Transfer-Update zum EHC Olten: Das Puzzle weist noch Lücken auf

Swiss League Nach dem Hächler-Transfer: Wo das EHCO-Kaderpuzzle noch Lücken aufweist Mit Cédric Hächler verstärkt sich der EHC Olten weiter in der Defensive. Im Sturm gilt für Sportchef Marc Grieder weiterhin die Maxime: «Geduld bewahren!» Denn so könnten sich für die Oltner noch interessante Optionen ergeben. Marcel Kuchta 11.05.2022, 05.00 Uhr

Geht die Arbeit vorderhand nicht aus: EHCO-Sportchef Marc Grieder. Patrick Lüthy / Oltner Tagblatt

Nach der Saison ist vor der Saison: Gut drei Wochen, nachdem die Meisterschaft 2021/22 mit einer 0:1-Niederlage in Kloten für den EHC Olten zu Ende gegangen ist, wird sich die Mannschaft bereits wieder zum ersten Sommertraining im Hinblick auf die neue Kampagne versammeln. Am Montag, 16. Mai, ist es so weit. Doch dann wird man noch bei weitem kein komplettes Kader vorfinden. Einerseits weilen einige Spieler wie Garry Nunn (Kanada) oder Stan Horansky (Slowakei) wie gewohnt in ihrer Heimat, wo sie auch ihre Vorbereitung in Eigenregie durchführen. Auf der anderen Seite ist die Belegschaft auch noch nicht komplett.

In der Defensive ist das Gesamtbild recht komplett

Geht man davon aus, dass EHCO-Sportchef Marc Grieder mit einer Kadergrösse von neun Verteidigern und 15 Stürmern kalkuliert, dann weist das Mannschaftspuzzle noch einige Lücken auf. Immerhin: In der Defensive ist das Gesamtbild mittlerweile recht komplett. Mit der am Dienstag bestätigten Verpflichtung von Cédric Hächler, der aus der National League vom HC Ambri-Piotta zu den Oltnern stösst, sind nun sieben Verteidiger bekannt. Ein Achter dürfte in absehbarer Zeit bekanntgegeben werden. Es wird schon lange gemunkelt, dass es sich dabei um Larri Leeger handelt, der den EHC Olten bekanntlich bereits während der Playoffs als B-Lizenz-Spieler verstärkt hatte.

Während die EHCO-Verteidigung mit den getätigten Transfers konkrete Formen angenommen hat (und auf dem Papier einen sehr guten Eindruck macht), lässt sich Marc Grieder punkto offensivem Manpower noch Zeit und spielt die Geduldskarte. Der Hintergrund ist klar: Einige National-League-Klubs haben noch viele Ausländer-Positionen zu besetzen (neu sind ja deren sechs statt vorher vier zugelassen). Entsprechend könnte es für den einen oder anderen Schweizer Spieler trotz laufenden Verträgen düster aussehen punkto sportlicher Perspektiven. Und umso grösser könnte dann die Verlockung sein, in der Swiss League eine grössere Rolle zu spielen.

Ausländer: Die Auswirkungen des «KHL-Effekts»

Dasselbe gilt im Prinzip auch für den Ausländermarkt. Zwar werden in der Schweiz nun mehr Söldner gebraucht. Aber dadurch, dass die russisch geprägte KHL als Arbeitsort mittlerweile nur noch für ganz hartgesottene Profis eine valable Alternative ist, wird der Markt geflutet von attraktiven Optionen. Was wiederum den Effekt hat, dass auch die Swiss League plötzlich zu den interessanteren Destinationen gehört. Marc Grieder hat seinen Wunschkandidatenkreis beisammen. Jetzt gilt es abzuwarten, welche Möglichkeiten realisierbar sind. Klar ist: Dion Knelsens Nachfolger als Nummer-Eins-Center muss passen.

Kommt als letzter Faktor noch dazu, dass sich punkto Kooperationen mit einem National-League-Team weitere Möglichkeiten ergeben könnten. Ob die engere Zusammenarbeit des EHC Olten mit den SCL Tigers nach den sportlichen Umstrukturierungen (neuer Trainer, neuer Sportchef) im Emmental fortgeführt wird, ist ungewiss. Zumal die Langnauer in Zukunft noch verstärkt auf die Karte «eigener Nachwuchs» setzen wollen. Aber Marc Grieder pflegt auch zu anderen NL-Sportverantwortlichen ausgezeichnete Beziehungen. Gut möglich, dass sich hier interessante Optionen mit jüngeren Spielern, die in Olten zum Einsatz kommen, umsetzen lassen.

