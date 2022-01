Weshalb der EHC Olten gegen den HC Thurgau verlor

Swiss League Keine Spielfreude, keine Kampfkraft: Weshalb der EHC Olten vergeblich nach seinem Powerhockey suchte Im 16. Heimspiel der laufenden Saison setzte es für den EHC Olten die erste Niederlage auf heimischem Eis. Bleibt die grosse Frage: War diese 1:3-Schlappe gegen den HC Thurgau ein Betriebsunfall oder ist sie ein Zeichen dafür, dass schwierige Wochen auf die Mannschaft zukommen? Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.01.2022, 15.55 Uhr

Zum ersten Mal in der laufenden Saison gabs aufseiten der Oltner hängende Köpfe nach der Schlusssirene im Kleinholz zu sehen. Marc Schumacher / freshfocus

Irgendwann musste es passieren. Und es ist nicht erstaunlich, passierte es zum jetzigen Zeitpunkt. Nach über drei Wochen Corona-Pause endete diese so erstaunliche Heimsieg-Serie des EHC Olten mit einer 1:3- Niederlage gegen den HC Thurgau. Kein einziges ihrer 15 Spiele vor eigenem Publikum hatten die Oltner im Jahr 2021 der laufenden Meisterschaft verloren. Nur einmal waren sie in diesen 15 Partien mit zwei Toren in Rückstand geraten. So wie am Samstag gegen Thurgau. Doch damals im Oktober hatte der EHCO das Blatt gegen den EHC Visp wenden können und das Spiel letztlich noch mit 4:3 gewonnen.

Diesmal blieb die Aufholjagd aus. Der frühe Führungstreffer der Thurgauer nach 25 Sekunden erwies sich als Gift für die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger, die quasi vom ersten Augenblick an mit dem Rücken zur Wand stand. «Schon nach diesem Einsatz wusste ich, dass es ein schwieriger Abend werden könnte», bemerkte Leuenberger. Und er sollte recht behalten. Die primäre Reaktion - ein fünfminütiges Chancen-Feuerwerk vor dem starken HCT-Goalie Noel Bader - verpuffte bald einmal ohne Ertrag in Form eines Erfolgserlebnisses. Was folgte, war ein zäher, glückloser und wirrer Auftritt der Oltner. Oder wie es Leuenberger nach dem Spiel ausdrückte:

«Das waren nicht wir. Das Kollektiv, das wir benötigt hätten, um diesen Match noch wenden, hatten wir nicht. Uns fehlte die gewohnte Spielfreude und die Kampfkraft. Wir haben nie unsere DNA gefunden.»

War nicht zufrieden mit Auftritt seiner Mannschaft: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Diese Erfolgs-DNA, die das Coachingteam in der laufenden Saison so überzeugend in das Team implementiert hatte, kam für einmal nicht zur Geltung. Das lag einerseits daran, dass der EHCO viel mehr als die durch den frühen Führungstreffer inspirierten Thurgauer damit zu kämpfen hatte, wieder in den Wettkampf-Rhythmus zu finden. Auf der anderen Seite fiel die Absenz zweier Schlüsselspieler in diesem Moment für die Oltner schwerer ins Gewicht.

Die fehlenden Schlüsselspieler

Der gesperrte, spielmachende Verteidiger Joel Scheidegger fehlte als Organisator an der blauen Linie. Und vorne machte sich die Absenz von Topscorer Dion Knelsen deutlicher als in den Spielen vorher bemerkbar. Die frisch zusammengewürfelten Sturmlinien kreierten nur selten Gefahr gegen die immer selbstbewusster und geschickter verteidigenden Ostschweizer. Die 20 Schüsse auf das gegnerische Tor sind für die Oltner, die in dieser Saison im Schnitt pro Spiel fast doppelt so viele Abschlüsse aufs Statistikblatt gebracht hatten, ein geradezu kläglicher Wert. «Wir haben es probiert, aber am Ende halt doch nicht viel zustande gebracht. Es ist uns nie gelungen, unser gewohntes Power-Hockey zu zeigen», befand der einzige EHCO-Torschütze, Simon Lüthi, der zu Beginn des letzten Drittels im Powerplay getroffen hatte.

So stotternd die Offensiv-Maschinerie in die Gänge kam, so fehlerhaft war auf der anderen Seite auch das Defensivverhalten. Hier war beim EHCO die fehlende Dynamik nach der Pause fast am deutlichsten erkennbar. Die Thurgauer tauchten zwar nur sporadisch vor dem Oltner Tor auf. Doch wenn sie es taten, dann kamen sie mit einer erstaunlichen Leichtigkeit zu gefährlichen Abschlüssen. Und die Ostschweizer zeigten sich in den entscheidenden Augenblicken eben auch kaltblütig: Nach drei Gegentoren in 25 Minuten war der Arbeitstag für EHCO-Goalie Simon Rytz zu Ende. Auch er war nie auf das in dieser Saison gewohnt hohe Rendement gekommen.

Keine tragische Niederlage, aber...

Ist diese Niederlage tragisch? Mitnichten. Der erste Verlustgang auf heimischem Eis musste irgendwann kommen. Viel spannender ist die Frage, ob und wie schnell die Oltner ihre Erfolgs-DNA wieder finden. Die Rückkehr von Joel Scheidegger am Dienstag beim Derby in Langenthal wird helfen. Ebenso würde es nicht überraschen, wenn Dion Knelsen im Schoren wieder mittun könnte. Sollten diese beiden Schlüsselspieler im EHCO-Lineup stehen, ist die Ausgangslage ungleich günstiger.

Klar ist: Je schneller die Leuenberger-Crew wieder in Schwung kommt, umso besser. Die nächsten Wochen mit all den Nachholspielen wird streng. Es wäre bedauerlich, wenn man da die grossartige Ausgangslage, die man sich in der ersten Saisonhälfte erarbeitet hat, versemmeln würde.

