Der EHC Olten besiegt den EHC Winterthur 4:1

Swiss League Zwischen Blitzstart und Bequemlichkeit: Der EHC Olten besiegt Winterthur 4:1 Dem EHC Olten ist der Start in die neue Swiss-League-Saison optimal geglückt. Neun Punkte, 14:4 Tore: Gegen den EHC Winterthur feierte man wie erwartet den dritten Sieg im dritten Spiel. Nach knapp fünf Minuten war die Partie bereits so gut wie entschieden. Der Rest war weniger unterhaltsam für die Zuschauer. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.09.2022, 23.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Oltner bejubeln den Treffer zum 2:0 durch Sean Collins (l.) Marc Schumacher / freshfocus

Die Matchuhr im Kleinholz zeigte 4 Minuten und 44 Sekunden Spielzeit an, als die Zuschauer und die Spieler des EHC Olten bereits den dritten Treffer der Einheimischen bejubeln durften.

Timo Haussener hatte sich eben durch die Winterthurer Verteidigung getankt und den Puck an Goalie Galley vorbeigeschoben. Wie schon bei den ersten beiden Treffern der Oltner durch Stan Horansky (nach 41 Sekunden) und Sean Collins (nach 3:20 Minuten) war die Defensive der Zürcher freundlich Spalier gestanden.

Als der EHCO einen Gang zurück schaltete

Zu jenem Zeitpunkt musste man das Schlimmste befürchten für den designierten Underdog, der in dieser Startphase völlig überfordert war. Doch den Winterthurern kam zu Gute, dass der EHCO angesichts des frühen, komfortablen Vorsprungs in der Folge nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz zu Werke ging. Zumindest landete nun nicht mehr jeder Schuss im Tor der Gäste. Oltens Trainer Lars Leuenberger hatte jedenfalls Freude daran, was er von seinen Spielern im ersten Drittel zu sehen bekam. Er meinte sogar:

EHCO-Trainer Lars Leuenberger hatte 20 sehr gute Minuten von seiner Mannschaft gesehen. Marc Schumacher / freshfocus

«Diese 20 Minuten waren die besten, seit ich in Olten Trainer bin. Wir haben klar gespielt, genau, mit Tempo. Die Winterthurer haben kein Land gesehen.»

Das wars dann aber auch schon mit den positiven Einschätzungen Leuenbergers. Denn den ganzen Rest des Spiels hätte man sich eigentlich sparen können. Die Oltner passten sich mit zunehmender Dauer der Partie ihren Gegnern an und liessen bald einmal jegliche Konsequenz und Entschlossenheit vermissen. Angesichts des Spielverlaufs und der klaren Führung war die Überhand nehmende Bequemlichkeit sogar ein wenig nachvollziehbar. Der Unterhaltung der etwas mehr als 2000 Zuschauer war das Ganze freilich wenig zuträglich.

Kuriosum am Rande: Der EHC Olten schaffte es auch in diesem Spiel, welches man eigentlich von A bis Z dominierte, deutlich mehr Strafen zu nehmen als der Gegner. Fünfmal durften sich die Winterthurer im Powerplay versuchen, die Oltner knapp zweimal. «Das darf uns nicht passieren», zeigte sich Leuenberger diesbezüglich wenig happy. «Aber immerhin haben wir immer noch kein Tor in Unterzahl kassiert.»

Rötheli verpasst den Shutout um 89 Sekunden

Am Ende war eigentlich nur noch von Interesse, ob Goalie Lucas Rötheli seine Pflichtspiel-Premiere im EHCO-Dress mit einem Shutout zu krönen vermag. Doch Barbei machte diesem Ansinnen mit seinem Tor 89 Sekunden vor der Schlusssirene einen Strich durch die Rechnung. Nichtsdestotrotz konnte sich der Sohn von Olten-Legende André Rötheli einige Male auszeichnen und sein Können unter Beweis stellen, als man den Winterthurern doch die eine oder andere Chance ermöglichte.

Schrammte um 89 Sekunden am Shutout vorbei: Lucas Rötheli. Marc Schumacher / freshfocus

Klar ist: Am Samstag in Basel (Spielbeginn 17:30 Uhr) brauchts über die ganzen 60 Minuten eine konzentrierte Leistung. So einfach wie die Winterthurer wird sich der Aufsteiger kaum übertölpeln lassen.

Gute News bei Simon Sterchi

Gute News gibts noch von der Verletztenfront: Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Schulterverletzung von Stürmer Simon Sterchi weniger gravierend ist, als zunächst befürchtet. Der Oltner Flügelstürmer hat sich nichts gebrochen und wird «nur» drei bis vier Wochen ausfallen. Das ist für Sterchi das «Best-Case-Szenario.» Welche negativen Auswirkungen schwerere Schulterverletzungen haben können, sah man in der letzten Saison bei Dion Knelsen, der nie mehr den Tritt fand.

Telegramm Olten - Winterthur 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) Kleinholz. – 2156 Zuschauer. – SR Massy/Potocan (Bachelut/Francey). – Tore: 1. (0:41) Horansky (Nunn, Antonietti) 1:0. 4. Collins (Nunn, Horansky; Ausschluss Bach-Nielsen) 2:0. 5. Haussener (Seiler) 3:0. 59. Barbei (Chiquet) 3:1. 60. (5935) Horansky (Collins, Hächler; Winterthur ohne Goalie) 4:1. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten, 2-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Olten: Rötheli; Schmuckli, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Maurer, Leeger; Heughebaert, Hächler; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, DalPian; Lhotak, Haussener, Schwinger; Hüsler, Weder, Mosimann.

Winterthur: Galley; Steiner, Törmänen; Hunziker, Schüpbach; Bartholet, Thévoz; Posch; Barbei, Chiquet, Lekic; Ramel, Wilkins, Staiger; Orlov, Fröwis, Haldimann; Valenza, Hofstetter, Bach Nielsen; Greuter.

Bemerkungen: Olten ohne Sterchi, Wyss (beide verletzt) sowie Bircher (bei Rapperswil). – 59. Timeout Winterthur.

Verfolgen Sie den Spielverlauf im Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen