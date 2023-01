Swiss League Fertig Leaderposition: Ein unfassbar ineffizienter EHC Olten unterliegt in Basel 2:3 Seit dem ersten Spieltag zierte der EHC Olten die Tabellenspitze der Swiss League. In der 43. von 45 Qualifikationsrunden ist es mit der Herrlichkeit nun vorbei. Trotz drückender Überlegenheit unterlagen die Oltner in Basel 2:3, während der HC La Chaux-de-Fonds dank eines 5:1-Siegs gegen Visp die Leaderposition übernahm. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 31.01.2023, 22.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hängende Köpfe bei den Oltner Spielern. Marc Schumacher / freshfocus

Es war wohl die symptomatischste Szene des ganzen Abends: In der 57. Minute stand Oltens Lukas Lhotak plötzlich mutterseelenallein vor Basels Goalie Andri Henauer. Doch der Tscheche mit Schweizer Lizenz pfefferte seinen Schuss mitten in den Bauch Henauers. Statt den Ausgleich zu bejubeln, raufte man sich aufseiten des EHCO einmal mehr die Haare. Es war die letzte grosse Chance für den EHC Olten in einem für den Leader unfassbar frustrierenden Spiel. 2:3 unterlagen die Oltner am Ende. Und dies trotz einem eklatanten Schussverhältnis-Vorteil von 45:12 (!). Was zeigt, wie unglaublich ineffizient die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger agierte.

Erster Basler Angriff, erstes Gegentor

Die Partie begann bereits denkbar suboptimal für die Oltner. Die Basler kamen quasi mit ihrem ersten Angriff und einer Einzelleistung von Jakob Stukel entgegen des Spielverlaufs zum ersten Treffer. Ein Erfolgserlebnis, welches dem Aussenseiter sichtlich Auftrieb und vor allem Mut verlieh, während der EHCO von Minute zu Minute wirrer und unpräziser agierte. Nach Supinskis Treffer zum 2:0 (13.) wurde schnell einmal klar, dass dies ein ungemütlicher Abend für den Leader werden würde.

Keinen sonderlich glücklichen Eindruck machte bei seinem Comeback nach zweimonatiger Absenz Goalie Dominic Nyffeler. Auch wenn man ihm für keinen der drei Gegentreffer wirklich die Schuld geben kann, so hätte er vermutlich zwei von ihnen in Topform gehalten. Vor allem das 3:1 von Stukel, der aber von der Oltner Defensive auch reichlich unbedrängt zum Abschluss gekommen war.

Garry Nunn weit von seiner Topform entfernt

Nach dem dritten Treffer der Basler, kurz vor Spielmitte, war der Rest der Partie geprägt vom Anrennen der zunehmend verzweifelter agierenden Oltner. Die hatten gegen die sich sehr geschickt verteidigenden Gastgeber allerdings allergrösste Mühe, in wirklich gefährliche Abschlusssituation zu kommen. Und wenn man dann mal im Powerplay agieren konnte, dann hexte Henauer und verhinderte mit Glanzparaden in Serie weitere Treffer des EHC Olten. Aber eben: Unter dem Strich war das, was der Leader aller Überlegenheit zum Trotz zeigte, viel zu oft viel zu unpräzise und uninspiriert.

Zudem gab es doch die eine oder andere beunruhigende Tendenz zu beobachten. Zum Beispiel die Performance von Garry Nunn. Der Kanadier scheint immer noch weit von seiner Bestform entfernt und wirkt oft wie ein Fremdkörper. Dass Lars Leuenberger zu Beginn des letzten Drittels die Sturmlinien umstellte und Nunn in die zweite Linie mit Dominic Weder und Simon Sterchi versetzte, was ein klares Signal, dass der Headcoach nicht zu frieden ist. Bleibt zu hoffen, dass der Kanadier bald einmal wieder in Schwung kommt.

Leuenberger wirbelt die Linien durcheinander

Aber nicht nur Nunn hinkt seiner Form derzeit hinterher. Auch ein Spieler wie Timothy Kast, in dieser Saison lange Zeit eine tragende Säule als Center der zweiten Linie, wirkte zuletzt seltsam gehemmt, wenig spielfreudig und pomadig. Klar ist: Wenn diese wichtigen Spieler des EHCO im Hinblick auf die in zwei Wochen beginnenden Playoffs nicht wieder in Form kommen, dann wird es schwierig.

Denn seit Dienstagabend sind die Oltner zum allerersten Mal in dieser Saison nicht mehr an der Tabellenspitze der Swiss League klassiert. Der HC La Chaux-de-Fonds, der auch beim 5:1-Sieg gegen Visp dem Gegner keinen Stich liess, grüsst neu vom Thron, von welchem die Oltner in Basel gestürzt worden sind. Im Heimspiel gegen die GCK Lions (am Freitag) und in der letzten Runde am Sonntag (in Visp) hat der EHCO noch zwei Gelegenheiten für Korrekturen. Die sind auch nötig.

Verfolgen Sie den Spielverlauf im Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen