Die Spannung zwischen La Chaux-de-Fonds und Olten kehrt zurück

Swiss-League-Playoffs Herzlich willkommen im Nervenspiel: Wie der EHC Olten zu seinen alten Tugenden zurückfinden muss Wir haben eine Playoff-Serie: Der EHC Olten vergibt auch seinen zweiten Matchpuck und muss am Donnerstag noch einmal nach La Chaux-de-Fonds reisen. Headcoach Lars Leuenberger weiss, was es geschlagen hat. Die Frage ist, ob auch seine Spieler die nötigen Schlüsse aus der 1:3-Niederlage zu ziehen vermögen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Lange Gesichter bei den Oltner Spielern nach der 1:3-Heimiederlage. Marc Schumacher / freshfocus

Wer hätte das gedacht? Der EHC Olten muss tatsächlich wieder ernsthaft um den Einzug in den Playoff-Final zittern. Nach einer 1:3-Niederlage im fünften Halbfinal-Duell führen die Oltner in der Serie gegen den HC La Chaux-de-Fonds nur noch mit 3:2-Siegen. Und nach der Schlappe vor eigenem Publikum ist die bange Frage erlaubt: Gerät der Favorit, der sich mit drei Erfolgen in den ersten drei Partien eine so komfortable Ausgangslage geschaffen hat, tatsächlich noch in Gefahr, die Finalqualifikation zu verdaddeln?

Die zwei fatalen Geschenke im Mitteldrittel

Nimmt man das fünfte Duell als Massstab, dann darf man sich wirklich Sorgen machen. Denn von der Souveränität, welche den EHCO zu Beginn dieser Halbfinalserie ausgezeichnet hat, ist nicht mehr viel zu sehen. In Spiel Nummer fünf wurden den Oltnern dieselben Fehler zum Verhängnis wie schon in Spiel Nummer vier. Man machte den HC La Chaux-de-Fonds mit liederlichem Puckmanagement und schlechten Entscheidungen auf dem Eis stark. Oder wie es EHCO-Headcoach Lars Leuenberger ausdrückte:

«Wir haben ihnen im zweiten Drittel zwei Geschenke gemacht. Wenn wir so gegen hinten arbeiten wie bei den beiden Gegentreffern, dann haben wir im Final auch nichts verloren. Das hatte nichts mit Playoff-Hockey zu tun sondern sah eher aus wie ein Quali-Spiel im November.»

Ja, das Mitteldrittel: Es wurde den Oltnern letztlich zum Verhängnis, weil sie in der Defensive nicht mehr mit der gewohnten Konsequenz zu Werke gingen. Erst übertölpelte ausgerechnet der Ex-Oltner Devin Muller die Abwehr und traf zum 1:2. Dann stand kurz vor der zweiten Sirene Carbis plötzlich frei am zweiten Pfosten und hatte keine Mühe, den Puck zum 1:3 zu versorgen. Das war der Genickschlag für die Oltner, die trotz klarer Schussüberlegenheit (am Ende 36:17 Schüsse) keine Mittel und Wege mehr fanden, den starken La-Chaux-de-Fonds-Goalie Viktor Östlund zu bezwingen.

Kein Vorbeikommen: Oltens Adam Hasani (l.) gegen Frederic Iglesias. Marc Schumacher / freshfocus

Nun haben wir also eine richtige Playoff-Serie. Willkommen im Nervenspiel, heisst es vor allem aus Sicht des EHC Olten. Angesichts der mit immer mehr Selbstvertrauen agierenden Neuenburger wird die Reise nach La Chaux-de-Fonds am Donnerstag ein ganz heisser Tanz. Lars Leuenberger sagt: «Es liegt nun an jedem Einzelnen, dass diese schlechten Angewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, wieder verschwinden. Das hat mit Charakter zu tun. Wir müssen uns daran erinnern, wie wir mit 3:0 in Führung gegangen sind: Mit harter Arbeit und unglaublicher Disziplin. Da müssen wir wieder hinkommen. Das muss so schnell wie möglich wieder in die Köpfe der Spieler zurück.»

Was ist mit Dion Knelsen los?

Bleibt noch die Frage, ob es am Donnerstag personelle Konsequenzen geben könnte. Schaut man sich die Performance von Captain Dion Knelsen an, dann muss man sich ernsthafte Sorgen machen. Der Kanadier ist meilenweit von seiner Bestform entfernt und nur ein Schatten seiner selbst. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Knelsen körperlich angeschlagen ist. Sollte dem so sein, dann würde sich vielleicht auch mal ein Einsatz von Ersatzausländer Colin Smith aufdrängen.

Wie dem auch sei: Spätestens jetzt sollten alle EHCO-Spieler gemerkt haben, was es geschlagen hat. Die Trendwende muss her. Sonst könnte es noch viel ungemütlicher werden.

