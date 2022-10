Liveticker SC Langenthal - EHC Olten

Langenthal - EHC Olten 4:9 (1:4, 1:2, 2:3)

Schoren. – 2241 Zuschauer. – SR: Hungerbühler/Gerber (Bachelut/Wermeille). – Tore: 10. Sterchi (Neukom, Maurer; Ausschluss Küng) 0:1. 11. Nunn (Horansky, Collins) 0:2. 13. Lhotak (Horansky, Oejdemark; Ausschluss Egle) 0:3. 17. Kummer (Christen; Ausschluss Seiler) 1:3. 18. Lhotak (Sterchi, Haussener) 1:4. 23. Nunn (Horansky, Collins; Ausschluss Whitney) 1:5. 26. Egle (Küng, Kummer; Ausschluss Hächler) 2:5. 30. Collins (Lhotak; Ausschluss Müller) 2:6. 43. Egle (Kummer, Küng) 3:6. 52. Horansky (Nunn) 3:7. 54. Küng 4:7. 57. Collins (Horansky, Oejdemark; Bankstrafe Langenthal) 4:8. 60. Kast (Schmuckli, Wyss) 4:9. – Strafen: 10-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Rehak) gegen Langenthal. 6-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Maurer) gegen Olten.

Langenthal: Paupe (ab 21. Stettler); Müller, Christen; Aeschbach, Pienitz; Helfer, Weber; Meile; Liniger, Füglister, Schaub; Küng, Kummer, Egle; Rehak, Fuss, Whitney; Wyss, Hess, Liechti.

Olten: Nyffeler; Antonietti, Schmuckli; Leeger, Oejdemark; Seiler, Hächler; Maurer; Horansky, Collins, Nunn; Lhotak, Haussener, Sterchi; Neukom, Weder, DalPian; Hüsler, Kast, Wyss; Mosimann.

Bemerkungen: Langenthal ohne Kläy, Kämpf, Higgins und Moser (alle verletzt). Olten ohne Heughebaert und Schwinger (beide überzählig). – 46. Timeout Olten.