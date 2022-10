Swiss League Machtdemonstration im Derby! Der EHC Olten gewinnt den Spitzenkampf im Langenthal auf spektakuläre Art und Weise mit 9:4 Zweites Derby der neuen Saison, zweiter Sieg für den EHC Olten. Beim 9:4-Sieg in Langenthal zeigten sich die Oltner offensiv von ihrer allerbesten Seite. Gleich viermal trafen die Spieler von Headcoach Lars Leuenberger im Powerplay. Garry Nunn, Sean Collins und Lukas Lhotak erzielen jeweils zwei Treffer. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.10.2022, 23.10 Uhr

Ein gewohntes Bild in Langenthal: Die Oltner Spieler bejubeln einen Treffer. Marc Schumacher / freshfocus

Wenige Tage nach dem hart umkämpften, ersten Derby der neuen Saison, welches mit einem knappen 2:1-Sieg des EHC Olten geendet hatten, lieferten sich die beiden Mannschaften beim «Rückspiel» in Langenthal ein wildes Offensivspektakel mit insgesamt 13 Toren und 82 Strafminuten. Und am Ende war auch klar, welches der beiden Teams von diesem Spektakel profitierte: Der EHC Olten, welcher sich in einen wahren Angriffsrausch spielte und schliesslich neun Tore erzielte, darunter vier Powerplaytreffer.

Nein, mit so einem Spielverlauf hatte man in diesem mit grosser Spannung erwarteten Spitzenkampf wahrlich nicht rechnen können. «Wir haben neun Treffer erzielt gegen den Zweitplatzierten, wir haben sie über das ganze Spiel hinweg dominiert. Wir können hier jede Menge Positives aus diesem Match mitnehmen», freute sich EHCO-Headcoach Lars Leuenberger über den starken Auftritt seiner Mannschaft.

Den Gegner für die vielen Strafen bezahlen lassen

Besonders Gefallen fand Leuenberger am Oltner Powerplay, welches die Mannschaft schon früh auf die Siegstrasse einbiegen liess. Nach knapp 13 Minuten und zwei Überzahltreffern lag der EHCO in Langenthal bereits mit 3:0 in Führung. Damit war die Partie eigentlich entschieden, bevor sie so richtig begonnen hatte. Und auch wenn die Langenthaler «immer wieder keine Nadelstiche», wie es Lars Leuenberger ausdrückte, zu setzen vermochten, so hatten die Oltner stets wieder eine Antwort parat. Und profitierten dabei nicht nur von den zahllosen Disziplinlosigkeiten der Langenthaler, sondern nutzen die sich bietenden Räume konsequent aus.

«Sie haben eine Menge Strafen genommen, und wir haben sie dafür teuer bezahlen lassen. Wir haben genau das getan, was wir in diesen Situationen tun müssen»

befand Oltens Kanadier Sean Collins, der selber zweimal im Powerplay erfolgreich war und insgesamt vier Skorerpunkte sammelte. Zusammen mit Garry Nunn (2 Tore/1 Assist), Stan Horansky (1 Tor/4 Assist) und Lukas Lhotak (2 Tore/1 Assist) sorgte Collins wieder einmal für die offensive Musik beim EHCO. Und am Ende durfte sogar auch Timothy Kast noch seinen ersten Treffer im Dress seines neuen Arbeitgebers feiern. Es war der krönende Abschluss eines durch und durch gelungenen Abends aus Sicht der Oltner.

Lars Leuenbergers Timeout zur richtigen Zeit

Will man nach Kritikpunkten suchen, dann wird man beim bisweilen etwas liederlichen Defensivverhalten fündig. Angesichts der klaren Führung liessen die Oltner immer wieder gefährliche Aktionen der Langenthaler zu. Als zu Beginn des letzten Drittels das 3:6 fiel und die Oberaargauer für eine kurze Phase Oberwasser erhielten, sah sich Lars Leuenberger gezwungen, sein Timeout zu nehmen. Es verfehlte seine Wirkung nicht. «Ich wollte wieder etwas Ordnung in unser Spiel bringen», sagte der Oltner Trainer zu seiner Intervention, welche von Erfolg gekrönt war. «Da es so viele Strafen gab und viele Spieler längere Zeit nicht mehr zum Einsatz kamen, war es für sie schwierig, in den Rhythmus zu kommen, weshalb wir zwischenzeitlich ein wenig Mühe hatten», fand Sean Collins eine Erklärung für die sporadischen Aussetzer, die aber letztlich keine Konsequenzen hatten.

Mit der Machtdemonstration in Langenthal haben die Oltner ihren Platz an Tabellenspitze zementiert und weisen nun sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger auf. Spielt der EHC Olten in diesem Stil weiter, dann wird er sich kaum mehr vom Platz an der Sonne verdrängen lassen.

Telegramm Langenthal - EHC Olten 4:9 (1:4, 1:2, 2:3) Schoren. – 2241 Zuschauer. – SR: Hungerbühler/Gerber (Bachelut/Wermeille). – Tore: 10. Sterchi (Neukom, Maurer; Ausschluss Küng) 0:1. 11. Nunn (Horansky, Collins) 0:2. 13. Lhotak (Horansky, Oejdemark; Ausschluss Egle) 0:3. 17. Kummer (Christen; Ausschluss Seiler) 1:3. 18. Lhotak (Sterchi, Haussener) 1:4. 23. Nunn (Horansky, Collins; Ausschluss Whitney) 1:5. 26. Egle (Küng, Kummer; Ausschluss Hächler) 2:5. 30. Collins (Lhotak; Ausschluss Müller) 2:6. 43. Egle (Kummer, Küng) 3:6. 52. Horansky (Nunn) 3:7. 54. Küng 4:7. 57. Collins (Horansky, Oejdemark; Bankstrafe Langenthal) 4:8. 60. Kast (Schmuckli, Wyss) 4:9. – Strafen: 10-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Rehak) gegen Langenthal. 6-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Maurer) gegen Olten. Langenthal: Paupe (ab 21. Stettler); Müller, Christen; Aeschbach, Pienitz; Helfer, Weber; Meile; Liniger, Füglister, Schaub; Küng, Kummer, Egle; Rehak, Fuss, Whitney; Wyss, Hess, Liechti. Olten: Nyffeler; Antonietti, Schmuckli; Leeger, Oejdemark; Seiler, Hächler; Maurer; Horansky, Collins, Nunn; Lhotak, Haussener, Sterchi; Neukom, Weder, DalPian; Hüsler, Kast, Wyss; Mosimann. Bemerkungen: Langenthal ohne Kläy, Kämpf, Higgins und Moser (alle verletzt). Olten ohne Heughebaert und Schwinger (beide überzählig). – 46. Timeout Olten.

