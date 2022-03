Swiss-League-Playoffs Weshalb Dominic Weder Freude am «Apparat» hat und Lars Leuenberger auf hohem Niveau jammert Der EHC Olten ist nach einem neuerlichen 8:2-Kantersieg gegen Sierre noch einen Schritt von der Halbfinal-Qualifikation entfernt. Die grosse Stärke der Oltner? Die Breite des Kaders, welche sich mit der Premiere von Mathias Joggi nochmal akzentuierte. Alle Sturmlinien waren an der Torproduktion beteiligt. Doch der Trainer fand noch das eine oder andere Haar in der Suppe. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Eine gelungene EHCO-Premiere: Mathias Joggi traf bereits in der 9. Minute für seinen neuen Klub. Rechts freut sich Dominic Weder mit dem Torschützen. Marc Schumacher

Der EHC Olten marschiert auf direktem Weg in Richtung Halbfinal. Und nach der neuerlichen 8:2-Machtdemonstration vor eigenem Publikum gegen den HC Sierre fragt man sich; Wer soll diese Mannschaft in diesem Viertelfinal noch bremsen? Die Unterwalliser machen jedenfalls nicht den Anschein, als ob sie irgendein Mittel haben gegen dieses starke Oltner Kollektiv. Oder anders ausgedrückt: Sierre wird von der nie enden wollenden EHCO-Brandung förmlich in Richtung Saisonende gespült.

Alle vier Sturmlinien an Torproduktion beteiligt

Durch die Hereinnahme des letzten B-Lizenzspielers, Mathias Joggi, hat sich die Breite des Oltner Kaders nochmal markant verstärkt. Mittlerweile verfügt die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger über vier starke Sturmlinien, welche ihre Gegner wie unaufhörliche Wellen immer wieder in Verlegenheit zu bringen vermögen.

Die acht Tore in diesem dritten Viertelfinalduell waren entsprechend schön verteilt: Zweimal traf die nominell erste Reihe (Doppeltorschütze Nunn), einmal die zweite (Forget), zweimal die dritte (Joggi und Weder) sowie einmal die vierte (Wyss). Dazu kamen noch zwei Treffer in Überzahl (Scheidegger und Langenegger). Unter dem Strich war das des Guten zu viel für die bedauernswerten Siderser, die sich nach Kräften wehrten, aber eigentlich von Anfang an auf verlorenem Posten standen.

Obwohl, so Dominic Weder, man auf dem Feld durchaus den Widerstand des Gegners spürte: «Es war absolut nicht einfach. Sie versuchten, die Zone vor dem eigenen Tor resolut zu verteidigen. Das haben wir Stürmer ziemlich zu spüren bekommen.» Trotzdem, so der Torschütze zum 4:0, habe man sich an den Gameplan gehalten und auch physisch dagegengehalten. «Das ist am Ende für uns alles sehr gut aufgegangen.»

Besonders in der dritten Sturmlinie gefiel die Premiere von Mathias Joggi, der in der 9. Minuten bereits ein erstes Mal für sein neues Team traf und später auch noch den Assist zu Weders Treffer gab: «Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Für mich als Center ist es cool, mit so einem Apparat zusammenspielen zu können. Joggi bringt viel Energie und hat eine grosse Wasserverdrängung.»

Trotz klarem Resultat nicht entspannt: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher

Plötzlich in doppelter Unterzahl

Trotz des klaren Siegs zog EHCO-Headcoach Lars Leuenberger indes eine zwiespältige Bilanz: «Es war ein komisches Spiel für mich auf der Bank. In anderen Partien habe ich mich ruhiger gefühlt», befand er, unterstrich aber gleichzeitig, dass das «jammern auf hohem Niveau ist.» Leuenberger gefiel zum Beispiel nicht, dass man sich im Mitteldrittel nach dem Restausschluss gegen Joel Scheidegger (Kickbewegung gegen die Schlittschuhe eines Gegenspielers) und einer weiteren Strafe «aus dem Nichts» plötzlich in doppelter Unterzahl befand. «Dafür waren wir heute sehr kaltblütig, haben die sich bietenden Chancen im richtigen Moment genutzt. Das hat mir sehr gefallen», freute sich Leuenberger.

Angesichts der Oltner Dominanz in jeder Beziehung fällt es schwer daran zu glauben, dass diese Serie länger dauert als bis am Samstag, wenn in Sierre Duell Nummer vier auf dem Programm steht. Was kann noch schiefgehen, Lars Leuenberger?

«Es kann immer etwas passieren. Wir müssen jetzt einfach ins Wallis und das nächste Spiel gewinnen. Alles andere interessiert mich nicht.»

