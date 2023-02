Swiss-League-Playoffs Geschafft! Der EHC Olten überspringt mit einem 5:2-Sieg die Hürde Langenthal und steht im Halbfinal Der EHC Olten hat die Chance, mit einem vierten Sieg in Serie den vorzeitigen Einzug in den Playoff-Halbfinal unter Dach und Fach zu bringen, genutzt. Trotz eines 0:2-Rückstands drehten die Oltner die Partie gegen Langenthal und durften mit einem 5:2-Sieg die Qualifikation für die Runde der letzten Vier feiern. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.02.2023, 23.35 Uhr

Einzug in den Halbfinal: Grosse Emotionen beim EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

Jubelnde Oltner, enttäuschte Langenthaler. Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende, da wich die jahrelange Rivalität einer sentimentalen Stimmung. «Danke för die vele, schöne Derbys» stand auf dem EHCO-Videowürfel, während sich die Langenthaler Spieler aufmachten, sich persönlich bei ihrem Anhang für die Unterstützung zu bedanken. Das Oltner Publikum würdigte den abtretenden Erzrivalen und klatschte mit den singenden Langenthaler Fans mit. Vereinzelt sangen die Oltner gar bei den SCL-Sprechchören mit und Klublegende Marc Kämpf, dessen Spieler-Karriere zu Ende ging, genoss gar unter stehender Oltner Ovationen eine halbe Ehrenrunde im Kleinholz.

«Schachmatt» stand in der Schlussminute auf einem Plakat in der Oltner Fankurve, nachdem diese vor dem Spiel mit einer Schach-Spielstein-Choreo «Zog om Zog, bes nor no Oute stot» ihr Team anfeuerte. Ja, der EHC Olten zieht mit einem wiederum hart erkämpften 5:2-Sieg in den Playoff-Halbfinal ein und besiegelt damit an diesem Mittwochabend das geschichtsträchtige Ende des SC Langenthal, der nach 21 Saisons in der Swiss League freiwillig absteigt und sich vom Profieishockey verabschiedet.

«Schachmatt»: Der EHC Olten setzt sich nach einem Fehlstart in die Serie doch noch gegen Erzrivale Langenthal durch. Marc Schumacher / freshfocus

Rückzug aus der Swiss League: Der SC Langenthal bedankt sich bei seinen Fans. Marcel Bieri / KEYSTONE

Auf dem Weg zum vierten serieentscheidenden Sieg wurde dem EHC Olten noch einmal alles abverlangt. Die Zahnrädchen wollten bis gegen Ende des ersten Drittels überhaupt nicht ineinandergreifen. Schlechte Zuordnungen, Missverständnisse, zu grosse Lücken der Verteidiger auf die anstürmenden Gegenspieler. Die Konsequenz: Nach 16 Minuten lagen die Powermäuse 0:2 zurück. Insbesondere der zweite Gegentreffer in Unterzahl sorgte in den Reihen der Oltner für grossen Ärger, ging doch eine heiss diskutierte Foulszene voraus, in welcher SCL-Salzgeber Torhüter Rötheli im Torraum behinderte. Die Schiedsrichter taxierten jedoch nur Leegers darauffolgende Intervention als Foul.

Dem EHC Olten war gutzuhalten, dass er auch auf diese Widerstände eindrucksvoll reagierte, Ruhe bewahrte und noch vor der Pause durch Collins in Überzahl den Anschlusstreffer erzielte. Es war das erste Oltner Powerplaytor im 11. Anlauf in der Viertelfinalserie.

Im Mittelabschnitt gestanden sich die Teams gegenseitig wenig zu, bis sich Antonietti streckte, eine hoch gespielte Scheibe mit der Hand herunter pflückte und den mit Tempo heranstürmenden Hüsler ideal in Szene setzte, der zum viel umjubelten 2:2 verwertete. Damit war dieses fünfte Playoffderby so richtig lanciert.

Verteidiger Florian Schmuckli erzielt in bester Stürmermanier den 4:2-Treffer. Marcel Bieri / KEYSTONE

Der EHC Olten kam zielstrebig von der zweiten Pause aus der Kabine und erkämpfte sich nach drei Minuten die nächste Überzahl. Es war eine wegweisende, denn in dieser schoss Garry Nunn im dritten Schussversuch von seiner Lieblingsabschlussposition den 3:2-Führungstreffer. Und nur 42 Sekunden später preschte Verteidiger Florian Schmuckli seitlich in den Slot vor und traf schier unbedrängt in bester Stürmermanier zum 4:2.

Als Spiller in den Schlussminuten die fünfte Oltner Strafe des Abends kassierte, versuchten die Langenthaler mit zusätzlichem Feldspieler noch einmal alles Mögliche, den Untergang abzuwehren. Doch Hüsler, zum Oltner Mann des Spiels gewählt, vollendete zum 5:2-Sieg, womit die Powermäuse verdient im Playoff-Halbfinal stehen.

Der EHC Olten hat in der Viertelfinalserie allen Widerständen getrotzt, den Fehlstart aus Spiel eins mit dem Ablegen einer grossen Nervosität beheben können, sodass er in den vier restlichen Partien dem SC Langenthal im Stile eines Favoriten nicht mehr viele Siegchancen zugestanden hatte.

Auf wen der EHC Olten im Playoff-Halbfinal ab kommenden Dienstag treffen wird, ist noch unklar. Während sich der HC La Chaux-de-Fonds gegen Sierre ebenfalls in fünf Partien durchsetzte, steht in den Serien GCK Lions-Basel und Visp-Thurgau noch eine Entscheidung aus. Sollten die GCK Lions den EHC Basel bezwingen, so werden die Oltner gegen die Junglöwen antreten müssen. Setzt sich jedoch Basel durch, so wird der nächste EHCO-Gegner entweder Visp oder Thurgau heissen.

Die Choreo der Oltner Fankurve. Marc Schumacher / freshfocus

Telegramm Olten – Langenthal 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Kleinholz, Olten. – 3894 Zuschauer. – SR Staudenmann/Fausel (Bichsel/Nater). – Tore: 8. Salzgeber 0:1. 16. Kämpf (Kummer; Ausschluss Leeger) 0:2. 19. Collins (Nunn, Scheidegger; Ausschluss Kummer) 1:2. 26. Hüsler (Antonietti, Wyss) 2:2. 46. (45:01) Nunn (Scheidegger, Collins; Auschluss Pienitz) 3:2. 46. (45:43) Schmuckli (Wyss, Hüsler) 4:2. 58. Hüsler (Ausschluss Spiller, Langenthal ohne Goalie) 5:2. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal. Olten: Rötheli; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Bircher; Hänggi; Lhotak, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Haussener, Puide; Wyss, Weder, Mosimann; De Nisco. Langenthal: Paupe; Weber, Aeschbach; Vögeli, Higgins; Helfer, Müller; Meile, Pienitz; Kämpf, Kummer, Küng; Egle, Aeschlimann, Whitney; Bärtschi, Fuss, Salzgeber; Rehak, Hess, Wenger. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Horansky, Neukom (alle verletzt), Hächler (krank) sowie Heughebaert, Maurer, Rapuzzi, Zaetta (alle überzählig). Langenthal ohne Füglister (krank), Wyss, Kläy (beide überzählig) und Liniger (verletzt). – 32. Pfostenschuss Kummer. 57. Timeout Langenthal.

