Swiss League Nur 50 Prozent reichen nicht: Der EHCO unterliegt im Spitzenkampf gegen La Chaux-de-Fonds 2:4 Im Duell Erster gegen Zweiter zog der EHC Olten gegen den HC La Chaux-de-Fonds den Kürzeren. Erst nachdem der Leader mit 0:3 in Rückstand geraten war, zeigte er sich wenigstens kämpferisch auf der Höhe, blieb aber offensiv viel zu harmlos. Setzt sich dieser Trend fort, verheisst das auch für die nähere Zukunft nicht allzu viel Gutes. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.11.2022, 23.24 Uhr

Enttäuschte Gesichter bei den Spielern des EHC Olten nach der Niederlage gegen La Chaux-de-Fonds. Marc Schumacher / freshfocus

Wenn eine Mannschaft auf ihre beiden besten Offensivspieler verzichten muss, dann mag es nichts verleiden. Vor allem nicht fehlenden Kampfgeist. Diesen Vorwurf musste sich der EHC Olten, der im Spitzenkampf gegen den HC La Chaux-de-Fonds ohne seine beiden offensiven Triebfedern Stan Horansky und Garry Nunn antreten musste, am Ende gefallen lassen. Denn im völlig verschlafenen ersten Drittel liess man sich von einem Doppelschlag durch Oliver Achermann und Servette-Leihgabe Giancarlo Chanton innert knapp zwei Minuten übertölpeln. Achermann konnte im Powerplay einen Abpraller bei EHCO-Goalie Lucas Rötheli reichlich unbedrängt verwerten. Chanton traf mit einem Sonntagsschuss aus spitzem Winkel.

Der frühe Weckruf von Lars Leuenberger

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger merkte früh, dass seine lethargische Mannschaft einen Weckruf benötigt und wechselte nach dem 0:2 den Goalie. Allein: Die Rochade nützte wenig bis gar nichts. Vor allem in der Offensive waren die Oltner an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Und das gegen einen der Gegner, der in der Verteidigung personell selber auf dem Zahnfleisch ging. «Es hat uns an Präzision und Timing gefehlt. Und wenn schon die einzelnen Pässe nicht so ankommen, wie sie sollten, dann wird es schwierig, überhaupt gute Chancen zu kreieren, geschweige denn Tore zu schiessen», fasste EHCO-Stürmer Simon Sterchi die Probleme seiner Mannschaft zusammen.

Sicher: Das Fehlen von designierten Leistungsträgern wie Garry Nunn, Stan Horansky sowie von Beni Neukom und von Giacomo DalPian geht an keiner Mannschaft spurlos vorbei und hat eine tiefe Wunde in den (Sturm-)Reihen der Oltner hinterlassen. «Das ist dann auch ein wenig eine Frage des Kopfs», sagt Sterchi. Denn logischerweise fehlen so die Automatismen. «Aber wir sollten dennoch genügend Qualität haben, um produktiver zu sein», bemängelte der Flügelstürmer zurecht. Und eben: Was in so einer (Not-)Situation eben gar nicht geht, ist das fehlende Engagement in der ersten Spielhälfte, welches dem Leader letztlich zum Verhängnis wurde. Nur 50 Prozent reichen nicht. Gegen einen formstarken Gegner wie den HC La Chaux-de-Fonds erst recht nicht.

Erst nach einem Dreitore-Rückstand erwacht

Es brauchte das 0:3 durch David Eugster zu Beginn des mittleren Abschnitts, damit die Oltner endlich die Initiative übernahmen und sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage stemmten. Was folgte, war ein leidenschaftlicher Sturmlauf des EHCO, während welchem sich aber die offensiven Unzulänglichkeiten ebenso wenig in Luft auflösten. Auf den letzten Metern fehlte die zündende Idee und letztlich auch die nötige Genauigkeit, um die clever verteidigenden Chaux-de-Fonniers und deren sicheren Goalie Viktor Östlund in Verlegenheit zu bringen. Silvan Wyss’ knackte den Riegel erst ziemlich spät. Danach verpassten es die Oltner, im Powerplay den Anschluss zu erzielen, ehe Toms Andersons mit dem 1:4 ins leere Tor die zweite Heimniederlage des EHCO in Serie besiegelte.

In der Tabelle ist der Vorsprung des Oltner auf ihren ersten Verfolger damit auf vier Punkte geschrumpft. Setzt sich der ungute Trend der letzten Spiele fort, dann droht dem EHCO in absehbarer Zeit sogar der Verlust der einst unangefochtenen Leaderposition. Denn mit der Rückkehr der Herren Horansky und Nunn ist vermutlich bis Ende Jahr nicht mehr zu rechnen. Es sei denn, die Mannschaft findet andere Mittel und Wege, sich aus der Offensivkrise zu befreien.

Telegramm Olten - La Chaux-de-Fonds 2:4 (0:2, 0:1, 1:1) Kleinholz. – 2502 Zuschauer. – SR: Stolc/Blasbalg (Pitton/Duc). – Tore: 10. Achermann (Andersons, In-Albon; Bankstrafe Olten) 0:1. 12. Chanton (Schweri, Berthon) 0:2. 22. Eugster (Rügesegger) 0:3. 48. Wyss (Leeger, Oejdemark) 1:3. 60. (59:20) Andersons (Fuhrer; Olten ohne Goalie) 1:4. 60. (59:50) Leeger 2:4. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Olten. 2-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. Olten: Rötheli (12. Nyffeler); Schmuckli, Antonietti; Leeger, Oejdemark, Hächler, Scheidegger; Hänggi; Lhotak, Collins, Sterchi; Wyss, Kast, Hüsler; Derungs, Haussener, Weder; Schwinger, Heughebaert, Mosimann. La Chaux-de-Fonds: Östlund; Gehringer, Chanton; Smons, DelPonte; In-Albon, Jaquet; Christe; Bengtsson, Achermann, Andersons; Eugster, Fuhrer, Rüegsegger; Carbis, Berthon, Schweri; Dubois, Privet, Cavalleri. Bemerkungen: Olten ohne Nunn, Horansky, DalPian, Neukom und Maurer (alle verletzt). La Chaux-de-Fonds ohne Olden, Topping, Ulmer, Andersson, Augsburger, Matewa, Voirol (alle verletzt) und Suter (krank). – 57. Timeout Olten, ab 56:50 bis 59:20 ohne Goalie.

