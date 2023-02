Swiss-League-Playoffs Sieg in der Verlängerung! Simon Sterchi erlöst das Nervenkostüm des EHC Olten Der EHC Olten schafft in der Viertelfinalserie gegen Langenthal das so sehr erhoffte Re-Break. In der 5. Minute der Verlängerung erlöst Simon Sterchi die Solothurner mit seinem Treffer zum 3:2. Zuvor hatten es die Oltner einmal mehr verpasst, die Partie frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch diesmal gabs ein Happy-end. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.02.2023, 23.09 Uhr

Der Jubel der Oltner Spieler nach dem Siegtor in der Verlängerung. Urs Lindt / freshfocus

Die Spieler liegen sich in den Armen, der Torschütze mitten in der Traube verdeckt gefeiert von den heranstürmenden Teamkollegen: Stürmer Simon Sterchi hatte am schnellsten reagiert und die freiliegende Scheibe nach vier Minuten und 33 Sekunden der Verlängerung irgendwie über die Torlinie bugsiert. Es ist der 1:1-Ausgleich in der Playoff-Viertelfinalserie, für den der EHCO mächtig viel investieren musste.

Beinahe hätte er sich hinterher wieder vorwerfen lassen müssen, es verpasst zu haben, in den entscheidenden Momenten in Drittel zwei und drei den Unterschied auszumachen, als man die Zweitoreführung suchte, aber an der eigenen, nach wie vor vorhandenen Ineffizienz scheiterte.

Es war den Oltnern auch in diesem zweiten Spiel anzumerken, dass sie erst einmal damit beschäftigt waren, die Nervosität abzulegen. Diese machte sich bemerkbar mit einer unsauberen Puckkontrolle und unzähligen Fehlzuspielen. Es kam den Powermäusen gerade recht, dass Collins nach nur 30 Sekunden eine erste Strafe herausholte und man sich dadurch mit einem Mann mehr ins Spiel vortasten konnte.

Der EHCO musste in der Folge selbst zwei Mal auf die Strafbank, doch ausgerechnet mit einem Mann weniger verzeichnete er die grössten Torchancen. Erst zog Sterchi bei einem frechen Konter vors Tor, worauf Weder das Kunststück zustande brachte, nach einer vorbildlichen Puckeroberung hinter dem gegnerischen Tor von Wyss, die Scheibe im leeren Tor nicht unterzubringen, sondern nur den Pfosten zu treffen.

Herausragende Passstafette zum 0:1

Umso ansehnlicher war dann die herausragende Passstafette, die nach 16 Minuten zum verdienten Führungstreffer führte, für welchen notabene alle fünf Oltner Spieler auf dem Eis ihren Stock im Spiel hatten: Leeger lancierte den Angriff via Bande auf Kast, der für Spiller abtropfen liess und Sterchi vor dem Tor anspielte. Doch dieser ging nicht in den Abschluss und setzte den besser postierten heranstürmenden Verteidiger Oejdemark in Szene, der mit einem wuchtigen Schuss einnetzte.

Goalie Lucas Rötheli zeigte eine starke Darbietung. Urs Lindt / freshfocus

Mit der Führung im Rücken, für welche die Powermäuse endlich einmal ihre vorhandene Qualität im Team aufblitzen liessen, zog der EHCO zu Beginn des Mittelabschnitts seine beste Phase ein, in der er den zweiten Treffer suchte, sich aber wieder mal äusserst schwer tat mit der Effizienz. Das führte soweit, dass man die Langenthaler damit im Spiel hielt und selbst insbesondere im Defensivverhalten immer passiver wurde. Schliesslich vertändelte Schmuckli im Spielaufbau die Scheibe, worauf Langenthals Aeschlimann zentral vor dem Tor ungedeckt den chancenlosen EHCO-Torhüter Rötheli überlisten konnte.

Rötheli rettet den EHCO vor dem Rückstand

Der EHCO hatte sogar noch grösstes Glück, dass man Sekunden nach dem Ausgleich nicht noch in Rückstand geriet, als Eliot Antonietti auf der Linie rettete. Daraufhin verzeichnete Füglister eine weitere SCL-Grosschance, als er sich durch die Oltner durchtankte, dann aber solo gegen den bärenstark aufspielenden Rötheli scheiterte. Die Truppe von Trainer Lars Leuenberger fing sich, indem die zweite Sturmlinie um Sterchi, Kast und Spiller voranging und für den 2:1-Treffer noch vor der zweiten Pause besorgt war.

Schliesslich hatte das dritte Drittel verblüffende Parallelen zum zweiten Abschnitt. Wieder verfielen die Oltner nach einem guten Start in ein gefährliches Muster der Passivität, verloren viele Zweikämpfe, womit sie umso mehr mit Defensivarbeit konfrontiert wurden. Nach einem guten Shift der Oltner Topsturmlinie scheiterte Rapuzzi, der ein weiteres Mal für den nach wie vor kranken Garry Nunn zum Einsatz kam, vier Minuten vor dem Ende am Pfosten. Nur Sekunden später wanderte Horansky nach einem äusserst hart gepfiffenen Torhüterbehinderung auf die Strafbank – und prompt besorgte Langenthal-Topskorer Steven Whitney mit einem abgefälschten Schuss den vielumjubelten Ausgleichstreffer.

Simon Sterchi bejubelt seinen Siegtreffer. Urs Lindt / freshfocus

Die Partie, die längst nicht mehr auf Messers Schneide hätte stehen müssen, musste also in der Verlängerung entscheiden. In dieser behielten die Oltner verdientermassen das bessere Ende für sich. Ob Simon Sterchi, der ganz offensichtlich schon in Spiel eins mit seinem Tor und Assist viel Selbstvertrauen tanken konnte, mit seinem goldenen Treffer zum Ausgleich der Serie auch seinen Teamkollegen eine gute Portion davon überreichen konnte? Bereits am Samstag, 17.30 Uhr, empfängt der EHC Olten den SC Langenthal zum dritten Duell im Kleinholz.

Telegramm SC Langenthal - EHC Olten 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) n.V. Schoren. – 3154 Zuschauer. - SR: Ströbel/Castelli (Pitton/Humair). – Tore: 16. Oejdemark (Sterchi, Spiller) 0:1. 33. Aeschlimann (Egle, Whitney) 1:1. 38. Kast (Spiller, Sterchi) 1:2. 57. Whitney (Kummer, Müller; Ausschluss Horansky) 2:2. 65. Sterchi 2:3. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Langenthal. 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Langenthal: Paupe; Helfer, Weber; Voegeli, Aeschbach; Meile, Higgins; Müller; Kämpf, Kummer, Küng; Egle, Aeschlimann, Whitney; Bärtschi, Fuss, Salzgeber; Rehak, Kläy, Füglister; Hess. Olten: Rötheli; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Horansky, Collins, Rapuzzi; Spiller, Kast, Sterchi; Lhotak, Dal Pian, De Nisco; Wyss, Weder, Mosimann; Haussener. Bemerkungen: Olten ohne Neukom (verletzt), Nunn, Hüsler (beide krank), Hänggi, Puide und Zaetta (alle überzählig). Langenthal ohne Liniger (verletzt), Wenger (überzählig) sowie Pienitz und Wyss (beide krank). 11. Pfostenschuss Weder. 15. Pfostenschuss Fuss. 57. Pfostenschuss Rapuzzi.

