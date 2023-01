Swiss League Transferstopp oder noch ein Schnäppchen? So sieht die Kaderplanung des EHC Olten im Hinblick auf die Playoffs aus Am Dienstag, 31. Januar, ist Transferschluss für Spieler mit Schweizer Lizenz. Bis am 15. Februar dürfen ausländische Verstärkungen geholt werden. Wie sehen die Pläne des EHC Olten im Hinblick auf die Playoffs aus? Kommt noch ein Schweizer Spieler? Wie steht es um die allfällige Verpflichtung eines vierten Ausländers? Und aus Langenthal gibt es ein heisses Gerücht. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Dominic Nyffeler könnte schon am Dienstagabend in Basel sein Comeback im Tor des EHC Olten geben. Pascal Muller/Freshfocus

Im Montagstraining herrscht auf dem Eis im Kleinholzstadion ein ordentliches Gewimmel. 30 Spieler – 17 Stürmer, zehn Verteidiger und drei Goalies – sind präsent. Nur noch Angreifer Rihards Puide dreht im roten «Kein-Kontakt-Leibchen» seine Runden. Bis auf den langzeitverletzten Benjamin Neukom kann das Oltner Trainerteam um Headcoach Lars Leuenberger rechtzeitig im Hinblick auf die Playoffs also aus dem Vollen schöpfen. Was natürlich auch Auswirkungen auf allfällige Transfertätigkeiten hat. Ein Überblick zu den verschiedenen Positionen:

Tor: Dominic Nyffeler nur noch ein kleines Fragezeichen

Der bisherige Saisonverlauf des als designierten Goalie Nummer eins nach Olten geholten Dominic Nyffeler lässt sich am besten als «unglücklich» betiteln. Erst elfmal kam er im Verlauf der aktuellen Meisterschaft zum Einsatz. Das letzte Mal vor über zwei Monaten, am 22. November 2022; bei der 2:4-Niederlage gegen La Chaux-de-Fonds. Nach langer Ungewissheit, wie sich seine Adduktorenverletzung entwickeln würde, stehen die Ampeln nun wieder auf Grün.

Sollte nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommen, dann wird Nyffeler am Dienstagabend in Basel sein Comeback geben. Auch wenn Lucas Rötheli und Gianluca Zaetta während Nyffelers Abwesenheit einen sensationellen Job machten, so ist es aus Sicht des EHCO beruhigend zu wissen, dass der Routinier im Hinblick auf die entscheidende Meisterschaftsphase wieder fit ist. Was wiederum auch heisst, dass sich EHCO-Sportchef Marc Grieder bezüglich einer Verpflichtung eines weiteren Torhüters keine Gedanken mehr machen muss.

Die Torhüter des EHC Olten: Dominic Nyffeler, Lucas Rötheli, Gianluca Zaetta.

Verteidigung: Mit Maurers Rückkehr zehn Mann stark

Cédric Maurer verletzte sich am 21. Oktober im Spiel gegen die Ticino Rockets und arbeitete nun über drei Monate an seinem Comeback. Inzwischen trainiert der Aargauer wieder regulär mit der Mannschaft und ist damit für das Trainerteam auch wieder eine Option im Hinblick auf die Playoffs. Tatsache ist aber auch, dass es für einen soliden Verteidiger wie Maurer schwierig werden wird, sich wieder einen Platz in der Mannschaft zu erkämpfen. Er wird zusammen mit Stéphane Heughebaert und Yannick Hänggi wohl nur zum Zug kommen, wenn sich einer der Top 7 verletzen sollten. Lars Leuenberger kann aus einem Kreis von zehn Defensivleuten auswählen. Auch hier besteht für Marc Grieder grundsätzlich kein Handlungsbedarf.

Nach dreimonatiger Absenz wieder einsatzbereit: Cédric Maurer. Marc Schumacher/Freshfocus

Die Verteidiger des EHC Olten: Larri Leeger, Joel Scheidegger, Eliot Antonietti, Cédric Hächler, Florian Schmuckli, Victor Oejdemark, Alain Bircher (B-Lizenz von Rapperswil), Cédric Maurer, Stephane Heughebaert, Yannick Hänggi.

Sturm: Mit Spiller die letzte Lücke gestopft

Falls sich Rihards Puide Mitte Februar wie erwartet fit zurück zum Dienst meldet, dann wäre der Lette mit Schweizer Lizenz einer von 17 Stürmern, die das Oltner Trainerteam zur Auswahl hat. Auch deshalb wird EHCO-Sportchef Marc Grieder hier auf dem Schweizer Transfermarkt nicht mehr tätig werden. Mit der Verpflichtung von Kloten-Stürmer Andri Spiller wurde die Lücke, die der schwer am Auge verletzte Benjamin Neukom hinterlassen hat, gestopft.

Die Rückkehr des langzeitverletzten Giacomo Dal Pian gibt Lars Leuenberger im Sturm noch mal mehr Spielraum und Optionen. Der Kampf um die 13 Plätze auf dem Matchblatt wird in den kommenden Wochen intensiv sein. Am vergangenen Samstag musste im Derby gegen Langenthal etwa Timo Haussener, der während Monaten unumstrittener Stammspieler war, auf der Tribüne Platz nehmen. Was zeigt, wie breit die Oltner bei vollem Personalbestand nun besetzt sind.

Mit Giacomo Dal Pian ist ein vielseitig einsetzbarer Stürmer zurückgekehrt. Pascal Muller/Freshfocus

Die Stürmer des EHC Olten: Sean Collins (Ka), Garry Nunn (Ka), William Rapuzzi (USA), Stan Horansky, Simon Sterchi, Timothy Kast, Andri Spiller (B-Lizenz von Kloten), Lukas Lhotak, Dominic Weder, Luca De Nisco (B-Lizenz von Zug), Silvan Wyss, Cédric Hüsler, Giacomo Dal Pian, Timo Haussener, Jan Mosimann, Simeon Schwinger, Rihards Puide (verletzt).

Ausländer: Kommt noch die Nummer vier?

Ja, es ist ein Balanceakt, den Marc Grieder punkto Ausländern vollziehen muss. Mit Sean Collins, Garry Nunn und William Rapuzzi hat der EHC Olten bereits drei Söldner unter Vertrag. Einsetzen darf man auch während der Playoffs nur deren zwei. In einer allfälligen Liga-Qualifikation um den Aufstieg in die National League dürften aber bekanntlich vier Ausländer eingesetzt werden. Was tun, zumal der vierte Import ja bereits per internationalem Transferschluss am 15. Februar geholt werden müsste? Marc Grieder sagt: «Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch einen vierten Ausländer holen.» Man lässt sich also grundsätzlich alle Optionen offen.

Klar ist aber auch, dass ein solcher Transfer einerseits sportlich und andererseits vor allem finanziell Sinn machen muss. Der Modus zwingt die ambitionierten Swiss-Ligisten dazu, dass sie quasi zwei Monate lang zwei Spieler finanzieren müssten, die (wenn das Stammpersonal performt und gesund bleibt) nur auf der Tribüne sitzen. Kommt erschwerend dazu: Das Rennen um die Playoff-Plätze ist in der National League derart umkämpft, dass dort keines der involvierten Teams in der Lage ist, einen seiner Ausländer vorzeitig abzugeben. Da die Swiss-League-Playoffs bereits am 14. Februar beginnen und die Qualifikation der NL noch bis am 2. März dauert, macht die ganze Sache noch viel komplizierter. Zur Erinnerung: Steht ein Spieler nach Beginn der SL-Playoffs in der NL auf dem Matchblatt, dann darf er in der SL nicht mehr eingesetzt werden.

Braucht Spielpraxis: Garry Nunn. Marc Schumacher/Freshfocus

Wie heikel das Import-Handling ist, zeigt sich schon jetzt. William Rapuzzi sollte eigentlich dringend noch die eine oder andere Einsatzmöglichkeit erhalten, damit er im Fall der Fälle parat wäre. Doch Priorität geniesst derzeit, dass Garry Nunn nach seiner langen, verletzungsbedingten Absenz so viel Spielpraxis wie möglich erhält, damit er wieder in Bestform kommt. Darum wird er mit allergrösster Wahrscheinlichkeit auch am Dienstagabend in Basel spielen. Es geht für den EHCO ja immer noch darum, Platz eins zu verteidigen. Da bleibt kein Raum für Experimente.

Transfergerücht Folgt das Duo Kummer/Küng Kevin Schläpfer nach Basel? Der SC Langenthal wird sich am Ende der laufenden Saison bekanntlich aus der Swiss League in die MyHockey-League zurückziehen. Damit kommen auch einige interessante Spieler auf den Transfermarkt im Hinblick auf die Meisterschaft 23/24. Dario Kummer und Vincenzo Küng gehören zu den zuverlässigsten Skorern der Langenthaler und sind so etwas wie das Langenthaler Tafelsilber. Kein Wunder, buhlten zuletzt alle ambitionierten Swiss-Ligisten um deren Dienste. Auch der EHCO lockte etwa Dario Kummer, der wollte als Urlangenthaler jedoch aus Prinzip nicht zum langjährigen Erzrivalen wechseln. Nun scheint klar, dass es zu einem naheliegenden Transfer des Duos Kummer/Küng kommt. Dem Vernehmen nach folgen die beiden ihrem aktuellen Trainer und Sportchef Kevin Schläpfer zum EHC Basel. (ku)

