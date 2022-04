Swiss-League-Playoffs Wie der EHC Olten auch die bisher schwierigste Aufgabe lösen konnte Der EHC Olten hat nach einem hart erkämpften 4:1-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds vier Matchpucks auf den Finaleinzug. Im dritten Halbfinalspiel war bei weitem nicht alles perfekt im Spiel der Oltner. Trotzdem zeichnet die Mannschaft die Qualität aus, dass sie auch in komplizierten Spielen einen Weg zum Sieg findet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 02.04.2022, 12.00 Uhr

Cedric Hüsler auf der Ehrenrunde nach dem dritten Halbfinalsieg gegen La Chaux-de-Fonds. Marc Schumacher / freshfocus

Es lief schon fast die letzte Spielminute. Kurz zuvor hatte Cédric Hüsler mit seinem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung in diesem dritten Halbfinalduell zwischen dem EHC Olten und dem HC La Chaux-de-Fonds gesorgt, als Eliot Antonietti sprichwörtlich der Kragen platzte. Der Oltner Abwehrturm knöpfte sich Chaux-de-Fonds-Provokateur Toms Andersons vor, packte ihn am Kragen und deckte ihn mit einer Schimpftirade ein.

«Es ging mir darum, noch ein Zeichen zu setzen. Zu zeigen, dass wir physisch dagegenhalten. Er hatte es vorher schon bei ein paar mal bei mir und einigen anderen Spielern versucht mit seinen Mätzchen. Da ist er bei mir an den Falschen geraten»

erzählte der sanfte Riese im EHCO-Dress nach geschlagener Schlacht. Er tat dies mit einem Lächeln unter seinem mächtigen Bart und im Wissen, dass seine Mannschaft nach dem dritten Sieg im dritten Halbfinalspiel nun alle Vorteile auf seiner Seite und vier Matchpucks hat. Am Sonntag kann der EHC Olten mit einem weiteren Sieg in La Chaux-de-Fonds bereits das Finalticket buchen. Das ist das ultimative Ziel.

Oltens Eliot Antonietti stellt sich Loic In-Albon in den Weg. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Dass der Weg dorthin aber durchaus noch weit und beschwerlich sein kann, zeigte dieses dritte Duell vor der stimmungsvollen Kulisse von 4355 Zuschauern im Kleinholz. «Ja, das war der bisher schwierigste der drei Halbfinals», befand Eliot Antonietti und sprach das Hauptproblem an: «Wir waren in der neutralen Zone zu wenig kompakt.»

In der Offensive zu pomadig

In der Tat hatten die Oltner zwei Drittel lang ihre Probleme mit den Chaux-de-Fonniers, die – ohne ihren erkrankten Topscorer Michael Huntebrinker angetreten – mit viel Leidenschaft ans Werk gingen und dem Gegner das Leben schwer machten. Wobei auch die Oltner selber ihren Teil dazu beitrugen. In der Offensive ging man lange zu pomadig ans Werk, suchte immer noch einen Pass, statt konsequent den Abschluss zu suchen. «Wir fanden lange nicht unseren Rhythmus und machten immer wieder Fehler», bemängelte EHCO-Headcoach Lars Leuenberger.

Den heikelsten Moment hatte der EHCO gegen Ende des zweiten Drittels zu überstehen, als ihm die Kontrolle nach dem Ausgleich der Gäste kurzzeitig zu entgleiten drohte. Achermann war in Unterzahl das 1:1 gelungen, nachdem die Oltner vorher in einer 80 Sekunden währenden, doppelten Überzahl den Treffer zum 2:0 verpasst hatten. «Das ist uns schon etwas eingefahren», befand Antonietti.

Präsenz vor dem gegnerischen Tor belohnt

Aber eben: Am Ende fand die Mannschaft mit einem starken dritten Drittel doch einen Weg, die bisher schwierigste Halbfinal-Aufgabe zu lösen. Und sie tat es so, wie man es in den Playoffs tun muss: Mit harter Arbeit, mit Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Daniel Eigenmann und Cédric Hüsler versenkten jeweils Abpraller zum 2:1 und 3:1. «Da fanden wir definitiv unseren gewohnten Tritt wieder», freute sich Leuenberger über die Leistungssteigerung seiner Spieler. «Wir schafften es erneut, die Geduld zu bewahren und in den richtigen Momenten zuzuschlagen.»

Oltens Daniel Eigenmann, rechts, erzielt das Tor zum 2:1. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Gut für die Oltner: Es gibt immer noch Spieler, die Steigerungspotenzial haben: Zum Beispiel das Ausländerduo Nunn/Knelsen, dass nun zwei Spiele ohne Skorerpunkte geblieben ist und im dritten Halbfinalduell besonders in der Offensive grosse Mühe hatte. Glücklich aber die Mannschaft, die trotzdem als Sieger vom Eis gehen kann.

