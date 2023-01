EHC Olten: Andri Spiller kommt bis Ende Saison

Swiss League Spillers Transfer, grünes Licht bei Rapuzzi und Dichtestress in der EHCO-Garderobe EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder ist auf der Suche nach Ersatz für den schwer verletzten Benjamin Neukom fündig geworden. Bis Saisonende stösst vom EHC Kloten Stürmer Andri Spiller zum Leader der Swiss League. Der 27-Jährige wird schon am Samstag im Heimspiel gegen Sierre (Spielbeginn 17:30 Uhr) zum Einsatz kommen. Auch sonst zeichnet sich an der EHCO-Personalfront Entspannung ab. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.01.2023, 13.43 Uhr

Lange musste sich EHCO-Sportchef Marc Grieder gedulden, ehe er seinen Wunschtransfer in trockenen Tüchern hatte. Seit dem Ausfall von Benjamin Neukom, der sich am 5. November im Heimspiel gegen Visp schwer am Auge verletzt hatte, sondierte Grieder den Spielermarkt. Während der laufenden Saison sind die Optionen selten zahlreich und oft auch qualitativ fragwürdig.

Doch nun ergab sich für die Oltner doch noch eine Art Wunschlösung. Mit Andri Spiller kommt mittels B-Lizenz vom EHC Kloten ein Flügelstürmer, der sich auf Swiss-League-Niveau in den vergangenen Jahren als Mann mit Torriecher bewährt hatte. Für Thurgau und Kloten hat er zweimal über 20 Treffer pro Saison erzielt und war auch massgeblich am Aufstieg der Klotener in der vergangen Saison beteiligt. Im ersten Finalspiel gegen Olten erzielte Spiller beim 2:1-Sieg nach Verlängerung ein Tor und gab beim Gamewinner in der Overtime von Dario Meyer den entscheidenden Pass.

Immer weniger Eiszeit, dann ganz aussen vor

Nach dem Aufstieg der Klotener in die National League war die Luft für den Mann, der sein Eishockey-Einmaleins beim EHC Arosa erlernt hatte, nicht ganz überraschend dünner geworden. Eine offensive Rolle, die Spiller zuvor auf zweithöchstem Niveau spielen durfte, war in Kloten nicht mehr vorhanden. In den ersten Partien stand Spiller noch jeweils knapp zehn Minuten pro Spiel auf dem Eis.

Später schrumpfte sein Einflussbereich auf wenige Einsätze pro Partie, ehe er im Dezember komplett von der Bildfläche verschwand und in den Planungen des EHCK-Trainerteams um Headcoach Jeff Tomlinson keine Rolle mehr spielte. «Da war für mich die Türe zu», erzählt der Bündner. Für Andri Spiller, der auch noch für die kommende Saison einen gültigen Vertrag bei den Flughafenstädtern besitzt, war das der Zeitpunkt, sich nach anderen Optionen umzusehen. Zumal ihm die Klotener auf der Suche nach einem anderen Arbeitgeber keine Steine in den Weg zu legen gedachten. «Danach ist alles recht schnell gegangen» - und Spiller stand in EHCO-Trainingskleidern im Kleinholz auf dem Eis.

Ein Mann mit schönem Werkzeugkasten

In Olten wird Spiller die Gelegenheit erhalten, seine offensiven Qualitäten auszuspielen und ist auch im Powerplay eine sehr gute Option für Headcoach Lars Leuenberger. «Er bringt einen schönen Werkzeugkasten mit, der uns sicher hilft. Das ist ein guter Deal für uns», freut sich der Oltner Cheftrainer. Im Freitagstraining lief der Neuankömmling an der Seite von Timothy Kast und von Simon Sterchi in der nominell zweiten Sturmlinie auf und machte einen sehr spritzigen Eindruck. «Ich fühle mich körperlich sehr gut», meinte Andri Spiller nach seiner ersten Oltner Trainingseineit. «Jetzt muss ich schauen, dass ich so schnell wie möglich wieder in den Spielrhythmus komme.»

Apropos Spielrhythmus: Voll im Trainingseinsatz standen am Freitag sowohl Garry Nunn als auch William Rapuzzi, der nach seiner gut eine Woche dauernden Abwesenheit aus «persönlichen Gründen» wieder spielbereit ist - was grundsätzlich eine gute Nachricht ist. Dasselbe gilt aber auch für Garry Nunn, der nach seiner neuerlichen Verletzungspause ins Line-up zurückkehren könnte. Täuscht nicht alles, dann wird am Samstag gegen Sierre die gewohnte «Atomsturm»-Linie mit Nunn, Collins und Horansky auflaufen.

Dichtestress in der EHCO-Garderobe

In der Garderobe des EHC Olten herrscht nach dem Zuzug Spillers nun bald einmal Dichtestress. Über 30 Mann umfasst der Kader mittlerweile. Gegen Sierre dürfte die Liste der überzähligen bereits umfangreich sein - trotz der Verletzungen von Cedric Maurer, Dominic Weder, Rihards Puide, Giacomo DalPian und Dominic Nyffeler. Apropos Nyffeler: Die designierte Nummer eins sollte nach langer Abwesenheit kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Ist er wieder spielbereit, dann ist man beim EHCO auch auf der Goalieposition gut ausgerüstet im Hinblick auf die Playoffs.

Übrigens: Lars Leuenberger war mit dem Auftritt seiner Mannschaft bei der letztlich unglücklichen 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Spitzenkampf in La Chaux-de-Fonds sehr zufrieden:

«Das war eine sehr reife Leistung von uns. Wir haben ihnen 50 Minuten lang fast nichts gegeben. Wir wissen jetzt, wie wir gegen sie spielen müssen.»

