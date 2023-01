Swiss League Ein stark verbesserter EHC Olten bringt sich mit einer Strafenflut um einen Vollerfolg im Spitzenkampf Der EHC Olten musste sich im Spitzenkampf in La Chaux-de-Fonds knapp geschlagen geben, konnte aber immerhin einen Punkt mit nach Hause nehmen. Einen Vollerfolg vergaben die Oltner mit einer Strafenflut im Schlussdrittel und kassierten schliesslich in der allerletzten Sekunde der Verlängerung den entscheidenden Gegentreffer zum 3:2 für La Chaux-de-Fonds. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 17.01.2023, 23.04 Uhr

Am Ende mussten die Oltner (rechts Silvan Wyss) dem HC La Chaux-de-Fonds beim jubeln zusehen. Pascal Muller/Freshfocus

Eines vorneweg: Sollten sich der EHC Olten und der HC La Chaux-de-Fonds im Swiss-League-Final gegenüberstehen, dann können sich die Zuschauer auf eine spektakuläre Serie freuen. Das fünfte und letzte Quali-Aufeinandertreffen der beiden mit Abstand besten Teams der Liga bot jedenfalls sehr viel von dem, was das Herz des Eishockey-Freunds begehrt. Tempo, Checks, hitzige, verbale und physische Rencontres. Ja, in der gut gefüllten Patinoire des Mélèzes im tief verschneiten La Chaux-de-Fonds herrschte schon ein Hauch von Playoff-Atmosphäre. Man schenkte sich nichts und bot dem Publikum vorzügliche Unterhaltung.

Huguenins Gamewinner in allerletzter Sekunde

Der EHC Olten hätte es in der Hand gehabt, diesen unterhaltsamen Eishockey-Abend mit einem Erfolgserlebnis der schöneren Sorte abzuschliessen. Doch am Ende gabs dann doch noch eine Niederlage mit einem etwas bitteren Nachgeschmack. In der Verlängerung kassierten die Oltner sprichwörtlich in allerletzter Sekunde den entscheidenden Gegentreffer. Anthony Huguenin traf zum 3:2, auf der Matchuhr stand «0:00». Doch die Schiedsrichter gaben den Treffer nach kurzer Videokonsultation.

Ja, die Schiedsrichter: Sie drückten leider diesem attraktiven Duell im letzten Drittel den Stempel auf. Man darf die EHCO-Spieler keineswegs frei von Schuld sprechen. Aber dass in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit sage und schreibe vier Oltner Akteure in Serie sich auf der Strafbank quasi die Klinke in die Hand geben konnten, war dann doch etwas des Schlechten zu viel aus Sicht des EHC Olten. Die ersten drei Unterzahlspiele überstand man dank eines hervorragenden Penalty-Killings erfolgreich. Doch irgendwann kam es, wie es kommen musste: Leonardo Fuhrer gelang 90 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit der frenetisch umjubelte Ausgleich für die Hausherren.

Zwei Oltner Powerplaytreffer zur 2:0-Führung

Zuvor hatten die Oltner in der hitzigen Ambiance im Neuenburger Jura eine starke Darbietung abgeliefert. Mit zwei Powerplay-Treffern zeigte man sich in Überzahl endlich mal wieder opportunistisch. Sean Collins mit einer wunderbaren Einzelleistung und Stan Horansky, der einen Schuss von Joel Scheidegger unhaltbar ablenkte, sorgten für eine 2:0-Führung für den EHCO, der nach dem ersten, intensiven Anrennen der Chaux-de-Fonniers bei spielerischem Gleichstand kaum mehr etwas zuliess in der eigenen Zone. Ein markanter Fortschritt zu den defensiv so wackligen Darbietungen der letzten Wochen. Ebenfalls stark und viel Ruhe ausstrahlend: Goalie Lucas Rötheli, der von seinen Vorderleuten aber auch exzellent abgeschirmt wurde.

Zeigte eine starke Darbietung: EHCO-Goalie Lucas Rötheli. Pascal Muller/Freshfocus

Unter dem Strich zeigte der EHC Olten im Spitzenkampf trotz des bitteren Endes die Fortschritte, die man sich nach den unkonstanten Auftritten im neuen Jahr erhofft hatte. Der Vorsprung auf den HC La Chaux-de-Fonds ist in der Tabelle zwar auf drei Zähler geschrumpft (es waren mal elf!). Aber wenn man in Betracht zieht, dass beispielsweise der schmerzlich vermisste Garry Nunn bald wieder ins Line-up zurückkehren wird, dann gibt es aus Sicht der Oltner durchaus Grund für eine Portion Optimismus im Hinblick auf den Quali-Endspurt.

Rapuzzi fehlte erneut: Wie geht es weiter?

Übrigens: Wiederum nicht im Aufgebot stand in La Chaux-de-Fonds William Rapuzzi. Der US-Amerikaner wurde diesmal mit «persönlichen Gründen» als abwesend gemeldet, nachdem er das Spiel am vergangenen Samstag in Biasca aus «familiären Gründen» verpasst hatte. Auf Details will man beim EHCO zum jetzigen Zeitpunkt zum Schutz von Rapuzzis Privatsphäre nicht eingehen. Man darf gespannt sein, wie sich diese Geschichte entwickelt.

Telegramm La Chaux-de-Fonds - Olten 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) n. V. Mélèzes. – 3140 Zuschauer. – SR: Staudenmann/Castelli (Bachelut/Micheli). – Tore: 14. Collins (Horansky, Scheidegger; Ausschluss In-Albon) 0:1. 25. Horansky (Scheidegger, Collins; Ausschluss Fuhrer) 0:2.40. (39:48) Olden (Fuhrer, Schweri; Strafe gegen Olten angezeigt) 1:2. 59. Fuhrer (Andersons, Olden; Ausschluss Antonietti) 2:2. 65. (64:59) Huguenin (Schweri, Rüegsegger) 3:2.– Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. 8-mal 2 Minuten gegen Olten. La Chaux-de-Fonds: Östlund; Jaquet, In-Albon; Huguenin, Del Ponte; Smons, Dubois; Boss; Olden, Achermann, Andersons; Eugster, Suter, Rüegsegger; Carbis, Privet, Petrini; Fuhrer, Topping, Schweri. Olten: Rötheli; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Schmuckli, Heughebaert; Horansky, Collins, Brüschweiler; De Nisco, Kast, Sterchi; Lhotak, Haussener, Puide; Hüsler, Wyss, Mosimann. Bemerkungen: Olten ohne Nunn, Neukom, Nyffeler, Maurer, Dal Pian, Weder (alle verletzt), Rapuzzi (persönliche Gründe) sowie Schwinger und Hänggi (beide überzählig). La Chaux-de-Fonds ohne Bengtsson, Augsburger, Matewa, Ulmer, Andersson, Voirol und Gehringer (alle verletzt). – 54. Pfostenschuss Olden. 57:17 Timeout La Chaux-de-Fonds.

