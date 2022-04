Swiss League Playoffs Weshalb der EHC Olten gut – aber eben doch nicht gut genug war Der EHC Olten steht nach der 1:4-Heimniederlage gegen Kloten mit dem Rücken zur Wand: Jetzt braucht es für die Wende ein Wunder. Und vor allem Spieler, die endlich den Puck an Klotens Goalie Tim Wolf vorbeibringen. Er und eine Strafenflut standen am Ursprung des Oltner Untergangs. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Symbolbild für die Niederlage: Colin Smith scheiterte mit seinem Penaltyversuch kläglich an Kloten-Goalie Tim Wolf. Marc Schumacher / freshfocus

1:4-Heimniederlage. 1:3-Rückstand in der Finalserie gegen den EHC Kloten. Ja, die Aussichten sind für den EHC Olten alles andere als rosig. Der Traum vom Swiss-League-Meistertitel und vom Aufstieg in die National League droht zu platzen. Jetzt dürfen sich die Oltner keinen weiteren Fehltritt mehr erlauben. Kurz: Es bräuchte nun noch drei EHCO-Siege. Oder anders ausgedrückt: ein Wunder.

Man soll den Glauben an wundersame Comebacks nie aufgeben. In der Geschichte der Playoffs gab es immer wieder unglaubliche Wendungen zu bestaunen. Wieso soll so eine nicht auch dem EHC Olten gelingen? Nun: Diese Niederlage vor ausverkauften Rängen im Kleinholz war extrem schmerzhaft. Und sie würde gerade mental viele Mannschaften zerbrechen lassen. Doch eigentlich hat der EHCO keinen Grund dazu, die Flinte ins Korn zu werfen.

Als die Strafenflut über den EHCO hereinbrach

Denn so klar das Resultat am Ende war: Die Art und Weise, wie es zu Stande kam, darf den Oltnern irgendwie auch Hoffnung machen. Denn der Sieg der Klotener war weniger deren Stärke geschuldet als mehr den Unzulänglichkeiten des EHCO. Konkret das erste Drittel stand am Ursprung des Untergangs. Und dort die Strafenflut, die über die Oltner hereinbrach. Man kann des Langen und des Breiten über die nicht immer nachvollziehbaren Verdikte der Schiedsrichter diskutieren.

Aber unter dem Strich ist es schlicht nicht akzeptabel, dass eine Mannschaft in einem Spiel von dieser Bedeutung in einem Drittel gleich vier kleine Strafen frisst. Und somit dem EHC Kloten den Sieg auf dem Silbertablett servierte. Zweimal trafen die Gäste im Powerplay.

Einmal zeigte sich der Schwede Robin Figren im Abschluss gleichsam clever wie glücklich. Und schon stand es 3:0 für Kloten. Ein riesiges Handicap für den EHCO. Vor allem angesichts der Tatsache, dass man in den ersten drei Finalduellen zusammengerechnet erst drei Tore erzielt hatte.

Die Zielscheibe auf dem Bauch von Tim Wolf

Was folgte, war ein intensives Anrennen der Oltner. 18:4 lautete das Schussverhältnis im zweiten Drittel, 11:5 im dritten Abschnitt. Der Puck schlug allerdings nur einmal im Kloten-Tor ein. Immer wieder war der bärenstarke Keeper Tim Wolf Endstation.

Wobei es mitunter schien, als ob Wolf eine Zielscheibe auf seinem Bauch trägt. Die meisten Schüsse der Oltner landeten dort. Die mangelhafte Effizienz war einmal mehr das allergrösste Problem des EHCO. Kombiniert mit der fehlenden Disziplin zu Spielbeginn war das ein ungeniessbarer Cocktail.

EHCO-Trainer Lars Leuenberger war mit seiner Analyse für einmal sehr kurz angebunden:

«Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Aber wir müssen weniger Strafen nehmen und mehr Tore schiessen. So einfach ist es. Mehr gibt es nicht zu sagen.»

Oltens Stürmer Simon Sterchi hatte die Ursache für den bitteren Verlustgang ebenfalls schnell gefunden: «Wir haben uns mit den Strafen selber ein Bein gestellt. Wenn man so oft in Unterzahl spielen muss, kostet das unnötig Energie.

Gerade bei Spielern, die sowohl in Unter- wie in Überzahl eingesetzt werden.» Und natürlich waren auch Sterchi die Schwierigkeiten des EHCO punkto Toreschiessen nicht entgangen: «Irgendwann muss man sie halt einfach machen.» Irgendwann heisst: spätestens am Mittwoch in Kloten. Sonst ist die Saison für den EHC Olten vorbei.

