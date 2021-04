Swiss-League-Playoffs Der traurige Fredrik Söderström: «Ich bin stolz, Teil dieses Teams gewesen zu sein» Der EHC Olten verkauft seine Haut noch einmal teuer, verliert aber mit Halbfinal Nummer 6 mit 0:2 und somit die Serie gegen den EHC Kloten mit 2:4-Siegen. Trotz der riesigen Enttäuschung war man im Lager der Oltner auch stolz auf die Gegenwehr, die man dem grossen Favoriten geliefert hatte. Marcel Kuchta 15.04.2021, 05.00 Uhr

Torhüter Simon Rytz liegt nach dem Gegentreffer zum 0:1 geschlagen am Boden. Urs Lindt / freshfocus

Um 22 Uhr teilte der Eismeister im Kleinholzstadion mit: «So, die Eismaschine ist abgestellt.» Wenige Minuten zuvor war die Saison des EHC Olten auf dem Eis zu Ende gegangen. Im sechsten Halbfinalspiel gegen den EHC Kloten gabs eine 0:2-Niederlage. EHCO-Verteidiger Janis Elsener hatte den Puck 13 Sekunden vor der Schlusssirene unglücklich im eigenen Tor versorgt.

Dieser Gegentreffer, der das Verdikt besiegelte, war irgendwie sinnbildlich für den letzten Auftritt der Oltner in diesem Saison. Das Glück, das der Aussenseiter in dieser Phase der Halbfinalserie benötigt hätte, machte sich an diesem Abend rar. Zum Beispiel dann, als Philipp Rytz gegen Ende des zweiten Drittels nur den Pfosten traf und Dion Knelsen seinen Nachschuss von Kloten-Goalie Dominic Nyffeler auf mirakulöse Art und Weise auf der Torlinie abgewehrt sah. Die Oltner hätten diesen Lucky Punch benötigt, um auch noch ein siebtes Spiel zu erzwingen.

Wenn ein einziger Fehler genügt

Und so fiel dieser «Glückstreffer» dann halt auf der anderen Seite. Der sonst überragende und äusserst stilsichere Simon Rytz erlaubte sich einen kleinen Fehler, und schon war der Puck drin. Der Oltner Goalie liess einen Schuss Oejdemarks direkt auf den Stock des lauernden Niki Altorfer abprallen. Etwas mehr als neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag der EHCO plötzlich in Rückstand. Und fand in der Folge trotz der Mobilisierung der letzten Kraftreserven keinen Weg mehr, doch noch einen Treffer zu erzielen. Zweimal blieben die Oltner in dieser Halbfinalserie damit auf eigenem Eis ohne Torerfolg. Wenn man nach Gründen für das letztlich knappe Ausscheiden suchen will, dann wird man an dieser Stelle fündig. Dem EHCO fehlte letztlich ganz einfach die nötige offensive Feuerkraft, um das Ruder noch herumzureissen.

Nichtsdestotrotz war Oltens Headcoach zurecht sehr stolz auf das, was seine Spieler in dieser Halbfinalserie gegen den grossen Favoriten aus Kloten geboten hatten und sich somit erhobenen Hauptes verabschieden durften: «Am meisten hat mich beeindruckt, dass wir auch nach dem 0:3 nach Siegen wirklich versucht haben, das Ganze noch zu unseren Gunsten zu wenden. Nach so einen Rückstand hat man eigentlich gar keine Chance mehr. Und trotzdem wäre es uns fast gelungen.»

EHCO-Trainer Fredrik Söderström. Marc Schumacher / freshfocus

Enttäuscht, traurig - aber auch irgendwie glücklich

Aber eben nur fast. Und deshalb war Söderström unmittelbar nach dem Ausscheiden auch «so sehr enttäuscht.» Entsprechend ruhig sei es natürlich in der Garderobe gewesen. «Auch wenn es eigentlich traurig ist, macht es mich glücklich, dass wir als Mannschaft es nicht akzeptiert haben, uns kampflos aus den Playoffs zu verabschieden gegen Kloten. Wir hatten eine fantastische Arbeitseinstellung und eine grossartige Moral. Das war der Schlüssel. Und deshalb bin so stolz, dass ich ein Teil dieses Teams sein durfte.»