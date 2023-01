Swiss League «Hier passt alles für mich»: Stan Horansky und das Rundum-Wohlfühlpaket beim EHC Olten Weshalb sich Stürmer Stan Horansky langfristig an den EHC Olten gebunden, auf mehr Geld und (vorläufig) auf die Chance, in der National League zu spielen, verzichtet und einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Das Vater-Dasein bringt es mit sich, dass die Nächte strenger werden und der Energie-Haushalt entsprechend etwas kleiner. Kein Wunder, erlebte Stan Horansky den Jahreswechsel im Bett – zumindest bis ihn das Feuerwerk-Geknalle um Mitternacht wieder aus den Träumen riss. Seit Sommer ist der Stürmer des EHC Olten Papa einer kleinen Tochter namens Ella.

Das Leben des 28-Jährigen und seiner Ehefrau Katarina hat sich mit der Geburt ihres ersten Kindes verändert. Und somit natürlich auch die Perspektiven. Attribute wie Beständigkeit und Sicherheit spielen nun eine grössere Rolle. Auch vor diesem Hintergrund ist es deshalb nicht erstaunlich, dass sich Stan Horansky entschloss, seinen Vertrag beim EHC Olten zu verlängern. Bis am Ende der Saison 2025/26 läuft das neue Arbeitspapier des Slowaken mit Schweizer Spielerlizenz.

Den lukrativen Offerten widerstanden

Dass der EHCO zum Handkuss kam und der wohl beste, nicht-ausländische Spieler der Swiss League sich zum Verbleib entschied, ist alles andere als selbstverständlich. Horansky ist seit Jahren einer der beständigsten Skorer der zweithöchsten Spielklasse. Es gibt auf diesem Niveau nur wenige Spieler – Ausländer inklusive – die diesem eleganten Läufer mit den feinen Händen und den Skorerqualitäten punkto Klasse das Wasser reichen können. Wenig erstaunlich also, standen die Interessenten an den Diensten Horanskys Schlange. Es gab Anfragen aus der National League. Und dem Vernehmen nach landete auch aus Visp eine sehr lukrative Offerte auf dem Pult von Horanskys Agenten Sven Helfenstein.

Aber eben: Am Ende entschied er sich doch wieder für den EHC Olten. Dem Klub, wo er sich wohl fühlt und wo er weiss, was er hat: «Mein Ziel und mein Wunsch war es von Anfang an, in Olten zu bleiben - trotz guter Angebote von anderen Teams.» Horansky betont, dass der EHCO und dessen Sportchef Marc Grieder «es wirklich ernst meinten und mich unbedingt behalten wollten. Am Ende war es also eine einfache Entscheidung für mich.» Beim Klub war man sich offensichtlich bewusst, dass es nach dem bevorstehenden Abgang von Garry Nunn, der auf die kommende Saison zum EHC Visp wechselt, den Verlust eines weiteren, absoluten Leistungsträger in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vertragen hätte.

In der gesamten Gleichung spielten für den gebürtigen Slowaken aber nicht nur die harten Fakten in Form des Lohns eine wichtige Rolle, sondern auch der Wohlfühl-Faktor. Man erinnert sich etwa daran, wie 2020 Horanskys Abstecher zu Ambri-Piotta in die National League nach einem halben Jahr glücklos zu Ende ging. Er kehrte zum EHCO zurück – und avancierte innert kürzester Frist wieder zum Leistungsträger. «Ich bin mittlerweile schon ein paar Jahre hier. Ich kenne den Klub, ich kenne die Leute, ich kenne das Umfeld. Das passt alles für mich», betont der sensible Horansky. Und dann kommt eben noch der Faktor Familie dazu: «Ich wollte auch nicht zügeln mit meiner Familie.» Sicherheit und Beständigkeit sind Trumpf.

Den Traum von der National League hat Stan Horansky natürlich noch lange nicht aufgegeben. Zumal er es ja als Schlüsselspieler des EHC Olten vielleicht schon im Frühling in der Hand hat, sich selbst Zurück auf die höchste Leistungsstufe zu katapultieren. «Ich werde bald 29 Jahre alt. Und mein Ziel ist es definitiv, mit Olten aufzusteigen und mich dann nochmal in der National League zu beweisen.»

Mit einem Sieg ist Platz zwei schon gesichert

Der Weg dahin ist sowohl für Horansky als auch den EHC Olten natürlich noch sehr weit. Vorderhand geht es erst einmal darum, sich in eine ideale Ausgangslage für die Playoffs zu bringen – sprich Platz 1 zu sichern. Mit einem Sieg bei den GCK Lions am Dienstagabend hätte man den zweiten Rang bereits erreicht – elf (!) Runden vor dem Ende des Qualifikationspensums. Vor diesem Hintergrund hat auch Headcoach Lars Leuenberger entschieden, vorderhand auf das Ausländer-Duo Nunn/Collins zu setzen. William Rapuzzi erhält noch ein wenig Zeit, in Form zu kommen und dürfte spätestens am 14. Januar beim Gastspiel bei den Ticino Rockets wieder zum Einsatz kommen.

Ansonsten hat sich die Personalsituation nun merklich entspannt. Goalie Dominic Nyffeler trainiert wieder voll mit und dürfte nächste Woche wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Neben dem Langzeitverletzten Benjamin Neukom fehlen somit nur noch Giacomo DalPian und Cedric Maurer.

