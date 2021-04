Swiss League Playoffs Weshalb der EHC Olten im Halbfinal gegen Kloten ein kleines Wunder benötigt Am Samstagnachmittag (15.45 Uhr) beginnt die Halbfinalserie zwischen dem EHC Kloten und dem EHC Olten. Wir haben die zwei Kontrahenten unter die Lupe genommen. Das Fazit: Beim EHCO muss alles passen, damit er den Qualisieger aus den Rennen werfen kann. Marcel Kuchta 01.04.2021, 05.00 Uhr

Hart umkämpft: Klotens Fabian Ganz (l.) gegen Oltens Dominic Weder.. Urs Lindt / freshfocus

Die älteren Semester unter den EHCO-Fans werden sich vielleicht noch erinnern: In der Saison 88/89, also vor sage und schreibe 32 Jahren, bestritten die Oltner ihre allererste Playoff-Serie der Vereinsgeschichte gegen den…EHC Kloten. Als Siebtplatzierte der NLA waren die Dreitannenstädter klare Aussenseiter und verloren die Best-of-Three-Serie mit 0:2. Dasselbe Schicksal ereilte den EHCO auch ein Jahr später nach der «Traum-Qualifikation», während welcher man zwischenzeitlich Tabellenführer war und sie schliesslich auf Platz 5 abschloss. Wieder war Kloten Endstation. Seither haben sich die Wege der beiden Teams in den Playoffs nie mehr gekreuzt. Schaut man auf die Papierform, dann sind die Flieger auch jetzt, über 30 Jahre später, der klare Favorit.