Swiss-League-Playoffs Der EHC Olten und die Kunst des schnellen Vergessens Statt des erhofften Breaks kassiert der EHC Olten im dritten Finalspiel eine empfindliche 1:4-Niederlage in Kloten. Besonders der desolate Auftritt im zweiten Drittel hinterliess alle Beteiligten einigermassen ratlos. Im Hinblick auf das vierte Duell vom Montag (17 Uhr) im Kleinholz ist beim EHCO eine massive Steigerung nötig. Und die Kunst des schnellen Vergessens. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 17.04.2022, 09.09 Uhr

Ein Symbolbild für das dritte Finalspiel: Kloten (Marc Marchon, l.) holte den Knüppel aus dem Sack, Olten (Joel Scheidegger) musste unten durch. Marc Schumacher / freshfocus

Der Spruch «In den Playoffs braucht man ein kurzes Gedächtnis» gehört zum Floskel-Einmaleins der wichtigsten Eishockey-Jahreszeit und brächte ein paar Franken im Phrasen-Schwein. Aber selten hat eine Floskel besser gepasst als zur Situation des EHC Olten nach dem dritten Finalspiel. Denn die 1:4-Niederlage in Kloten gilt es so schnell wie möglich zu vergessen. Oder wie es EHCO-Trainer Lars Leuenberger ausdrückte: «Dieses Spiel müssen wir in den Abfallkübel schmeissen.»

In der Tat war es eine Leistung der Oltner, die man in dieser Form nach dem begeisternden und dramatischen 1:0-Sieg am Mittwoch nicht erwarten konnte. Die Hoffnung war berechtigt, dass der EHCO mit Mut und Elan in dieses dritte Duell gehen würden. Doch die Klotener machten relativ schnell deutlich, dass sie die Pläne der Gäste durchkreuzen wollen. Und zwar mit Härte. Das Motto «Knüppel aus dem Sack» erwies sich für die Gastgeber jedoch zunächst als Bumerang. Die Oltner konnten den frühen Führungstreffer der Zürcher durch Figren (5.) in doppelter Überzahl durch Forget egalisieren.

Der Weg zum Break lag auf dem Silbertablett bereit

Und es schien noch viel besser zu kommen. Klotens Captain Simon Kindschi räumte Stan Horansky Sekunden vor der ersten Drittelspause mit einem ebenso dummen wie völlig überflüssigen Check gegen den Kopf ab. Die Konsequenz: Kindschi musste unter die Dusche - und der EHCO durfte das zweite Drittel mit einem fast fünfminütigen Powerplay beginnen. Plötzlich taten sich für die Oltner wunderbare Perspektiven auf, dieses dritte Duell und somit vielleicht sogar die ganze Finalserie in die für sie gewünschten Bahnen zu lenken. Der Weg zum Break lag quasi auf dem Silbertablett bereit.

Doch dann kam alles ganz anders. Es folgte das schlechteste Drittel des EHC Olten seit geraumer Zeit. Das fünfminütige Powerplay verstrich ohne eine einzige Torchance für die Gäste. Und noch viel schlimmer: Als die Klotener wieder komplett waren, da lagen sie in Führung. Robin Figren hatte in Unterzahl getroffen und damit den Oltner sprichwörtlich den Stecker rausgezogen. Nichts ging mehr. In dieser Phase entglitt der Mannschaft von Lars Leuenberger die Spielkontrolle vollumfänglich - und das auf unbegreifliche Art und Weise.

«Wir müssen uns an der eigenen Nase fassen»

«Diese Überzahl hat uns mehr durcheinander gebracht, als dass sie uns geholfen hat. Dazu kassierten wir noch den Shortander. Wenn wir wenigstens kein Tor bekommen hätten. Aber das machte alles noch schlimmer. Dabei hätten wir genau das ausnützen müssen, wenn Kloten die Nerven derart verlieren», bedauerte Lars Leuenberger den Lauf der Dinge. «Dass wir in dieser Phase einen Gegentreffer erhalten, hat unserem Selbstvertrauen sicher nicht geholfen und sie dafür umso mehr beflügelt. Gegen eine so gute Mannschaft wird das brutal bestraft. Da müssen wir uns definitiv an der eigenen Nase fassen», befand EHCO-Verteidiger Florian Schmuckli, der nach einem hohen Stock von Michael Loosli eine dicke Schramme an der Lippe davongetragen hatte.Ja, die Oltner waren nach diesem dritten Finalspiel gezeichnet.

Trotzdem gibt es aus Sicht des EHCO keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Auch wenn der Auftritt enttäuschend war und eine grosse Break-Chance verpasst wurde, so war dieses 1:4 letztlich nichts anderes als eine Niederlage. Und die gilt es in den Playoffs eben so schnell wie möglich abzuhaken. Lars Leuenberger dazu:

«Ich habe den Spielern gesagt, dass es nichts bringt, noch lange wütend zu sein. Wichtig ist, dass wir am Montag mit einer anderen Einstellung ans Werk gehen. Weniger Strafen nehmen und dafür aber die Chancen, die uns der Gegner bietet, ausnützen.»

Bleibt noch die Frage, ob es personelle Konsequenzen geben wird aufseiten der Oltner. Man darf beispielsweise die Augen nicht vor der Tatsache verschliessen, dass in drei Finalspielen erst drei Tore gelungen sind - darunter kein einziges bei 5 gegen 5 Feldspielern. So solid die Mannschaft in der Defensive bisher agiert hat, so sehr fehlt ihr vorne die ultimative Durchschlagskraft, selbst wenn sie immer wieder zu guten Chancen kommt.

Welche personellen Konsequenzen zieht Leuenberger?

Im letzten Drittel der 1:4-Niederlage am Samstag hatte Lars Leuenberger seine Linien bereits ein wenig umgestellt und dabei unter anderem Dion Knelsen und Dominic Forget als Center der ersten beiden Sturmlinien getauscht. Der sowieso schon angeschlagene Knelsen, der selber auch Opfer einer harten Bandencharge von Marc Marchon wurde, ging im Zuge der körperlich zermürbenden Spielweise der Klotener noch mehr unter, was sich letztlich auf die Performance der kompletten ersten EHCO-Sturmlinie auswirkte. Und wenn das offensive Schwungrad der Oltner nicht funktioniert, dann wird es schwierig.

Es würde jedenfalls nicht überraschen, wenn Leuenberger im vierten Finalspiel auf Colin Smith setzt. Auch wenn der Deutsch-Kanadier physisch sicher nicht der Stärkste ist, so könnte er zumindest den offensiven Motor der Oltner in Schwung bringen - vor allem im Powerplay. Dort hat man das Spiel am Samstag letztlich verloren. Und zumindest dort kann man Kloten packen, wenn es weiterhin reihenweise dumme Strafen nimmt. «Jetzt liegt es an den Spielern, mit welcher Einstellung sie am Montag ins Spiel gehen», sagte Lars Leuenberger in der Hoffnung auf einen Lerneffekt.

