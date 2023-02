Swiss League Zwischen Pech und Unvermögen: Der EHC Olten unterliegt den GCK Lions 2:3 nach Penaltyschiessen Im letzten Heimspiel der Qualifikation kehrte der EHC Olten nicht wie erhofft auf den Erfolgsweg zurück. Trotz einmal mehr unglaublichem Aufwand schafften es die Oltner nicht, sich zu belohnen und mussten am Ende eine bittere 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen zur Kenntnis nehmen. Da Leader La Chaux-de-Fonds seinerseits 3:2 nach Verlängerung in Langenthal gewann, dürfte der Quali-Sieg kaum mehr zu schaffen sein. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 03.02.2023, 23.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enttäuschte Gesichter beim EHCO: Garry Nunn (l.) und Simon Sterchi. Marc Schumacher / freshfocus

Nein, es ist derzeit als Anhänger des EHC Olten kein entspannendes Vergnügen, der Mannschaft bei der Arbeit zuzusehen. Was sich da auf dem Eis abspielt, ist kein Augenschmaus. Man sieht ein Team, das verzweifelt kämpft, das sich Torchancen erarbeitet, das den Gegner unter Druck setzt, sich aber im entscheidenden Augenblick immer wieder selber im Weg steht. Am Dienstag übertraf man sich bei der 2:3-Niederlage in Basel bei einem Schussverhältnis-Vorteil von 45:12 im Auslassen von besten Möglichkeiten. Und auch drei Tage später musste man nach dem Spiel gegen die GCK Lions ein ähnliches Fazit ziehen: Unglaublich viel Aufwand, unglaublich wenig Ertrag. 43:25 lautete diesmal die Abschlussbilanz zugunsten der Oltner. Und wieder gingen sie nicht als Sieger vom Eis.

Die logische Fortsetzung im Penaltyschiessen

Dass man das Duell gegen die GCK Lions schliesslich im Penaltyschiessen verlor, war nichts als logisch. Wer sich vorher schon während der regulären Spielzeit und der Verlängerung derart schwer tat mit dem Toreschiessen, der würde auch in der finalen Ausmarchung Mann gegen Mann kaum auf einen grünen Zweig kommen. Und so war es denn auch: Bei den Oltnern traf lediglich Andri Spiller, während bei den GCK Lions Jarno Kärki, Julian Mettler und Rihards Melnalksnis erfolgreich waren.

Mit dem einen Punkt, den die Oltner schliesslich aus diesem letzten Quali-Heimspiel mitnahmen, können sie sich nicht allzu viel kaufen. Da der HC La Chaux-de-Fonds mit einem 3:2 nach Verlängerung in Langenthal seinen 14. Sieg in Serie feiern konnte, haben die Neuenburger nun einen Punkt Vorsprung und vor dem letzten Spieltag am Sonntag alle Trümpfe in der Hand. Der EHC Olten muss zwingend zwei Punkte mehr holen als die Chaux-de-Fonniers. Das heisst, man müsste in Visp drei oder zwei Punkte holen und gleichzeitig auf eine Niederlage nach Verlängerung oder nach 60 Minuten des Leaders in dessen Heimspiel gegen Basel hoffen. Dass das geschieht, scheint nach den Tendenzen der letzten Wochen sehr unwahrscheinlich.

Die Stilsicherheit der ersten Saisonhälfte ist weg

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber der EHC Olten wird sich wohl oder übel damit abfinden müssen, die Qualifikation auf Platz 2 abzuschliessen. Das Spiel gegen die GCK Lions war dabei symptomatisch für die jüngsten Auftritte der Oltner. Die Mannschaft bewegt sich momentan irgendwo in einem Spannungsfeld zwischen Pech und Unvermögen. Unvermögen deshalb, weil sich zu viele Fehler in das EHCO-Spiel eingeschlichen haben - was man beispielsweise auch immer wieder am momentan sehr fahrig wirkenden Powerplay erkennt.

Garry Nunn prallt am Tor der GCK Lions ab. Marc Schumacher / freshfocus

Die Stilsicherheit der ersten Saisonhälfte ist weg, statt spielerischer Leichtigkeit ist eher Kampf und Krampf Trumpf. Und wenn man sich dann mal in günstige Abschlusspositionen gebracht hat, dann ist einerseits die Chancenauswertung haarsträubend, andererseits hat sich aktuell auch die Glücksgöttin Fortuna aus dem Kleinholz verabschiedet. Schüsse, die bis zum Ende des vergangenen Jahres noch im gegnerischen Tor gelandet wären, prallen an den Pfosten, werden von den Goalies mirakulös abgewehrt oder von einem gegnerischen Verteidiger irgendwie noch abgelenkt.

Sogar ein Derby-Viertelfinal ist möglich

Positiv gilt es zu vermerken: Die Mannschaft kämpft, lehnt sich auch gegen ungünstige Spielverläufe auf und gibt niemals auf. Früher oder später wird sie für diese Arbeit wieder belohnt werden. Wann wäre der bessere Zeitpunkt als die Playoffs, die am 14. Februar beginnen? Wer der Viertelfinalgegner des EHCO sein wird, ist übrigens immer noch total offen. Stand vor dem letzten Spieltag käme es zu einer Derby-Serie. Was ja eigentlich auch ganz reizvoll wäre....

Telegramm EHC Olten - GCK Lions 2:3 (1:1, 0:1, 1:0) Kleinholz. – 2521 Zuschauer. – SR: Ströbel/Castelli (Pitton/Humair). – Tore: 7. Nunn (Horansky, Antonietti) 1:0. 10. Blaser (Melnalksnis, Backman) 1:1. 36. Mettler (Kärki) 1:2. 49. Antonietti (Scheidegger, Nunn) 2:2. – Penaltyschiessen: Henry -; Horansky -; Backman -; Collins -; Kärki 0:1; Spiller 1:1; Mettler 1:2; Kast -; Melnalksnis 1:3. – Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Hüsler) gegen Olten. 4-mal 2 Minuten gegen GCK Lions. Olten: Nyffeler; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Horansky, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Lhotak, Weder, Dal Pian; Hüsler, Wyss, Haussener; De Nisco. GCK Lions: Jeffrey Meier; Blaser, Landolt; Sejejs, Guebey; Büsser, Burger; Falus, Buchli; Mettler, Kärki, Henry; Backman, Diem, Reichle; Hinterkrichner, Schlagenhauf, Schaller; Mémeteau, Melnalksnis, Truog. Bemerkungen: Olten ohne Puide und Neukom (beide verletzt) sowie Schwinger, Mosimann, Rapuzzi, Hänggi, Zaetta (alle überzählig) und Heughebaert (Huttwil). GCK Lions ohne Baechler, Braun (beide verletzt) sowie Ruppelt, Spring, Graf, Noah Meier und Leone (alle abwesend). – 28. Pfostenschuss Memeteau. 32. Lattenschuss Nunn. 54. Pfostenschuss Leeger. – 60. Timeout Olten. 64. Timeout GCK Lions. GCK Lions ab 64:00 ohne Goalie.

Verfolgen Sie den Spielverlauf im Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen