Swiss League Sensationeller EHCO: 2:0-Sieg im Spitzenspiel - und das ohne Ausländer! Was für ein Auftritt des EHC Olten! Ohne seine beiden verletzten Ausländer Dion Knelsen und Garry Nunn gewinnen die Powermäuse das Spitzenspiel gegen den EHC Kloten dank einer überragenden kämpferischen Darbietung mit 2:0. Damit verteidigen die Oltner entgegen aller Vorzeichen die Tabellenführung und haben wieder vier Punkte Vorsprung auf Kloten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 23.12.2021, 23.16 Uhr

Der kollektive EHCO-Jubel nach der Schlusssirene. Marc Schumacher / freshfocus

Die erste Hiobsbotschaft gab es schon vor dem Spiel zu vermelden: Auf dem Matchblatt fehlte nicht nur der Name des langzeitverletzten Dion Knelsen (bis Mitte Januar out), sondern auch der seines kanadischen Landsmanns Garry Nunn. Der hatte sich bei der 2:3-Niederlage am Dienstag in La Chaux-de-Fonds eine leichte Unterkörperverletzung zugezogen und wurde sicherheitshalber aus dem Verkehr gezogen. Und das ausgerechnet vor dem Spitzenkampf gegen den EHC Kloten!

Anstelle von Garry Nunn figurierte dafür ein neuer Name in der Mannschaftsaufstellung. Der von den Rapperswil-Jona Lakers mit einer B-Lizenz für drei Spiele ausgeliehene Benjamin Neukom durfte sich gleich an der Seite von Stan Horansky und von Dominic Forget in der ersten Sturmlinie beweisen. Eine stramme Beförderung für einen Mann, der in Rapperswil meistens in der vierten Reihe agierte und Eiszeiten im einstelligen Bereich aufweist. Doch Neukom wurde ein wenig zur Symbolfigur einer Mannschaft voller Desperados, die sich kollektiv gegen das drohende Schicksal aufbäumte: Eine Niederlage gegen den übermächtigen EHC Kloten.

Feierte seine siebten Shutout der laufenden Saison: Der einmal mehr überragende EHCO-Goalie Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

Ein absolut überragender Simon Rytz

Der EHC Olten zeigte an diesem Abend eine kämpferisch fantastische Leistung. Dem Willen der Oltner, den schlechten Vorzeichen zu trotzen, hatten die Flieger letztlich zu wenig entgegenzusetzen. Klar: es brauchte eine Menge Glück, dass der EHCO im ersten Drittel nicht in Rückstand geriet. Oder anders ausgedrückt: Goalie Simon Rytz setzte seiner sowieso schon grossartigen Saison mit der Performance im Spitzenspiel quasi noch die Krone auf. Wie er etwa, eigentlich schon geschlagen am Boden liegend, Marchons Abschlussversuch mirakulös abwehrte, war schier unfassbar (im Video bei 0:40).

Und auch sonst wirkte der Routinier während der Klotener Druckphase immer wie die Ruhe selbst. «Die Mannschaft hat es mir mit ihrer tollen Defensivarbeit aber auch einfach gemacht», gab er die Blumen für seine sensationelle Darbietung an seine Vorderleute weiter. Damit hatte Rytz natürlich nicht Unrecht, aber letztlich legte er mit seinen Big Saves im Startabschnitt die Grundlage dazu, dass die Mannschaft, je länger das Spiel dauerte, umso mehr Selbstvertrauen fasste und mutiger wurde.

Rapperswil-Leihgabe Benjamin Neukom (r.) bejubelt zusammen mit Stan Horansky seinen Treffer zum 2:0. Marc Schumacher / freshfocus

Der wegweisende Treffer des Lückenbüssers

Dieser Mut wurde im zweiten Drittel belohnt. Erst reagierte Jan Mosimann nach einem Abpraller von der Bande am schnellsten und traf zum 1:0. Und dann kam eben der Auftritt von Gastspieler Benjamin Neukom, der sich plötzlich alleine vor Kloten-Keeper Zurkirchen befand und diesen zum 2:0 bezwang. Ein Tor, das irgendwie perfekt zu diesem unwahrscheinlichen Spielverlauf passte. Ausgerechnet der Lückenbüsser, der einer Truppe in Not kurzfristig aushelfen musste, schoss einen wegweisenden Treffer.

Der Rest war eine einzige, aufopfernde Abwehrschlacht. Wobei sich die Oltner leidenschaftlich verteidigten und defensiv derart clever verhielten, dass die zunehmend ratloser agierenden Klotener nur noch selten zu wirklich guten Abschlüssen kamen. Sogar auch eine zweite, länger dauernde, doppelte Unterzahl überstand der EHCO unbeschadet. Und das gegen das mit Abstand beste Powerplay der Liga.

Leidenschaftlicher Einsatz: Dominic Weder (l.) und Simon Seiler lieferten sich einen Faustkampf. Marc Schumacher / freshfocus

Die Freude von Headcoach Lars Leuenberger

«Wir haben gewusst, dass wir eine Mannschaft mit viel Herz haben. Das haben die Jungs heute eindrücklich bewiesen», freute sich auch EHCO-Headcoach Lars Leuenberger über den leidenschaftlichen Auftritt des Teams. Und auch darüber, dass seine Spieler mit den schwierigen Umständen hervorragend umgingen:

«Dieser Gegner war ein echter Gradmesser für uns. Es hat so viel gegen uns gesprochen, auch mit den beiden doppelten Unterzahlspielen gegen uns. Darum war es sehr wichtig für unser Selbstvertrauen, dass wir erkennen, was wir auch unter solchen Voraussetzungen erreichen können.»

Das Fazit: Der EHCO ist nach dieser Parforce-Leistung weiterhin Leader. Und geht mit einem verdammt guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause.

Telegramm EHC Olten - EHC Kloten 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Kleinholz. – 4369 Zuschauer. – SR: Jordi/Staudenmann (Gurtner/Wermeille). – Tore: 25. Mosimann (Weisskopf) 1:0. 33. Neukom (Antonietti, Forget) 2:0. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten. 4-mal 2 Minuten gegen Kloten. Olten: Rytz; Antonietti, Scheidegger; Lüthi, Schmuckli; Heughebaert, Weisskopf; Nater; Horansky, Forget, Neukom; Lhotak, Weder, Sterchi; Oehen, Fuhrer, Mosimann; Lerch, Wyss, Hüsler; Schwab. Kloten: Zurkirchen; Kindschi, Janett; Steiner, Gähler; Randegger, Seiler; Bartholet, Ganz; Marchon, Faille, Figren; Altorfer, Meyer, Spiller; Dostoinov, Kellenberger, Knellwolf; Schreiber, Simek, Obrist. Bemerkungen: Olten ohne Knelsen, Nunn, Portmann, Hasani, Maurer (alle verletzt) und Gurtner (überzählig). Kloten ohne Stämpfli, Melnalksnis (beide verletzt), Hinterkirchner (überzählig) und Nyffeler (bei Servette). – 54. Timeout Kloten. Kloten von 58:00 bis 60:00 ohne Goalie.

Der Spielverlauf im Liveticker

