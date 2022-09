EHC Olten: Lars Leuenberger vor dem Spiel gegen Sierre

Swiss League Weshalb EHCO-Trainer Lars Leuenberger trotz makelloser Bilanz nicht ganz glücklich ist Fünf Spiele, fünf Siege: Alles gut beim EHC Olten? Nicht wirklich. Trotz makelloser Bilanz gibts einige Baustellen, die Headcoach Lars Leuenberger beseitigen muss. Am Freitagabend in Sierre (Spielbeginn 20 Uhr) müssen einige EHCO-Spieler einen Schritt nach vorne machen. Sonst könnte es für sie ungemütlich werden. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Waren für zwei Drittel der bisherigen EHCO-Skorerpunkte verantwortlich: (v.l.) Sean Collins, Stan Horansky und Garry Nunn. Michela Locatelli / freshfocus

Bevor der EHC Olten am Freitagabend (20 Uhr) in Sierre sein drittes Auswärtsspiel der neuen Saison bestreitet, hilft ein Blick auf die interne Skorerliste, um zu verstehen, dass beim Leader trotz fünf Siegen in fünf Spielen nicht nur Eitel Sonnenschein herrscht.

Angeführt wird die Oltner Punktwertung von Garry Nunn, der total 15 Skorerpunkte (4 Tore) aufweist. Dahinter folgen Sean Collins mit 12 (5 Tore) und Stan Horansky mit 10 (4 Tore) Zählern. Von den insgesamt 59 Skorerpunkten, die die gesamte Mannschaft in den ersten fünf Spielen gesammelt hat, gehen sage und schreibe deren 37 auf die erste Sturmlinie.

Das sind ziemlich genau zwei Drittel. Zieht man noch die acht Skorerpunkte der Verteidiger ab, dann bleiben noch 14 Einheiten für die restlichen Stürmer im Team. Das ist (zu) wenig.

Skorerpunkte-Anteile der ersten Sturmlinien: EHC Olten: 37 von total 57 Punkten (65%) Nunn/Collins/Horansky HC Thurgau: 19/33 (58%) Stehli/Pelletier/Elo EHC Winterthur: 16/30 (53%) Barbei/Chiquet/Lekic EHC Basel: 13/31 (42%) Supinski/Stukel/Schwab GCK Lions: 18/44 (41%) Bäckman/Kärki/Leone EHC Visp: 16/46 (35%) Klasen/Schirjajew/Kuonen HC Sierre: 14/47 (30%) Volejnicek/Castonguay/Perron HC La Chaux-de-Fonds: 16/56 (29%) Carbis/Topping/Schweri SC Langenthal: 13/51 (24%) Kummer/Küng/Egle HCB Ticino Rockets: Keine erste Linie definierbar. Als «erste Linie» wurden die drei Spieler definiert, die während der ersten fünf Spiele mehrheitlich als Top-Sturmreihe zusammengespielt haben.

«Ich bin der Allererste, der nicht glücklich ist»

Man kann dieses Problem angesichts der makellosen Bilanz der Mannschaft nach fünf Spielen als «jammern auf allerhöchstem Niveau» bezeichnen. Aber es ist eben ein Problem, welches auch das Trainerteam beschäftigt.

«Ich bin der Allererste, der nicht glücklich ist mit der Situation», unterstreicht Headcoach Lars Leuenberger seine Unzufriedenheit.

EHCO-Trainer Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

«Mich fuchst es, weil ich normalerweise nicht so lange brauche, um eine Lösung zu finden.»

Die nominell zweiten und dritten Sturmlinien liefen immer wieder in veränderter Form auf. Wobei sich die gelernten Mittelstürmer Timo Haussener und Giacomo Dal Pian bisweilen als Flügel versuchen durften – bisher ohne durchschlagenden Erfolg.

Noch nicht richtig in Olten angekommen: Timothy Kast, der nach fünf Spielen erst einen Skorerpunkt auf seinem Konto hat. Marc Schumacher / freshfocus

Das Problem mit den Ausfällen

Eine Rolle bei der bis Dato harzigen Suche nach den idealen Sturmlinien spielen natürlich auch die Verletzungen. Dass beispielsweise Simon Sterchi bereits im zweiten Saisonspiel mit einer Schulterblessur ausgeschieden ist, war wenig hilfreich, zumal er zusammen mit Kast vielversprechende Ansätze zeigte. Dasselbe gilt für die Ausfälle von Haussener und Silvan Wyss, die jeweils einen Teil der Vorbereitung verpassten.

Alles mag Leuenberger aber nicht auf die Ausfälle abschieben:

«Wir haben wirklich viel probiert, immer wieder gewechselt. Und jetzt muss ich sagen: Für die neuen Spieler ist die Schonfrist langsam abgelaufen. Sie müssen verstehen, was wir hier machen. Sonst wird es schwierig für sie.»

Klare Worte des Headcoachs an die Adresse seiner Neulinge, die bisher noch nicht so richtig in Fahrt gekommen sind.

Zum Glück für die Oltner haben sich die dysfunktionalen Linien bisher nicht auf die gesamte Performance der Mannschaft ausgewirkt. «Ich bin alles andere als beunruhigt», unterstreicht Leuenberger. «Aber wir müssen besser spielen.» Die komfortable Tabellenlage bietet für den Headcoach immerhin auch die Möglichkeit, weiter an den Formationen herumzudoktern. Schon heute Abend gegen Sierre werden wieder neue Sturmtrios auf dem Eis stehen.

Im Unterwallis wird der EHC Olten mit Sicherheit auf Herz und Nieren geprüft, nachdem man in den ersten fünf Meisterschaftsspielen mit den Ticino Rockets, Winterthur, Basel und den GCK Lions die auf dem Papier vermeintlich leichtesten Swiss-League-Gegner auf dem Programm hatte. Sierre wäre also ein guter Ort für die EHCO-Sorgenkinder, endlich den Rhythmus zu finden.

Nachgefragt mit Florian Schmuckli

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Laurin Kühnis* Florian Schmuckli, sind Sie zufrieden mit den ersten fünf Spielen der neuen Saison? Ich denke, wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Wichtig war für uns, dass wir mit Siegen starten können. Wir sehen sicherlich noch Verbesserungspotenzial bei gewissen Aspekten unseres Spiels, aber mit dem Punktemaximum nach fünf Partien sind wir sehr zufrieden. Was wäre dann das Verbesserungspotenzial des Teams? Wie gesagt müssen wir noch ein Bisschen einfacher spielen, das Spiel 60 Minuten durchziehen können und auch die kleinen Fehler in der Defensivzone abschalten. Zum Beispiel, wenn wir ein Mann verlieren. Das sind so kleine Details, bei denen wir gesagt haben, dass wir sie anpassen und verbessern müssen und an denen müssen wir arbeiten. Und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial von Ihnen selbst? Ich denke, ich kann noch mehr Zug aufs gegnerische Tor bringen. Ich erhalte sehr viel Eiszeit mit der ersten Linie, also muss ich auch gefährlicher werden offensiv. Defensiv muss ich schauen, dass ich weiterhin meine Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen und mit den Gegnern mit dem Stock gut im Griff habe, wenn ich die Scheibe nicht haben. * Laurin Kühnis absolvierte bei dieser Zeitung ein Schnupper-Praktikum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen