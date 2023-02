Swiss League Heisse Gerüchte um den vierten Ausländer: Hat EHCO-Sportchef Marc Grieder doch noch ein Ass im Ärmel? Am 15. Februar endete die internationale Transferfrist, ohne dass der EHC Olten einen vierten Ausländer verpflichtete. Nun machten am Rande des vierten Playoff-Viertelfinalspiels in Langenthal Gerüchte die Runde, wonach Oltens Sportchef doch noch einen Trumpf in der Hinterhand habe. Wahrheit oder Legende? Wir haben nachgefragt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.02.2023, 16.00 Uhr

Zwei der drei Oltner Ausländer: Sean Collins (l.) und Garry Nunn (r.) Michela Locatelli / freshfocus

Es fand sich allerhand Prominenz ein auf der Medientribüne im Schoren anlässlich des vierten Playoff-Viertelfinalspiels zwischen dem SC Langenthal und dem EHC Olten. Unter anderem auch eine Delegation der SCL Tigers mit deren Headcoach Thierry Paterlini und Sportchef Pascal Müller. Und wie es halt so ist, wird in den Drittelspausen über Dieses und Jenes diskutiert. Unter anderem natürlich auch über die Tatsache, dass der EHC Olten als möglicher Aufstiegsaspirant in die National League darauf verzichtet hat, auch noch eine vierte Ausländerlizenz zu lösen und somit im Fall der Fälle das maximale Import-Kontingent in der Ligaquali zwischen dem Swiss-League-Meister und dem Verlierer der National-League-Playouts nicht ausschöpfen könnte.

Im Lager der Langnauer, die möglicherweise ein Kandidat für die Ligaqualifikation sein könnten, traut man jedenfalls der Sache offenbar nicht. Und so machte im Schoren in Windeseile das Gerücht die Runde, wonach EHCO-Sportchef Marc Grieder blufft und, wenns nötig würde, dann doch noch einen vierten Ausländer aus dem Hut zaubert.

Das Szenario mit den B-Lizenzen

Wie das gehen könnte? Zum Beispiel, indem er vor dem 15. Februar eine B-Lizenz für einen oder mehrere, bei einem National-League-Team unter Vertrag stehenden Import-Spieler gelöst hat. Würde dieser nach dem 15. Februar nie auf dem Matchblatt eines NL-Spiels stehen und das betreffende Team vorzeitig aus den NL-Playoffs ausscheiden, dann wäre es theoretisch möglich, dass ein Klub wie Olten diesen Ausländer dann übernehmen und einsetzen könnte.

Auf Nachfrage bestätigt Marc Grieder wohl, dass man das Szenario mit den B-Lizenzen genau unter die Lupe genommen, aber weder einen Klub noch einen Spieler gefunden habe, der sich auf so einen Deal einlassen wollte. Zudem fangen die Playoffs in der National League erst am 14. März an. Bis zu jenem Zeitpunkt ist sportlich noch so viel unklar, dass die Planung noch viel komplizierter wurde.

Also - es bleibt dabei: Der EHC Olten würde eine allfällige Liga-Qualifikation nur mit drei Ausländern bestreiten. Immerhin hat Marc Grieder die Gewissheit, dass die Nervosität unter gewissen National-League-Teams gross sein muss...

