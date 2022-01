Machtdemonstration im Derby: Der EHC Olten kantert Langenthal mit 6:1 nieder

Nach der ersten Heimniederlage dieser Saison am vergangenen Samstag gegen den HC Thurgau wollte sich der EHC Olten beim Derby in Langenthal rehabilitieren. Das gelang der Dreitannenstädter auf äusserst eindrückliche Art und Weise. Gleich mit 6:1 gewann der EHCO bei der Rückkehr von Topscorer Dion Knelsen. Es war der dritte Sieg im dritten Duell im Schoren in der laufenden Saison.

Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.01.2022, 07.30 Uhr