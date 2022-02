Liveticker EHC Olten HC La Chaux-de-Fonds

Der EHC Olten zeigte sich gegen La Chaux-de-Fonds im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Winterthur klar verbessert. Trotzdem mussten die Oltner am Ende auch gegen die Neuenburger als Verlierer vom Eis. In der Verlängerung eines wilden Spiels, traf der Norweger Olden. Auch neben dem Spielfeld ging es unruhig zu und her. Die EHCO-Fankurve machte sich sogar bei den eigenen Zuschauern unbeliebt.

Marcel Kuchta 20.02.2022, 16.47 Uhr