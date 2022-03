Taktische Meisterleistung des EHC Olten gegen La Chaux-de-Fonds

Swiss-League-Playoffs Wie der EHC Olten mit einer taktischen Meisterleistung triumphierte Der EHC Olten findet das richtige Rezept gegen de HC La Chaux-de-Fonds und gewinnt das erste Halbfinalduell souverän mit 3:1. Dion Knelsen, Daniel Eigenmann und Stan Horansky trafen für die defensivstarken Oltner. Einziger Wermutstropfen an diesem erfolgreichen Abend: Die Verletzung von Dominic Forget. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Torschütze Daniel Eigenmann (l.) freut sich zusammen mit Simon Sterchi über den Treffer zum 2:1 für den EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

So hat man sich das beim EHC Olten vorgestellt: Der Start in die Playoff-Halbfinalserie gegen den HC La Chaux-de-Fonds glückte der Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger nach Wunsch. Der 3:1-Sieg gegen die Neuenburger war verdient. Vor allem deshalb, weil die Oltner die Lage der Dinge jederzeit unter Kontrolle hatten und im Stile einer Klassemannschaft agierten. «Das war punkto Taktik unsere beste Leistung in dieser Saison. Wir haben genau das getan, was wir tun mussten», freute sich der Oltner Trainer über die saubere Darbietung seiner Equipe.

«Wir sind sehr gut gestanden. La Chaux-de-Fonds hatte so gar nie die Möglichkeit, seine grosse Stärke, den Speed, auszuspielen. Sie kamen fast nie mit der Scheibe in unsere Zone, sie mussten sie meistens reinschiessen. Das haben sie nicht gerne.»

Nur 16 Schüsse des Gegners zugelassen

Blickt man auf die Statistik, dann ist klar, wie der EHC Olten dieses erste Halbfinalduell gewonnen hat. Lediglich 16 Schüsse liess man auf das von Simon Rytz gehütete Tor zu. Gegen eine offensive Powermaschine wie La Chaux-de-Fonds kommt das einer taktischen Meisterleistung gleich. Vor allem eindrücklich war der Auftritt im letzten Drittel, als die Oltner einen knappen 2:1-Vorsprung verwalten mussten. Sie taten dies auf souveräne Art und Weise, blieben immer aktiv und liessen den Gegner eigentlich nur einmal gefährlich zum Abschluss kommen, als Voirol vor Rytz vergessen ging, seinen Abschluss aber über das Oltner Tor setzte.

Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels hatte Daniel Eigenmann das einzige EHCO-Powerplay des Abends zum 2:1-Führungstreffer genutzt, nachdem die Gäste nach Spielmitte eher zufällig zum Ausgleich durch Dubois gekommen waren. Mehr gaben die Oltner den Chaux-de-Fonniers nicht mehr. «Es hat sich so angefühlt, wie wenn wir immer alles unter Kontrolle haben. Wir gerieten nie unter Stress, blieben immer ruhig», freute sich Siegtorschütze Eigenmann und fügte an: «Auf der anderen Seite haben wir ihnen das Leben schwer gemacht mit unserem Pressing. Wenn wir defensiv so solid spielen, dann werden sie Mühe haben.»

Die Fortschritte von Spielern wie Daniel Eigenmann im Vergleich zur Sierre-Serie waren augenfällig. Die Woche Pause vor dem Startschuss zu dieser Halbfinal-Affiche hat der Mannschaft und vor allem den neuen Akteuren, die mit B-Lizenzen zu den Oltner gestossen sind, sehr gut getan. «Wir konnten an den Automatismen feilen und uns so perfekt auf La Chaux-de-Fonds einstellen», zeigte sich die Ajoie-Leihgabe, die in den Viertelfinals gegen Sierre da und dort noch etwas im Schilf gestanden hatte, sehr zufrieden.

Dominic Forget verliess das Eis mit schmerzverzerrtem Gesicht. Marc Schumacher / freshfocus

Sorgen um die Verletzung von Dominic Forget

Aller Freude über den mehr als geglückten Halbfinal-Auftakt zum Trotz gab es im Lager der Oltner auch wieder einen Tiefschlag. Kurz vor der zweiten Drittelspause schied Dominic Forget verletzt aus. Der Center der zweiten Linie humpelte vom Eis und kam nicht mehr zum Einsatz. Der 41-Jährige dürfte am Dienstag untersucht werden. Der Verlust des Zweitliniencenters wäre für den EHCO ein arger personeller Rückschlag – vor allem angesichts der Wichtigkeit der Mittelachse. Immerhin zeigte Dominic Weder als Stellvertreter von Forget eine ausgezeichnete Leistung. Am Mittwoch in La Chaux-de-Fonds wird wieder eine nötig sein.

