Swiss-League-Playoffs Wie der EHC Olten mit Geduld und Nerven in den Traumfinal gegen Kloten einzog Geschafft! Der EHC Olten steht zum ersten Mal seit 2018 wieder im Playoff-Final der Swiss League. Mit einem hart erkämpften 4:3-Sieg in La Chaux-de-Fonds machte die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger den Schritt in die Endspielserie perfekt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Doppeltorschütze Garry Nunn und Headcoach Lars Leuenberger freuen sich über den Finaleinzug. Urs Lindt / freshfocus

Ab kommenden Montag trifft der EHC Olten im Swiss-League-Playoff-Final auf Qualisieger und Topfavoriten Kloten. Das erste Aufeinandertreffen findet in der Flughafenstadt statt. Bis dahin haben die Oltner nun knapp vier Tage Zeit, sich von dieser äusserst umstrittenen Halbfinalserie gegen den HC La Chaux-de-Fonds, welche mit einem 4:3-Sieg für den EHCO endete, zu erholen.

Die Neuenburger machten dem EHCO auch bei dessen letzten Schritt in den Playoff-Final das Leben noch einmal sehr, sehr schwer. Bis weit ins letzte Drittel hinein rannten die Oltner einem Rückstand hinterher. 2:1 stand es exakt zehn Minuten vor der Schlusssirene zugunsten des HCC. Zu diesem Zeitpunkt wäre also ein siebtes und entscheidendes Spiel am Samstag nötig geworden.

Die Oltner Explosion mit drei Toren in 113 Sekunden

Doch dann explodierte der EHCO förmlich und sorgte innerhalb von 113 Sekunden mit einer Triplette für eine schier unfassbare Wende. Hauptdarsteller dabei: Topscorer Garry Nunn. Erst schoss er den erlösenden und verdienten Ausgleich zum 2:2. 68 Sekunden später traf Florian Schmuckli mit einem Weitschuss zum 3:2. und wieder nur 35 Sekunden danach lieferte Nunn sein Meisterstück ab: Er verwertete den Drop-Pass des anstelle von Dion Knelsen zum Einsatz gekommenen Colin Smith mit einer Direktabnahme aus der Luft zum 4:2.

Es war der Höhepunkt einer unglaublichen Phase der Oltner, die sich da endlich dafür belohnten, dass sie das Spiel längst dominierten. Allein, die Ernte in Form von Toren blieb sehr lange aus. Es benötigte aufseiten des EHCO viel Geduld und noch mehr Nerven, um diese Wende zu erzwingen. «Natürlich braucht so ein Spiel Nerven. Aber ich war nach unserem Auftritt im zweiten Drittel zuversichtlich, dass wir dieses Spiel noch zu unseren Gunsten wenden können», zeigte sich Lars Leuenberger sichtlich erleichtert und fügte an:

«Die Mannschaft hat wirklich Charakter bewiesen gegen einen Gegner, der alles andere als einfach zu spielen war.»

In der Tat war der HC La Chaux-de-Fonds ein äusserst harter Prüfstein für den EHCO. Umso mehr, als die Neuenburger, angetrieben von ihrem fantastischen Publikum – da könnte man sich im Kleinholz übrigens mitunter eine Scheibe davon abschneiden – bis zuletzt an ihre Chance glaubten und den Oltnern alles abforderten. Am Ende war die Substanz des EHC Olten aber doch etwas zu gross, als dass die Chaux-de-Fonniers diese Playoff-Serie hätten gewinnen können.

«Ein Finaleinzug ist alles andere als selbstverständlich»

Jetzt steht ab Montag also das grosse Traumfinal auf dem Programm. Es kommt zu dem Duell zwischen den beiden mit Abstand besten Mannschaften der Qualifikation. Der EHC Kloten wartet auf den EHC Olten. Für Lars Leuenberger ist allein schon das Erreichen der Endspielserie ein grosser Schritt: «Man muss erstmal in einen Final kommen. Das ist ein riesiger Effort und alles andere als selbstverständlich. Da muss ganz, ganz, ganz viel zusammenpassen. Das darf man nie vergessen.»

Die Reise des EHCO ist noch nicht zu Ende. Es warten aufregende Tage auf alle Beteiligten. Die Nerven werden nicht geschont. Aber das sind die Playoffs in ihrer ganzen Pracht!

Die Spieltermine des Playoff-Finals

