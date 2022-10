Timo Haussener und das Happy-end beim EHC Olten

Swiss League Zwischen Geduldsprobe und Happy End: Der spezielle Sommer von EHC-Olten-Stürmer Timo Haussener Monatelang hoffte Timo Haussener auf ein Angebot aus der National League. Schliesslich landete er beim EHC Olten. Und möchte mit seinem neuem Klub dorthin zurück, wo er hergekommen ist: In die höchste Spielklasse. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Timo Haussener hat sich mit dem EHC Olten ehrgeizige Ziele gesetzt. Marc Schumacher / freshfocus

Ja, es war ein «spezieller Sommer» für ihn, wie es Timo Haussener umschreibt: «Zum ersten Mal in meiner Karriere hatte ich nach einer Meisterschaft keinen Vertrag für die neue Saison in der Tasche.» Im Frühling lief sein Kontrakt bei Fribourg-Gottéron aus. Bei jenem Klub, bei welchem er erst wenige Monate zuvor nach einem Tauschgeschäft mit dem HC Lugano gelandet war.

Das Warten auf ein National-League-Angebot

Und so begann das Warten. Das Warten auf ein Angebot aus der höchsten Liga. Dort wo Timo Haussener unbedingt wieder spielen wollte. Doch die Tage und Monate vergingen. Und die Angebote liessen auf sich warten:

«Das Warten war nicht immer einfach für mich. Ich habe das Sommertraining auf eigene Faust bestritten und konnte mich so körperlich gut fit halten.»

Schliesslich fragte der 25-Jährige beim EHC Olten an, ob er das Eistraining mit bestreiten darf. «Und da hat es mir hier von Anfang sehr gut gefallen», wie er erzählt. Schnell einmal wurde klar: Die beiden Parteien sind an einer Zusammenarbeit interessiert. «Schliesslich haben wir uns gefunden. Und ich bin sehr glücklich, dass es so gekommen ist», erzählt der gross gewachsene Stürmer, der das Eishockey-Einmaleins bei den Rapperswil-Jona Lakers erlernt hat.

Das Happy-end nach Monaten der Ungewissheit

Anfangs September, wenige Tage vor dem Meisterschaftsstart, unterschrieb Haussener einen Einjahresvertrag in Olten. Es war das Happy-end nach einem Sommer voller Ungewissheit. Angst, dass seine noch junge Karriere vorzeitig zu Ende gehen könnte, hatte der Mittelstürmer allerdings nicht. Er erzählt:

«Ich wollte einfach unbedingt in der National League bleiben.»

Im Wissen, dass sich im Fall der Fälle in der Swiss League wohl schon noch ein Türchen öffnen würde. Was dann auch so passierte.

Die fehlende Werkzeugkiste

Dass seine Karriere in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga temporär auf Eis gelegt wurde, ist eigentlich erstaunlich. Timo Haussener weist mit seiner Grösse von 1,94 Metern und einem Kampfgewicht von 94 Kilogramm Gardemasse auf.

Neben seinen physischen Attributen kann er auch einen guten Schuss und durchaus feine Hände in die Waagschale werfen. Der Sohn von Rapperswil-Legende Hanspeter Haussener ist ein klassischer Fall eines Spielers, für welchen es in Nordamerika das Sprichwort gibt:

«All the tools, but no toolbox.»

Also viele gute Werkzeuge, aber keinen Werkzeugkasten, der all die guten Eigenschaften zu sammeln vermag.

Ein Stürmer mit Gardemassen: Timo Haussener ist 1,94 Meter gross und bringt 94 Kilogramm auf die Waage. Marc Schumacher / freshfocus

Timo Haussener glaubt, dass er als Spieler, der in der NL eher in der dritten und vierten Linie zum Einsatz kam, möglicherweise auch ein Opfer der Erhöhung der Anzahl Ausländer von vier auf sechs wurde. «Das muss nicht der Hauptgrund sein, aber es gibt einige Fälle wie meinen, die keinen Vertrag mehr erhielten in der National League.»

Haussener hat seinen Traum vom Oberhaus aber noch lange nicht aufgegeben. «Ich will auf jeden Fall wieder dorthin zurück.» Und für ihn ist auch klar, wie dieses Szenario aussehen könnte. Er sagt voller Selbstvertrauen:

«Ich bin hier nach Olten gekommen, damit wir Swiss-League-Meister werden und dann aufsteigen.»

Ein verlässlicher Skorer in der Swiss League

Auf dem Weg an die Spitze will er seinen Beitrag leisten. Und zwar in einer offensiveren Rolle, als er sich das zuletzt in der NL bei Fribourg und vorher bei Lugano gewohnt war. Haussener erhält als Center der nominell zweiten Sturmlinie und als Mitglied der zweiten Powerplay-Formation pro Spiel rund 15 Minuten Eiszeit.

In den bisher zwölf Spielen, die er für den EHCO bestritten hat, sammelte der Center sechs Skorerpunkte (drei Tore, drei Assists). Dass er in der Swiss League ein verlässlicher Skorer sein kann, hat Timo Haussener schon bei der EVZ Academy und den Ticino Rockets bewiesen, wo er jeweils zu den offensiven Leistungsträgern gehörte.

Apropos Rockets – in den nächsten Gegner des EHC Olten hat Haussener durchwachsene Erinnerungen:

«Es war nicht immer einfach, wenn man dort spielen musste. Aber ich habe auch enorm profitieren können.»

Auf jeden Fall weiss er, dass den EHCO am Freitag (19.45 Uhr) ein unangenehmer Gegner erwartet, der nichts zu verlieren hat. Nach den beiden spektakulären und überzeugenden Siegen gegen Basel (6:2) und Langenthal (9:4) stimmt der Fahrplan der Oltner. Doch die Niederlage in Winterthur (2:4) schwebt immer noch als Mahnmal am Horizont.

