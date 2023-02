Swiss-League-Playoffs Erzitterter 4:1-Heimsieg: Der EHC Olten schlägt Langenthal und legt in der Serie 2:1 vor Der EHC Olten gewinnt das dritte Viertelfinalspiel gegen Langenthal vor 4310 Zuschauern mit 4:1. Nach einem starken Mitteldrittel wurden die Oltner im Schlussabschnitt nachlässiger, das Spiel stand auf der Kippe, bis Spiller für die Entscheidung sorgte. Damit legt der EHCO ohne den kranken Garry Nunn und den verletzten Stan Horansky in der Viertelfinalserie 2:1 vor. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.02.2023, 20.09 Uhr

Kräfteraubende dritte Playoffpartie: Lukas Lhotak im Zweikampf mit Langenthals Kummer. Marc Schumacher / freshfocus

Die Oltner Spieler bejubeln den Führungstreffer von Rihards Puide (l.) Marc Schumacher / freshfocus

Kein Spiel ohne personelle Umstellungen: Oltens Headcoach Lars Leuenberger ist wahrlich nicht zu beneiden. Die Herrlichkeit des kompletten Kaders ging bekanntlich schon vor Playoff-Beginn schnell zu Ende und hat sich schon wieder markant akzentuiert. Garry Nunn fehlte auch im dritten Viertelfinalspiel krankheitsbedingt. Doch nun kamen auch noch Stan Horansky und Giacomo Dal Pian dazu, welche als verletzt gemeldet wurden.

Offiziell wollte sich zur Art der Verletzung von Horansky – den Gepflogenheiten der Playoffs folgend – niemand äussern. Bald einmal sickerten jedoch Gerüchte durch, wonach der Slowake mit Schweizer Lizenz an einer Handblessur leide. Wie lange er ausfällt, ist momentan noch nicht klar. So oder so musste das EHCO-Trainerteam die Sturmlinien wieder umstellen. Anstelle von Horansky durfte Lukas Lhotak im nominell ersten Sturm an der Seite der beiden Ausländer Sean Collins und William Rapuzzi auflaufen. Anstelle von DalPian rutsche Timo Haussener (wie schon während des zweiten Playoff-Spiels) wieder in die (Stamm-)Aufstellung und agierte als Mittelstürmer der dritten Sturmreihe.

Gegenseitiges Abtasten im ersten Drittel

Die beiden Mannschaften tasteten sich im ersten Drittel gegenseitig ab. Man merkte, dass viel auf dem Spiel stand, dass man die Fehlerquote möglichst tief halten wollte. Die beste Chance hatten letztlich die Langenthaler, als Nick Meile, von der Strafbank kommend, alleine auf EHCO-Goalie Lucas Rötheli ziehen konnte, den Puck jedoch nicht im Oltner Tor unterbrachte. Der EHC Olten hatte ebenso eine Handvoll Möglichkeiten, agierte jedoch zu wenig zwingend im Abschluss

Das änderte sich dann im Mitteldrittel, als die Oltner langsam aber sicher die spielbestimmende Mannschaft wurden und sich ein immer grösseres Übergewicht auf dem Eis schufen. Der Führungstreffer durch Rihards Puide, kurz vor Spielmitte, war entsprechend verdient. Joel Scheidegger hatte den Letten mit Schweizer Lizenz ideal freigespielt. Gegen Puides Direktabnahme war SCL-Keeper Paupe machtlos. Genauso chancenlos war er wenig später gegen den solo anstürmenden Lukas Lhotak, welcher von William Rapuzzi ideal lanciert worden war. Mit der 2:0-Führung im Rücken kontrollierten die Oltner das Geschehen in der Folge ohne grössere Probleme. Die Beine der Langenthaler wurden immer schwerer, wenig deutete darauf hin, dass diese Partie nochmal spannend werden würde.

Der fatale Shorthander der Langenthaler

Zumal der EHCO gleich zu Beginn des letzten Drittels zum dritten Mal im Powerplay agieren durfte. Doch statt in Überzahl mit dem 3:0 den Deckel drauf zu machen, stellten sich die Oltner derart dumm an, dass die Langenthaler mit einem Konter tatsächlich in Unterzahl auf 1:2 verkürzen konnten. Aus dem Nichts hatte der EHCO seinen Gegner wieder zurück ins Spiel eingeladen. Was folgte, war wenig überraschend eine Zitterpartie, in welcher der EHCO zwischenzeitlich die Kontrolle und die Übersicht vollkommen verlor. Lars Leuenberger sah sich bald einmal gezwungen, sein Timeout zu nehmen, ohne dass sich in der Folge viel zum Besseren änderte aus Sicht der Oltner.

Zum Glück hielt der starke Lucas Rötheli dicht. Und vorne erlöste Andri Spiller seine Farben mit einem wunderbaren Volleytor, indem er einen Drop-Pass von Simon Sterchi aus der Luft über die Linie drückte. Zum Schluss durfte sogar noch Jan Mosimann mit seinem ersten (!) Saisontreffer für das Happy-end sorgen.

Zehnmal in Überzahl, kein Tor, ein Gegentreffer

Unter dem Strich machten die Oltner zwei Drittel lang Vieles gut, brachten sich aber mit ihrem dilettantischen Verhalten in Überzahl nochmal völlig unnötig in die Bredouille. Das Powerplay ist tatsächlich zu einem grossen Sorgenkind avanciert. In den drei Playoff-Partien ist man in zehn Anläufen ohne Tor geblieben – und hat sogar einen Shorthander kassiert.

Immerhin: trotz allem führt der EHCO in der Playoff-Serie nun mit 2:1-Siegen. Das ist das Allerwichtigste. Und gut ist auch, dass immer noch jede Menge Steigerungspotenzial vorhanden ist. Das allergrösste Nervenflattern sollte nun weg sein, aber der Weg in den Halbfinal ist immer noch weit und steinig.

Telegramm Olten – Langenthal 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Kleinholz, Olten. – 4310 Zuschauer. – SR Gerber/Weber, Bachelut/Ammann. – Tore: 29. Puide (Scheidegger) 1:0. 31. Lhotak (Rapuzzi, Antonietti) 2:0. 47. Aeschbach (Kummer; Ausschluss Higgins!) 2:1. 59. (58:26) Spiller (Sterchi, Kast) 3:1. 59. Mosimann (ins leere Tor) 4:1. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten, 4-mal 2 Minuten gegen Langenthal. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Lhotak, Collins, Rapuzzi; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Haussener, Puide; Wyss, Weder, Mosimann; De Nisco. Langenthal: Paupe (Stettler); Weber, Higgins; Müller, Aeschbach; Vögeli, Pienitz; Meile, Helfer; Füglister, Kummer, Küng; Egle, Aeschlimann, Whitney; Bärtschi, Fuss, Salzgeber; Rehak, Kläy, Hess. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Horansky, Neukom (alle verletzt), Nunn (krank) sowie Heughebaert, Maurer, Hänggi, Zaetta (alle überzählig). Langenthal ohne Kämpf (krank), Wyss, Wenger (beide überzählig), Liniger (verletzt).

