Der EHC Olten holt bei den GCK Lions zwei Punkte

Swiss League Wie der EHC Olten Moral bewiesen - und sogar seinen Vorsprung an der Spitze ausgebaut hat Nach einem 1:3-Rückstand bei Spielmitte erkämpft sich der EHC Olten beim 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen bei den GCK Lions noch zwei wertvolle Zähler. Die Mannschaft zeigte auch angesichts von acht verletzten Stammspielern und einem lange Zeit unglücklichen Spielverlauf viel Charakter - und hätte am Ende eigentlich sogar das Punktemaximum aus Oerlikon mitnehmen müssen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 04.12.2022, 11.05 Uhr

Die EHCO-Spieler durften sich am Ende über zwei Punkte freuen. Marc Schumacher/Freshfocus

«Es war ein sehr gutes Spiel von uns», fand EHC-Olten-Headcoach Lars Leuenberger am späten Samstagabend in den Katakomben der altehrwürdigen Kebo in Oerikon lobende Worte für seine Mannschaft, die mächtig auf die Zähne gebissen hatte in Anbetracht der personellen Widrigkeiten (acht verletzte Stammspieler) sowie des lange Zeit alles andere als vorteilhaften Spielverlaufs und schliesslich mit einem 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen mit zwei gewonnenen Punkten aus dem Duell hervorgegangen war.

ACHTUNG: Spiel in Weinfelden auf Mittwoch verschoben Das Meisterschaftsspiel zwischen dem HC Thurgau und dem EHC Olten wurde von Dienstag 6. Dezember auf Mittwoch 7. Dezember (20 Uhr) um einen Tag verschoben. Grund ist das am Dienstagabend stattfindende Fussball-WM-Achtelfinalspiel zwischen der Schweiz und Portugal, welches vermutlich viele Zuschauer von einem Stadionbesuch abgehalten hätte.

Es war ein richtig ungemütlicher Abend in einer eiskalten Halle mit dem Charme eines 3.-Liga-Spiels, angesichts der etwas mehr als 100 Zuschauer, die sich auf der kleinen Tribüne versammelten. Eine Ambiance, in welcher es aus Sicht der Oltner ein Leichtes gewesen wäre, irgendwann im Verlauf des zweiten Drittels den Dienst zu quittieren und zu akzeptieren, dass dies eines dieser Spiele ist, in welchem einem selber nichts gelingt und dem Gegner dafür fast alles.

Plötzlich drehte der EHC Olten mächtig auf

3:1 stand es bei Spielmitte für die GCK Lions, die zweimal im Powerplay zugeschlagen hatten und sich ungemein effizient zeigten vor EHCO-Goalie Lucas Rötheli, der seinerseits für einmal nicht seinen besten Abend eingezogen hatte. «Im zweiten Drittel haben wir extrem Charakter gezeigt, obwohl das Spiel lange nicht für uns gelaufen ist», freute sich Leuenberger über das, was seine Mannschaft dann aber aufs Eis zauberte.

Innert sechs Minuten wendeten die Oltner das Blatt. Rihards Puide, mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber, Larri Leeger und Cédric Hüsler trafen für die nun klar dominierenden Gäste, die wie schon am Dienstag beim 4:1 gegen Sierre plötzlich ungemein dynamisch und kraftvoll unterwegs waren und so ihren Gegner förmlich erdrückten.

Cédric Hüsler (l.) erzielt, beobachtet von Stéphane Heughebaert, das 4:3 für den EHCO. Marc Schumacher/Freshfocus

Der Abend hätte für den EHC Olten sogar noch besser ausgehen können - ja müssen - wenn man sich im letzten Abschnitt nicht reichlich ungeschickt angestellt hätte. Die Oltner kontrollierten das Geschehen lange Zeit und liessen kaum Chancen des Gegners zu. Und nachdem Cédric Hächler achteinhalb Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das 5:3 für den Leader erzielt hatte, da winkte das Punktemaximum.

Doch dann folgte die Phase, den EHCO-Trainer am Ende «fuchste». Wenige Sekunden nach Hächlers Treffer tauchten die Oltner in den kollektiven Tiefschlaf ab und ermöglichten so den postwendenden Anschlusstreffer der GCK Lions durch Truog. Leuenberger:

«Das darf nicht passieren, wenn man weiss, dass man in so einer Situation ein paar Minuten überstehen muss, damit der Gegner die Nerven verliert.»

Und so kam es schliesslich, wie es kommen musste. Die Junglöwen ersetzten ihren Goalie am Ende durch einen sechsten Feldspieler. Wiederum Truog nutzte des Chaos in der Oltner Hintermannschaft aus und erzielte den Ausgleich. Da war sie wieder, die Effizienz des Gegners. «Wir haben nur etwas mehr als 20 Schüsse des Gegners zugelassen, was sehr gut ist, aber trotzdem fünf Gegentore kassiert. Das geht nicht», liess Lars Leuenberger auch eine leise Kritik an Lucas Rötheli durchblicken, ohne ihn namentlich zu erwähnen.

Rötheli erst mit Mühe, dann der Matchwinner

Nun: Der EHCO-Goalie, der als Stellvertreter des in dieser Saison fast permanent angeschlagenen Dominic Nyffeler bisher eine absolut sensationelle Saison gespielt hat, wusste selber, dass dies nicht die beste aller seiner Vorstellungen im Oltner Dress gewesen war. Aber am Ende war es eben doch wieder er, der für das Oltner Happy-end sorgte. Rötheli entschärfte im entscheidenden Penaltyschiessen vier der fünf Versuche der Zürcher. Aufseiten des EHC Olten trafen Timothy Kast und der auffällige Stéphane Heughebaert (der sich noch zwei Assists gutschreiben lassen durfte).

Lucas Rötheli bremst im Penaltyschiessen GCK-Stürmer Livio Truog. Marc Schumacher/Freshfocus

Das reichte zum Sieg und zu zwei wertvollen Punkten. «Zum Schluss haben wir das Penaltyschiessen verdient gewonnen. Trotzdem haben wir eigentlich einen Punkt verloren. Trotz eines guten Gegners und trotz der Tatsache, dass uns immer noch einige unserer besten Spieler fehlen», zog Lars Leuenberger sein Fazit mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieses ungemütlichen Ausflugs in den Norden der Stadt Zürich: Der EHCO hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze dank der gleichzeitigen 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen von Verfolger La Chaux-de-Fonds gegen Sierre um einen Zähler auf acht Punkte ausgebaut. Vor der Nationalmannschaftspause (12. bis 19. Dezember) stehen nun noch das Auswärtsspiel in Weinfelden beim HC Thurgau (Mittwoch) und das Heimspiel gegen die Ticino Rockets (Sonntag) auf dem Programm. Danach sollte der eine oder andere verletzte Leistungsträger sein Comeback geben können. Das sind doch keine schlechten Perspektiven.

