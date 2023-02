Swiss-League-Playoffs EHCO-Siegtorschütze Simon Sterchi: «Ich habe einfach aus der Drehung blind draufgehauen» Die Erleichterung im Lager des EHC Olten war nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung im zweiten Viertelfinalduell gegen Langenthal natürlich gross. Einig war man sich im Lager der Oltner, dass dieser Erfolg hoch verdient war. Aber auch, dass immer noch beträchtliches Steigerungspotenzial vorhanden ist. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 17.02.2023, 11.00 Uhr

Siegtorschütze Simon Sterchi (Nummer 31) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Urs Lindt / freshfocus

Stürmer Simon Sterchi über...

...sein Siegtor in der Verlängerung: «Ich habe gesehen, dass Andri Spiller relativ unbedrängt mit der Scheibe Richtung blaue Linie läuft. Timothy Kast versuchte, dem Goalie die Sicht zu nehmen und ich probierte, mich einfach mal Richtung Tor zu bewegen. Dann hat Spiller geschossen, die Scheibe prallte an den Schlittschuh von Kast, von wo sie direkt in meine Richtung abgelenkt wurde. Ich hatte das leere Tor vor der Nase. Im ersten Versuch habe ich noch über den Puck geschlagen, aber im zweiten Anlauf habe ich dann aus der Drehung blind draufgehauen - und der Puck ging zum Glück rein.»

...über die Stimmung in der Garderobe nach dem Spiel: «Natürlich sind wir erleichtert. Auf der anderen Seite sagten wir uns, dass es eigentlich keinen Weg gab, dieses Spiel zu verlieren. Wir wollten einfach spielen, aber mit viel Selbstvertrauen. Das ist uns gelungen. Nach diesem Sieg sind wir sicher wieder überzeugter unterwegs.»

...über die neuerliche Zitterpartie: «Uns interessiert eigentlich nicht, ob wir das Spiel mit 5:1 gewinnen oder hauchdünn nach Verlängerung. Wichtig für uns ist die Art und Weise, wie wir auftreten. Aber auch, wie wir unsere Gegentore kassieren. Zum Beispiel der Ausgleich der Langenthaler zum 1:1. Das sind Fehler, die uns während der Playoffs ganz einfach nicht passieren dürfen. Wir haben im zweiten Spiel deutlich weniger Fehler gemacht im Vergleich zum ersten Viertelfinal, aber sie sind immer noch da. Und die Langenthaler warten nur darauf, diese auszunützen.»

...über den starken Auftritt seiner Sturmlinie mit Timothy Kast und dem (anstelle von William Rapuzzi) in die zweite Angriffsformation zurückgekehrten Andri Spiller: «Ich möchte zunächst anmerken - und das ist mir wichtig - dass auch Rapuzzi im ersten Viertelfinal sehr viel für mich und Timmy gearbeitet und Räume aufgerissen hat. Er hat sich vor dem Tor platziert, damit Kast und ich, die gerne etwas kreieren, uns auf freierem Eis bewegen konnten. Mit Spiller ist es uns während der Qualifikation schon gut gelaufen. Zuletzt haben wir einfach die Tore nicht mehr erzielt, diesmal sind sie wieder reingegangen. Jetzt müssen wir ganz einfach versuchen, dieses Schwung mitzunehmen.»

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Headcoach Lars Leuenberger über...

...die Erleichterung nach dem Re-Break: «Es war wichtig, dass wir uns den ersten Sieg erkämpfen und Heimvorteil wieder zurückholen konnten. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das wir letztlich verdient gewonnen haben. Langenthal hat es uns erneut nicht einfach gemacht. Jetzt haben wir eine Best-of-5-Serie.»

...über das erneute Nervenspiel mit dem späten Ausgleich: «Dazu nur so viel. Es wäre kein Nervenspiel geworden, wenn alle Beteiligten ihren Job erledigt hätten auf dem Eis...» (Anm. der Red.: Leuenberger nennt keine Namen, meint damit aber die Schiedsrichter, die mit einer sehr hart gepfiffenen, späten Strafe gegen Horansky den Ausgleich der Langenthaler begünstigten)

...über die Leistung seiner Mannschaft: «Wir wussten, dass wir hier kein Spektakel bieten müssen, haben gut gespielt und nicht viel zugelassen vom Gegner. Wir waren diszipliniert und solid, wurden im letzten Drittel aber phasenweise etwas zu passiv, sind weniger gelaufen und haben uns etwas zu sehr aufs Verteidigen konzentriert. Unter dem Strich ist es aber ein absolut verdienter Sieg für uns.»

EHCO-Verteidiger Florian Schmuckli. Marc Schumacher / freshfocus

Verteidiger Florian Schmuckli...

...über den späten Ausgleich: «Es war sicher ein harter Moment, weil wir so lange so aufopfernd gekämpft hatten. Wir hatten ihnen zuvor nicht viele Möglichkeiten gegeben. Umso glücklicher sind wir nun, dass es in der Verlängerung noch geklappt hat.»

...über die mentale Einstellung in der Verlängerung: «Wir wussten, dass wir vorher vieles richtig gemacht hatten, aber auch, dass wir die Beine wieder etwas mehr bewegen müssen als in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit. Da sind wir etwas zu sehr hinten rein gestanden. In der Verlängerung ist uns die Umstellung dann super gelungen. Wir gingen mit viel Selbstvertrauen als Werk.»

...über die erneute Zitterpartie aufgrund der mangelnden Effizienz: «Das Schöne an der fehlenden Effizienz ist ja, dass man weiss, dass die Scheiben früher oder später ins Tor fallen werden. Solange man so viele Chancen kreiert und hinten wenig zulässt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man die Spiele gewinnt.»

