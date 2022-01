Vor dem Spitzenkampf EHC Olten gegen EHC Kloten

Swiss League Ein Trainer auf einer Mission: Wie sich der EHCO auf den Kampf der Giganten vorbereitet Mehr Spitzenspiel geht nicht: Der EHC Olten trifft am Dienstagabend (19.45 Uhr) im Kleinholz auf seinen Mitstreiter an der Spitze der Swiss-League-Tabelle, den EHC Kloten. Headcoach Lars Leuenberger hat seine Spieler eingeschworen. Und was läuft jetzt eigentlich mit dem dritten Ausländer? Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Da gehts lang: EHC-Headcoach Lars Leuenberger weist seinen Spielern deutlich den Weg. Claudio Thoma / freshfocus

Das Montagstraining neigt sich dem Ende zu, als EHCO-Headcoach Lars Leuenberger seine Schäfchen auf dem Eis um sich herum versammelt. In den folgenden fünf Minuten redet Leuenberger fast beschwörend auf seine Spieler ein. Man spürt es bis auf die Tribüne: Da ist einer mit Feuereifer bei der Sache. Und wünscht, dass es seine Jungs ebenso sind. «Ich habe den Spielern unsere Mission erklärt. Warum ich hier bin. Und warum sie hier sind.» Die Aussage ist klar: Man will das grosse Ziel, den Aufstieg in die National League, nicht aus den Augen verlieren.

Zwei, drei Dinge, die nicht gepasst haben

Der Zeitpunkt dieser Grundsatzrede kommt auch nicht überraschend: Der nächste Spitzenkampf gegen den EHC Kloten steht auf dem Programm. Am Dienstagabend kommt es ziemlich genau einen Monat nach dem ersten Aufeinandertreffen im Kleinholz (2:0 für den EHCO) zum erneuten Clash der Swiss-League-Giganten. Kein Wunder, wollte Leuenberger seine Mannschaft nochmal ein wenig aus der Reserve locken. «Zumal mir in letzter Zeit zwei, drei Sachen nicht so gepasst haben. Das wollte ich den Spielern klar machen.» Was ihm nicht gepasst hat? «Das bleibt unter uns», lässt sich der EHCO-Headcoach nicht in die Karten blicken.

Die Stossrichtung ist aber klar. Leuenberger kämpft mit aller Macht gegen die drohende Einkehr der Genügsamkeit. Er sagt: «Wir müssen uns immer fragen: Weshalb stehen wir in der Tabelle da, wo wir jetzt sind?» Nach der langen Pause gelte es nun immer noch, «den Rost aus dem Hirn und aus den Beinen zu schütteln», wie es der Oltner Bandenmeister beschreibt und unterstreicht:

«Ich will gewinnen. Jeden Match. Das treibt mich an. So habe ich schon als Spieler funktioniert. Und auch meine Jungs müssen das wollen, leben, mit jeder Faser ihres Körpers.»

Lars Leuenberger spricht von einem Marathon, von dem man nun bereits einen beträchtlichen Teil hinter sich gebracht habe. «Aber nun dürfen wir nicht im entscheidenden Augenblick die richtige Abzweigung verpassen.»

Eine solche Weggabelung stellt zweifellos das Spitzenspiel gegen Kloten dar. Eine Niederlage würde bedeuten, dass die Flieger in der Tabelle endgültig an den Oltnern vorbeiziehen würden. Das ist für Leuenberger allerdings momentan nur zweitrangig.

«Wir müssen dieses Spiel geniessen. Die beste Mannschaft der Swiss League kommt, das Stadion wird gut gefüllt sein. Für uns ist es wichtig, dass wir Kloten wieder herausfordern können.»

So wie beim erwähntem 2:0-Sieg, als die Oltner entgegen aller Vorzeichen - sie mussten das Spiel ohne Ausländer bestreiten - das bessere Ende für sich behielten. Auch wenn Garry Nunn und Dion Knelsen am Dienstagabend wieder mit von der Partie sein werden, sieht Lars Leuenberger seine Mannschaft immer noch in der Aussenseiterrolle. «Wir sind und bleiben der Underdog, der Challenger Klotens.»

Sind am Dienstag im Spitzenspiel im Kleinholz diesmal mit von der Partie: Garry Nunn (l.) und Dion Knelsen. Claudio Thoma / freshfocus

Mit grosser Vorfreude blickt auch Dominic Forget auf den Spitzenkampf. «Das wird sicher ein Spiel voller Emotionen. Gegen die beste Mannschaft zu spielen, ist zwar schwierig, aber es macht am meisten Spass.» Trotzdem verweist auch der Kanadier mit Schweizer Pass auf das «grosse Bild»: «Es geht weniger darum, wer nach der Qualifikation auf Platz eins steht. Wichtig ist, dass wir in den kommenden, strengen Wochen bis zu den Playoffs einerseits gut in Form kommen, gleichzeitig aber auch mit unseren Energievorräten haushälterisch umgehen.» Ein Balanceakt, der bekannterweise nicht immer einfach in die Realität umzusetzen ist.

Unterschiedliche Ausgangslage

Zumal die Ausgangslage auch für die Spieler eine andere sein wird als noch vor dem «Weihnachts-Duell»: «Damals wussten alle, dass wir ohne Dion und Garry in der Mannschaft noch einmal mehr geben müssen. Das hat sicher ein wenig Adrenalin freigesetzt. Gleichzeitig haben uns die Klotener vielleicht etwas unterschätzt», sagt Forget. Das wird am Dienstag anders sein. Die Oltner können personell nun fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Adam Hasani, dessen Comeback aber auch immer näher rückt und Florian Schmuckli, dessen Einsatz fraglich ist, sind theoretisch alle (Stamm-)Spieler wieder verfügbar. Kein Grund aber, sich zurückzulehnen. «Wenn jemand das Gefühl hat, sich deswegen in Sicherheit zu wähnen, dann muss er am Mittwoch gar nicht mehr ins Training kommen», unterstreicht Lars Leuenberger. Er ist wahrlich ein Trainer auf einer Mission.

Dritter Ausländer: Land in Sicht? Die schier endlose Saga um die Verpflichtung des dritten Ausländers könnte tatsächlich zu einem Abschluss kommen. Die sportliche Lage der Black Wings Linz, wo der (dem Vernehmen nach) EHCO-Wunschkandidat Colin Smith derzeit noch engagiert ist, ist in der ICEHL mittlerweile derart hoffnungslos, dass der Spieler-Ausverkauf begonnen hat. Der Vertrag mit einem kanadischen Verteidiger wurde bereits aufgelöst. Gut möglich, dass Smith in den kommenden Tagen der nächste Abgang sein wird. Seit der 28-jährige Deutsch-Kanadier im November aus Södertälje nach Linz gewechselt hatte, buchte er in 15 Spielen für die Black Wings 13 Skorerpunkte.

