Swiss League Verstärkungen um jeden Preis? Der EHC Olten und der Balance-Akt mit den B-Lizenzen Mitte März beginnen in der Swiss League die Playoffs. Vorher werden die Spitzenklubs und Aufstiegsaspiranten wie Kloten, Olten oder Visp versuchen, sich personell noch einmal zu verstärken. Mittels B-Lizenzen können Spieler aus der National League temporär verpflichtet werden. Eine Chance, aber auch eine Gefahr für jede Mannschaft. Weshalb EHCO-Sportchef Marc Grieder zur Vorsicht mahnt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Läuft alles nach Plan, dann dürfte Janis Elsener (r.) in den Playoffs für den EHC Olten verteidigen - wie hier im Bild im November gegen die GCK Lions. Marc Schumacher / freshfocus

Der Modus machts möglich: Da es in dieser Saison keinen Absteiger aus der National League in die Swiss League geben wird, dürfte sich das Personalkarussell in den kommenden Wochen nochmal heftig drehen. Vor allem die Spieler der beiden bereits jetzt hoffnungslos abgeschlagenen Teams SCL Tigers und HC Ajoie sind für temporäre Einsätze in der Swiss League von Interesse. Entsprechend gross ist das Gerangel der ambitionierten Swiss-Ligisten, sich die Dienste des einen oder anderen Spielers im Hinblick auf den Aufstiegskampf zu sichern.

Marc Grieders warnende Worte

Die Telefondrähte glühen diesbezüglich seit Wochen. Die meisten B-Lizenz-Deals sind bereits eingetütet. Allerdings scheuen die Verantwortlichen die Bekanntgabe, wer im Falle eines Falles für sein Team auflaufen könnte, wie der Teufel das Weihwasser. Der Hintergrund ist klar: Man will die aktuellen Spieler der Mannschaften nicht verärgern, indem man frühzeitig Verstärkungen im Hinblick auf die Playoffs ankündigt. Nichts ist schädlicher für die Stimmung, als Transfer-Kommunikationen zur Unzeit. EHCO-Sportchef Marc Grieder unterstreicht mit Nachdruck:

«Man muss aufpassen, welche Signale man damit sendet. Ich habe es als Spieler selber erlebt. Du hältst deine Knochen während 50 Qualifikationsspielen hin. Dann kommt plötzlich einer aus der NLA und nimmt dir während der Playoffs den Platz weg. Das ist nicht gut für die Moral und schlecht für das Teamgefüge.»

Und doch kann es sich Grieder nicht leisten, nur aufgrund zwischenmenschlicher Bedenken darauf zu verzichten, die Augen nach möglichen Verstärkungen offen zu halten. Er sagt; «Man muss sicher etwas unternehmen und sich auf diversen Positionen absichern. Gerade wenn man Ambitionen hat. Die Frage ist einfach: Wie weit kann und darf man gehen?» Darum hat er im Hintergrund seinen Job erledigt und sich so gut wie möglich auf die kommenden Wochen vorzubereiten. «Ich habe die Zusage diverser Spieler. Ob sie dann aber tatsächlich auch für den EHCO auflaufen werden, hängt von vielen Faktoren ab.»

Ein Gentlemen-Agreement gegen den Transfer-Wildwuchs

Einer davon ist beispielsweise, dass der betreffende Spieler (älter als 23 Jahre) im Hinblick auf die kommende Saison keinen laufenden Vertrag besitzen darf. Das ist eine der Einschränkungen, die sich die National-League-Teams vor wenigen Wochen mittels Gentlemen-Agreement selber auferlegt haben. Zunächst waren punkto B-Lizenzen keine Limiten gesetzt und entsprechend schon zahlreiche Deals eingefädelt worden. Als das Gerangel auf dem Transfermarkt ausuferte, merkten die Verantwortlichen der höchsten Spielklasse schnell einmal, dass es eine freiwillige Regulierung braucht, um dem totalen Wildwuchs Einhalt gebieten zu können. Bleibt die Frage, ob sich dann auch alle wirklich daran halten.

Der EHC Kloten hat - so ist es zu vernehmen - in den letzten Wochen alles daran gesetzt, sich im Hinblick auf die «Operation Aufstieg» weiter zu verstärken. Der bei Lugano in Ungnade gefallene Verteidiger Matteo Nodari ist beispielsweise schon bei den Fliegern gelandet. Auch diesbezüglich musste Marc Grieder wieder einmal schmerzlich erfahren, dass die finanziellen Spiesse der beiden Swiss-League-Dominatoren alles andere als gleich lang sind.

Livio Langenegger (44) bei seinem einzigen Einsatz für den EHCO gegen die GCK Lions. Freshfocus

EHCO: Zwei Langnauer sind fix - und sonst?

Wer kommt denn für den EHC Olten in Frage? Die Oltner besitzen sicher die B-Lizenz der beiden Langnauer Janis Elsener und Livio Langenegger, die beide in der laufenden Saison schon im grünweissen Dress aufgelaufen sind. Kaum mehr zum Zuge dürfte Benjamin Neukom von den Rapperswil-Jona Lakers kommen, da diese Mannschaft sicher in den Playoffs engagiert sein wird. Und das Reglement ist diesbezüglich klar: Sobald ein Spieler in den Playoffs zum Einsatz gekommen ist, darf er nicht mehr wechseln - sowohl nach oben, als auch nach unten. Marc Grieder sagt: «Es spielen viele Faktoren eine Rolle, welche Spieler mit B-Lizenzen dann tatsächlich zum Zug kommen. Grundsätzlich gilt: Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, so wie ich sie zusammengestellt habe.»

Am Dienstagabend in Biasca gegen die Rockets Nach den beiden «Pflichtsiegen» gegen die EVZ Academy (2:0, 5:0) komplettiert der EHC Olten am Dienstagabend (Spielbeginn 20 Uhr) den "Farmteam-Hattrick". Alles andere als ein Sieg gegen das Schlusslicht der Swiss League ist aus Sicht der Oltner inakzeptabel. Die Leistungen gegen die Zuger waren nicht über alle Zweifel erhaben. Immerhin zeigte die Formkurve beim 5:0-Sieg am Sonntag wieder etwas nach oben. Man darf gespannt sein, mit welchen beiden Ausländern die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger in Biasca antreten wird. Der Logik gehorchend wird Dion Knelsen pausieren und Colin Smith die Chance erhalten, sich auf der Center-Position zu beweisen.

