beschreibt - «leichten Husten» hatte. «Es war natürlich für alle ein Schock. Weil wir uns darauf eingestellt hatten, dass es am 28. Dezember weiter geht», umschreibt der 27-Jährige die Gefühlslage.

Erst das Loch, dann die positiven Aspekte

Statt Meisterschaftsspielen war nun aber «Homeoffice» angesagt. Was im Falle von Hüsler letztlich sogar auch einen positiven Aspekt hatte: «Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und konnte so ein wenig die Zeit mit ihnen geniessen und mich gleichzeitig super erholen.»

Cedric Hüsler (r.) trifft mit dem EHCO auf den HC Thurgau (Kevin Kühni). Marc Schumacher / freshfocus

Trotzdem: Gerade für Cédric Hüsler war der neuerliche Unterbruch mental nicht ganz einfach. «Am Anfang war ich schon down: Ich hatte ja bereits eine längere Verletzungspause hinter mir. Zudem hatte ich schon im Vorjahr Corona. Und man weiss halt nie, wie die gesundheitlichen Folgen des Virus für den eigenen Körper sind.» Gut für den kräftigen Flügelstürmer war indes, dass seine Frau Fitness-Instruktorin ist und er sich somit auch in der Isolation elegant fit halten konnte. «Ich glaube, wir haben das beste aus der Situation gemacht.»

Das Warten auf die Rückkehr der Teamkollegen

Umso grösser war dann die Freude, als Cédric Hüsler und die anderen Corona-Patienten nach dem Durchlaufen des «Return-to-play-Protokolls» mit ärztlichen Untersuchungen wieder grünes Licht erhielten, auf dem Eis Vollgas zu geben. «Ich war topmotiviert und habe mich riesig gefreut, die Jungs wieder zu sehen», beschreibt Hüsler die Gefühlslage.

Einer der wenigen EHCO-Spieler, die die aktuelle Coronawelle ohne Infektion überstanden haben und deshalb auch weiter trainieren durfte, ist Simon Sterchi. Er erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die Zwangspause: «Die ersten Tage waren mental sehr herausfordernd. Wir waren nur eine Handvoll Spieler auf dem Eis. Wir haben hart trainiert, aber wussten gleichzeitig nicht, wann und wie es weitergehen würde.» Erst, als nach und nach die ersten Teamkameraden ins Training zurückkehrten, habe man so langsam das Licht am Ende des Tunnels erkennen können. Nun hat die Warterei ein Ende.

Simon Sterchi und der Wissensvorsprung

Trotzdem wird der erste Ernstkampf nach über drei Wochen Pause für alle Beteiligten eine Herausforderung. «Das erste Drittel wird brutal hart sein. Wir haben zwar intensiv trainiert. Aber das ist nicht vergleichbar mit der Intensität eines Spiels», erklärt Simon Sterchi. Wie sich das anfühlt, kann der 27-Jährige aus eigener Erfahrung beschreiben: Er stand bereits am Mittwoch mittels B-Lizenz für die SCL Tigers bei deren Gastspiel in Davos im Einsatz.

«Auch für meine Langnauer Kollegen war jene Partie die erste nach einer langen Pause. Der Anfang war ultra hart. Im zweiten Drittel konnte ich dann wenigstens laufen, ohne, dass es weh tat.»

Für Simon Sterchi kommt im Spiel gegen Thurgau noch eine zusätzliche Herausforderung dazu: Er wird nach langer Zeit mal wieder als Center im Einsatz stehen. «Bei den Junioren war das meine gelernte Position, ehe ich in Langnau von meinem damaligen Trainer John Fust an den Flügel versetzt wurde.» Nun kommt es für Sterchi also zu einem speziellen Revival unter speziellen Umständen. Doch über allem steht die riesige Freude darüber, dass es endlich wieder weiter geht.

Wie kommt der EHCO aus der Zwangspause? Nach exakt 24 Tagen Pause darf der EHC Olten am Samstagabend (17.30 Uhr) gegen den HC Thurgau wieder zu einem Meisterschaftsspiel antreten. Headcoach Lars Leuenberger ist sich bewusst, dass der Wiedereinstieg in den regulären Spielbetrieb nach der Corona-Zwangspause für seine Spieler nicht einfach sein wird: «Aber wir haben intensiv trainiert in der Hoffnung, möglichst schnell wieder in den Wettkampfmodus zu kommen.» Gleichzeitig gibt der Oltner Cheftrainer zu bedenken, dass die kommenden Wochen mit dem gedrängten Spielplan herausfordernd werden. Auch deshalb wird in der nächsten Zeit das Energie-Management eine wichtige Rolle spielen. «Wir müssen schauen, dass wir unsere Kräfte im Hinblick auf die Playoffs gut einteilen», sagt Leuenberger. Womit er auch indirekt sagt, dass es alles andere als sicher ist, dass der EHCO sein extrem hohes Niveau der ersten Saisonphase halten kann. Eben auch deshalb, weil dies punkto Spielweise einem grossen Aufwand geschuldet war. Gegen Thurgau werden die Oltner auf jeden Fall im Sturm einen ziemlich neuen Look aufweisen. Dominic Forget wird wieder als Center zwischen Stan Horansky und Garry Nunn amten. Neu wird Simon Sterchi als Mittelstürmer auflaufen mit Lhotak und dem erneut von Rapperswil ausgeliehenen Beni Neukom. Center Nummer drei wird Silvan Wyss sein zwischen Mosimann und Hüsler. Dominic Weder wird die nominell vierte Linie mit Oehen und Schwab anführen. In der Verteidigung fehlt der gesperrte Joel Scheidegger, im Sturm die verletzten Leonardo Fuhrer, Jerome Portmann, Adam Hasani und Dion Knelsen. Letzterer scheint schon bald wieder bereit für sein Comeback zu sein. Vielleicht schon am Dienstag im Derby in Langenthal?

