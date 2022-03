Swiss-League-Playoffs Weshalb sich der EHC Olten trotz einer kleinen Zitterpartie letztlich souverän für die Halbfinals qualifizierte Der EHC Olten hat die erste Etappe der Playoff-Mission 2022 erfolgreich bewältigt. Mit einem 6:2-Sieg gegen den HC Sierre machten die Oltner in dieser Viertelfinalserie den Sack zu und buchten das Halbfinalticket. Der Gegner in der nächsten Runde steht noch nicht fest. Erst, dass der Halbfinal-Auftakt am kommenden Montag, 28. März im Kleinholz über die Bühne gehen wird. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Lhotaks wegweisender Treffer zum 3:1, kurz vor dem Ende des Mitteldrittels. Zuvor hatten die Oltner grosse Mühe bekundet. Marc Schumacher

Bis die ambitionierten Oltner den entscheidenden, vierten Sieg im Trockenen hatten, mussten sie lange Zeit zittern. Zumindest sah es von Aussen betrachtet fast zwei Drittel lang so aus, als zitterten einigen EHCO-Akteuren ein wenig die Hände. Speziell im mittleren Abschnitt fanden die Oltner gegen die erneut ungemein aufsässig und hartnäckig agierenden Walliser kaum den Zugriff aufs Spiel. Da musste man sich kurzerhand Sorgen machen um die Gastgeber.

Doch – und das zeichnet gute Mannschaften eben auch aus: Als die zweite Pausensirene ertönte, da lag der EHC Olten mit 3:1 in Führung. Lukas Lhotak erlöste sein Team mit einem Treffer 22 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels. Es war ein sehr guter Lohn für einen lange Zeit überaus nervösen und fehlerhaften Auftritt.

Knelsen: «Wir haben wieder einen Weg gefunden, Tore zu schiessen»

Mit Dion Knelsen frühem Tor zum 4:1 im letzten Abschnitt wurden die Weichen aber endgültig Richtung Halbfinals gestellt. Die Zitterpartie war zu Ende. «Man hat gemerkt, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen», sagte Oltens Captain Knelsen über den Auftritt der Siderser, die sich, wie schon beim 4:1-Heimsieg am letzten Samstag, im Vergleich zu den ersten drei Spielen der Serie markant gesteigert hatten. «Aber in diesem Spiel haben wir wieder einen Weg gefunden, Tore zu schiessen», sah der Kanadier den Unterschied punkto Effizienz.

Am Ende reichte die Substanz der Walliser ganz einfach nicht aus, um diesem EHC Olten über eine ganze Playoff-Serie richtig Paroli bieten zu können. Mehr als ein wenig ärgern lag nicht drin. «Unser Vorteil war, dass wir breiter besetzt sind», befand EHCO-Headcoach Lars Leuenberger, der sich zufrieden zeigte mit den Viertelfinal-Auftritten seiner Mannschaft. «Es ist nie einfach, als klarer Favorit in eine Playoff-Serie zu starten. Ich denke, dass wir einen guten Job gemacht haben .»

Kann in den kommenden Tagen hoffentlich seine Blessur auskurieren: Stan Horansky. Marc Schumacher

Die wertvollen freien Tage für die Verletzten und die Automatismen

Wie wichtig bei den Oltner die Kaderbreite ist, zeigte sich beim aktuellen Ausfall von Stan Horansky, der am Montagabend sein zweites Playoff-Spiel verpasste. «Genau deshalb haben wir diese zusätzlichen Spieler noch geholt», so Leuenberger.Der Oltner Trainer zeigte sich im Zusammenhang mit Horansky froh, dass man sich mit der frühzeitigen Halbfinal-Qualifikation ein paar zusätzliche Freitage erkämpft hat. Einerseits, weil so die angeschlagenen Spieler Zeit haben, ihre Verletzungen auszukurieren. «Anderseits ist es vor allem für die neuen Spieler gut, wenn wir mal wieder richtig trainieren können», so Leuenberger.

Im Hinblick auf die Halbfinals sieht er noch einiges Steigerungspotenzial, vor allem punkto Defensivverhalten. Leuenberger sagt:

«Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir dem Gegner möglichst wenig Chancen zugestehen. Man merkt, dass uns in Defensive mit drei neuen Leuten noch die Automatismen fehlen. Jetzt haben wir die Zeit, daran etwas zu arbeiten»

Am kommenden Montag geht es also weiter. Die 2. Playoff-Etappe steht an. Der Gegner ist noch unbekannt. Es wird entweder der HC La Chaux-de-Fonds oder der HC Thurgau sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen