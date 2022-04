Swiss-League-Final Weshalb EHCO-Trainer Lars Leuenberger im Kleinholz Hühnerhaut-Momente erlebte Der EHC Olten erkämpfte sich in einem dramatischem Playoff-Fight vor ausverkauftem Haus im Kleinholz den ersten Finalsieg. Lukas Lhotak erlöste die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger mit seinem Tor in der Verlängerung. Der Oltner Trainer hatte einige Gründe, sich über die Leistung seiner Truppe zu freuen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Die 5340 Zuschauer im ausverkauften Kleinholz sorgten für eine fantastische Atmosphäre - inklusive tolle Choreographie. Marc Schumacher / freshfocus

Um 22.20 Uhr drohte das ausverkaufte Kleinholz-Stadion förmlich zu explodieren. Eben hatte Lukas Lhotak in der Verlängerung des zweiten Finalspiels das 1:0 für den EHC Olten geschossen und damit für den Ausgleich in der Finalserie gegen den EHC Kloten gesorgt. Die über 5000 Zuschauer tobten, schrien, jubelten und lagen sich in den Armen. Es war die Erlösung nach einer unheimlichen Geduldsprobe, welche die Oltner auf und neben dem Eis bisweilen schier zur Verzweiflung gebracht hatte.

Es war ein veritables Drama, welches sich vor unglaublich stimmungsvoller Kulisse im Eisstadion abspielte. Es war Playoff-Hockey in all seinen Facetten, mit all seiner Dramatik. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe lieferten sich einen erbitterten Kampf, der an Spannung kaum zu überbieten war.

Sterchis goldene Chance und Wolfs Hexereien

Dass nach der regulären Spielzeit noch keine Tore gefallen waren, hatten vor allem die Klotener ihrem Goalie Tim Wolf zu verdanken, der in seinem Kasten immer wieder hexte und die Oltner – speziell im Mitteldrittel – schier zur Verzweiflung brachte. Und wenn Wolf nicht zur Stelle war, dann stand sich der EHCO mit seiner Chancenauswertung selber im Weg. Für den Gipfel der Unfassbarkeit sorgte Simon Sterchi kurz nach Spielmitte, als er einen Querpass von Lukas Lhotak am leeren Tor vorbei setzte.

Die Oltner waren die bessere Mannschaft, aber sie brachten den Puck ganz einfach nicht im gegnerischen Tor unter. Doch sie verloren die Nerven nicht. «Es ist eine unserer grossen Qualitäten in dieser Saison, dass wir die Geduld nie verlieren», zollte EHCO-Trainer Lars Leuenberger seiner Mannschaft Respekt.

Trotzdem nie den Kopf und die Geduld verloren

In der Tat blieben die Oltner ihrer taktischen Linie treu und stürmten nicht kopflos ins Verderben. Und selbst wenn die Klotener immer mal wieder gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auftauchten, so geriet man nie in Panik. Zum Beispiel auch nicht, als Sterchi am Ende des zweiten Drittels gleich für fünf Minuten auf die Strafbank musste. «Unser Unterzahlspiel war fast perfekt», freute sich Leuenberger über die Tatsache, dass die Klotener mit einem Mann mehr kaum einmal zu nennenswerten Chancen gekommen waren.

Überhaupt zeigten die Oltner punkto Defensive eine überaus reife Vorstellung, die im Hinblick auf den weiteren Verlauf dieser Finalserie grosse Hoffnung macht. «Wir haben taktisch ein, zwei Sachen im Vergleich zum ersten Spiel in Kloten justiert. Das ist für uns prima aufgegangen», zeigte sich Lars Leuenberger zufrieden damit, wie der Gameplan funktioniert hatte.

Mit ordentlichem Rückenwind zurück nach Kloten

All die guten Aspekte hätten jedoch nichts genützt, wenn Lukas Lhotak in der Verlängerung dieses so wichtige Tor nicht geschossen hätte. Eine Niederlage wäre schwer verdaulich gewesen. So aber, gehen die Oltner mit einer Menge Rückenwind in das dritte Duell am kommenden Samstag in der Stimo-Arena. Dieser EHC Kloten ist zu packen.

Diese Gewissheit hat dieser rauschende Playoff-Abend im Kleinholz gebracht. «Ich habe meinen Spielern nach der Partie zu einem leidenschaftlichen Auftritt gratuliert», sagte Leuenberger. Und zeigte sich gleichzeitig überaus erfreut über die fantastische Atmosphäre im Kleinholz:

«Ich hatte das letzte Mal solche Hühnerhaut, als ich 2016 mit dem SCB Meister geworden bin. Heute hat sich gezeigt, dass Olten eine Eishockey-Stadt ist.»

