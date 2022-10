Leonardo Fuhrer: Vom Bankdrücker zum Topskorer im Neunburger Jura

Swiss League Nach zwei Saisons beim EHC Olten stand seine Karriere auf der Kippe, nun ist Leonardo Fuhrer Topskorer des HC La Chaux-de-Fonds Leonardo Fuhrer kam in seinen zwei Jahren beim EHC Olten nie voll auf Touren und erlebte die Finalniederlage in der letzten Saison von der Tribüne aus. Bei seinem neuen Arbeitgeber findet der Center zurück zu alter Stärke und beweist sich als Punktejäger. Michael Höchner Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Leonardo Fuhrer spielte zwei Jahre lang für den EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

Nach zwei Jahren trennten sich diesen Sommer die Wege von Leonardo Fuhrer und dem EHC Olten. Während die Oltner ein neues Team formierten und mit diesem mittlerweile die Liga dominieren, führte der Weg für Fuhrer in den Neuenburger Jura zum HC La Chaux-de-Fonds. Für ihn ist es eine Rückkehr an den Ort, an dem er bereits als Kind einige Jahre verbrachte.

In La Chaux-de-Fonds ist das Leben anders als im Mittelland. Man liegt weiter oben und daher ist es kälter. Die Stadt strahlt mit seinem nie verloren gegangenen ruralen Charakter einen gewissen Charme aus und erscheint sehr familiär. Fuhrer gefällt es in seiner alten Heimat, wo einst auch schon seit Vater grosse Spuren hinterliess. Riccardo Fuhrer war in den 90er Jahren Spieler und Trainer des schon damals in der Nationalliga B spielenden HCC.

Umzug in den Neuenburger Jura

Ganz vergessen hat der Center mit brasilianischen Wurzeln Olten aber natürlich noch nicht. «Ich habe das Leben in Olten sehr genossen und die Stadt mit einem weinenden Auge verlassen», so Fuhrer. Die Aare, die guten Restaurants aber auch die zentrale Lage waren attraktiv. Letzteres ist vor allem bei Auswärtsfahrten als Eishockeyspieler bemerkbar.

Trotz der guten Erinnerungen an die beiden Spielzeiten in Olten fand der Center mit den Gardemassen nie richtig Tritt beim EHCO. Vor allem in der letzten Saison spielte Fuhrer keine grosse Rolle und bekam wenig Eiszeit, meist in einer der hinteren Reihen. Auch in der Finalserie gegen Kloten zählte Lars Leuenberger nicht auf die Dienste des gebürtigen Berners.

«Ich musste zuschauen und hatte nicht gross Einfluss in den Finalspielen, das ist hart. Emotional war es ein Auf und Ab, man will helfen, kann aber nicht.»

Die Karriere am Scheideweg

Es kam daher nicht überraschend, dass die Verantwortlichen des EHCO und Fuhrer sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Die Karriere stand auf einem Scheideweg und für den Stürmer selbst war nicht klar, wie es weitergehen würde:

«Nach dieser schwierigen Saison war ich froh, dass überhaupt noch jemand Interesse an mir hatte und mir dieses Vertrauen geschenkt hat. Ich durfte neu Anlauf holen und mich noch einmal beweisen.»

Die ersten sieben Spiele zeigen, dass sich der Wechsel in die Westschweiz bezahlt gemacht hat. Fuhrer erwischte beim HC La Chaux-de-Fonds einen famosen Start und hat bereits acht Skorerpunkte (je vier Tore und Assists) auf seinem Konto stehen.

Schon jetzt zwei mehr als in der letztjährigen Qualifikation. Mit seinen gesammelten Punkten führt der Ex-Oltner sein Team als Topskorer aufs Eis und darf das noch gewöhnungsbedürftige dunkelblaue modifizierte Dress für den besten Torschützen des Teams überziehen.

Dass es nun in der Uhrenstadt so gut läuft, ist für Fuhrer kein Zufall. Der Offensiv-Stürmer hat ein hartes Sommertraining hinter sich, welches er in Zusammenarbeit mit der Red Bull Akademie in Österreich absolvierte. Von 2012 bi 2014 spielte Fuhrer bei den RB Hockey Juniors, dem Farmteam des EC Red Bull Salzburg. Der Kontakt nach Österreich ist seither nie abgebrochen.

Fuhrer ist beim HCC voll eingeschlagen. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Österreichisches Sommertraining

Während in der Schweiz das Sommertraining stark auf den Kraftaufbau zielt, setzen die Österreicher mehr auf Kondition. «In der Zeit bei RB hatte ich die konditionell beste Form», sagt Fuhrer. Erweiterten Kraftaufbau braucht der 187cm grosse und 95kg schwere Hüne wahrlich nicht. Das Konditionstraining scheint sich bezahlt zu machen, das bilanziert auch der Stürmer: «Ich fühle mich besser in meiner Haut und bin auch konditionell besser vorbereitet. Das hat mir in den letzten Jahren gefehlt».

Neben der ausgezeichneten körperlichen Form kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der den überragenden Saisonstart Fuhrers erklärt. In La Chaux-de-Fonds erhält er mehr Vertrauen vom Trainer, was ihm sicherlich entgegenkommt.

Die Erwartungshaltung führte in Olten am Ende dazu, dass alles ein wenig verkorkster und nervöser über die Bühne ging, so Fuhrer. «Wenn du zwei oder drei Spiele ohne Punkt hast, fängst du an mit dir zu hadern oder denkst zu viel nach. Du erhältst dann vielleicht weniger Eiszeit, weil andere besser spielen», erklärt Fuhrer.

Am neuen Arbeitsplatz plagen ihn solche Probleme nicht. Beim HCC kann der Center frei aufspielen und muss sich keinen Kopf darüber machen, was passiert. Das verhilft ihm durchschnittlich auch zu mehr Eiszeit als einst beim EHCO. Am Dienstagabend (19.45 Uhr) kommt es zum Wiedersehen zwischen dem Stürmer und dem EHC Olten. Fuhrer will die Serie der ungeschlagenen Oltner beenden.

