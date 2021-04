Swiss League Playoffs EHCO-Trainer Fredrik Söderström genervt: «Ein Bundesrat ist besser erreichbar als der Schiedsrichter» Der EHC Olten verlor das erste Playoff-Halbfinalspiel in Kloten diskussionslos mit 2:6. Trainer Fredrik Söderström sah viele Mängel bei seiner Mannschaft und ärgerte sich gleichzeitig über die fehlende Kommunikation der ebenso mangelhaften Schiedsrichter. Marcel Kuchta 04.04.2021, 05.00 Uhr

Die Vorentscheidung: Oltens Goalie Silas Matthys wird von Kloten René Back zum 4:2 bezwungen. Claudio De Capitani / freshfocus

«Bundesrat Guy Parmelin ist besser erreichbar für mich als Schiedsrichter Stefan Eichmann», bemerkte Oltens Headcoach Fredrik Söderström im Anschluss an die 2:6-Niederlage seiner Mannschaft in Kloten mit einer grossen Portion Sarkasmus. Der Schwede ärgerte sich, dass Eichmann ihn zum wiederholten Male in der laufenden Saison ganz einfach ignoriert hatte während des Spiels. Dabei hätte es aus Sicht von Söderström durchaus Diskussionsbedarf gegeben. Denn die Leistung der Unparteiischen war an diesem Abend ebenso ungenügend wie jene des EHC Olten.

Marc Marchons ungeahndeter Check

Vor allem in jener Szene in der 25. Minute, welche die Gemüter aufseiten der Oltner besonders erhitzte. Klotens Marc Marchon traf Stan Horansky mit seinem Check mit voller Wucht am Kopf. Horansky musste für ein paar Minuten in der Garderobe behandelt werden, da es ihm sein Helmvisier voll gegen die Nase rammte, konnte dann aber glücklicherweise wieder mitspielen. Dennoch fragte sich nicht nur Fredrik Söderström: Wie konnten die Schiedsrichter Marchons Aktion ungeahndet lassen? Gut möglich, dass der Player Safety Officer nachträglich noch eine Sperre gegen ein einschlägig berüchtigten Kloten-Stürmer aussprechen wird.

Davon könnten sich die Oltner im Nachhinein natürlich nichts mehr kaufen. Und es ist müssig, darüber zu debattieren, ob etwa eine 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Marchon während des Spiels für einen anderen Gang der Dinge gesorgt hätte. Zum Zeitpunkt der Körpercharge lag der EHCO bereits mit 2:4 im Hintertreffen. Mag sein, dass ein längeres Powerplay nochmal für einen Oltner Comebackversuch hätte sorgen können. Aber unter dem Strich war der Auftritt des EHC Olten schlicht nicht gut genug, als dass man im ersten Halbfinalspiel auch nur im Ansatz einen Sieg verdient hätte. Man hatte nie den Eindruck, dass der EHC Kloten an seine Grenzen gehen muss. Trotzdem war das Verdikt am Ende mit 6:2 zu Gunsten des klaren Favoriten eindeutig und in dieser Höhe verdient.

Deutlich wurde in diesem ersten Duell vor allem eines: Beim EHC Olten muss wirklich alles zusammenpassen, damit man den Klotenern irgendwie Paroli bieten kann. Diesmal waren aber schlicht zu viele Defizite auszumachen. Goalie Silas Matthys zog einen schlechten Abend ein und wurde nach einem Drittel und vier Gegentreffern (bei lediglich neun Paraden) durch Simon Rytz ersetzt. Das Defensivverhalten war generell mangelhaft, man kam nie richtig in die Zweikämpfe und entsprechend auch nicht in die Situation, den spielstarken Klotenern mit hartem Körperspiel weh zu tun. Und in der Offensive kam man bei fünf gegen fünf Feldspielern nur selten in wirklich gute Abschlusssituationen. Auch da wurde viel zu wenig investiert.

Zu viel Respekt

«Wir haben mit zu viel Respekt agiert», befand Fredrik Söderström. «Man hat uns vor der Serie zurecht als Aussenseiter betitelt. Aber als so genannter Underdog darf man nicht einfach zuschauen, was der Gegner so macht. Das haben wir aber getan.» Und den Schweden störte ein weiterer Umstand:

«Ich hatte das Gefühl, dass wir nach einer gewissen Zeit begannen, die Niederlage zu akzeptieren. Das darf nicht passieren, schon gar nicht in den Playoffs.»

In der Tat war es für den EHC Kloten ein Leichtes, den Sieg ohne irgendwelche Nebenschauplätze nach Hause zu bringen. Keiner der Oltner war auch nur annähernd in der Lage, mit einem krachenden Check wenigstens physisch das eine oder andere Zeichen zu setzen. In diesem Aspekt wurde vor allem das Fehlen von David Stämpfli und von Philipp Rytz offensichtlich. Ohne diese beiden robusten Verteidiger fehlt dem EHCO eine gehörige Portion Einschüchterungspotenzial, welches ihre Ersatzleute Stephane Heughebaert oder Jens Nater schlicht nicht mitbringen. «Man soll nicht über die abwesenden Spieler sprechen», betonte Söderström und bat um Geduld für die Akteure, die nach langen Pausen nun wieder in die Mannschaft zurückgekehrt sind. «Sie haben drei, vier Wochen nicht mehr gespielt und brauchen noch ein wenig Zeit.»

Unter dem Strich befand der Oltner Trainer, dass es am Sieg der Klotener im ersten Spiel nichts zu deuteln gebe. «Aber wir müssen sie weder fürchten noch sind sie unschlagbar. Ein wenig mehr Biss, ein wenig mehr Mut und einer etwas einfachere Spielanlage können uns im Heimspiel am Dienstag schon helfen. Und wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir gegen Kloten gewinnen können.»