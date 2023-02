Playoff-Fehlstart perfekt: EHC Olten unterliegt SC Langenthal 2:5

So hat man sich das beim EHC Olten nicht vorgestellt: Gegen den SC Langenthal erlitten die Oltner im ersten Viertelfinal-Spiel eine 2:5-Niederlage vor eigenem Publikum. Damit ist die Derby-Serie lanciert und der favorisierte EHCO bereits am Donnerstag in Langenthal zu einer Reaktion gezwungen.

Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.02.2023, 23.06 Uhr