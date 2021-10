Swiss League Ein Drama in drei Akten: Wie der EHC Olten im Chaos den Überblick behielt Der EHC Olten ging auch im sechsten Heimspiel der neuen Saison als Sieger vom Eis. Beim 5:3-Erfolg gegen den HC Sierre zeigte sich die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger zuerst sehr fehlerhaft, fand dann aber einen Weg, den unbequemen Gegner zu bezwingen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 17.10.2021, 11.27 Uhr

Jan Mosimann (rechts) bezwingt Sierre-Goalie Remo Giovannini zum 1:0 für den EHC Olten. Die Nerven der Oltner beruhigte dieser Treffer nicht wirklich. Marc Schumacher / freshfocus

Wenn das kein gutes Zeichen ist! Im sechsten Heimspiel der laufenden Saison erhoben sich die (Sitzplatz-)Zuschauer im Kleinholz in der Schlussminute zum sechsten Mal zu einer Standing Ovation. Was nichts anderes heisst, als dass der EHC Olten zum sechsten Mal in sechs Anläufen die drei Punkte auf heimischem Eis mitnehmen konnte. Den 5:3-Sieg gegen den HC Sierre mussten sich die Oltner aber hart erkämpfen in einem Spiel, welches für die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger erst fehlerhaft, dann chaotisch und schliesslich kon­trolliert verlief. Es war quasi ein Drama in drei Akten.

1. Akt: Die Fehlerorgie

«Im ersten Drittel hatte ich das Gefühl, dass wir von A bis Z nicht bereit waren», fasste Leuenberger das, was sein Team gezeigt hatte, recht treffend zusammen. Der EHCO war zwar durch Jan Mosimann in der 8. Minute in Führung gegangen. Doch wendete sich das Blatt innerhalb von etwas mehr als einer Minute mit zwei Blitz-Powerplaytoren durch Maxime und Arnaud Montandon, die nach sechs bzw. vier Sekunden in Überzahl trafen.

Der 1:2-Rückstand war die gerechte Quittung für einen überaus fehlerhaften Auftritt der Oltner, die in jenen 20 Minuten gefühlt mehr Fehlpässe und Scheibenverluste produziert hatten als bisher während der ganzen Saison. «Wir sind schlecht gestanden, waren im Kopf nicht bereit, die Zweikämpfe zu gewinnen, und produzierten viel zu viele Turnovers», sagte Leuenberger, der in der ersten Drittelspause klare Worte fand:

«Ich sagte den Jungs: Jetzt haben wir es glaubs gesehen mit so einem Auftritt. Wir haben noch vierzig Minuten, um das Spiel zu drehen.»

2. Akt: Wende im Chaos

Stan Horansky sorgt mit seinem Treffer zum 3:2 zu Beginn des Mitteldrittels dafür, dass der EHCO wieder auf Erfolgskurs ist. Marc Schumacher / freshfocus

Gesagt, getan: Die Oltner Spieler hatten sich die Worte ihres Headcoachs offensichtlich zu Herzen genommen und starteten entsprechend konzentriert und druckvoll in den zweiten Abschnitt. Und siehe da: Nach etwas mehr als drei Minuten hatten Adam Hasani und Stan Horansky aus dem 1:2 ein 3:2 gemacht. Danach entwickelte sich ein spektakuläres, mitunter chaotisches Spiel mit Torchancen im Minutentakt. Auf den neuerlichen Ausgleich von ­Sierre durch Beauregard (30.) hatte Lukas Lhotak (nach schöner Vorarbeit von Silvan Wyss) drei Minuten später die richtige Antwort und traf zum 4:3. Was von aussen betrachtet – vor allem in der Defensive – nicht immer stilsicher aussah, war für Lars Leuenberger wenig problematisch:

«Gegen Sierre muss man auf diese Art und Weise verteidigen. Sie birgt Risiken, aber dafür ist es auch die effektivste Methode.»

Oder wie der Torschütze zum 1:0, Jan Mosimann, der in der zweiten Sturmlinie neben Dominic Forget und Adam Hasani immer besser zur Geltung kommt, das «Sierre-Dilemma» treffend zusammenfasste: «Wenn man gegen Sierre 60 Minuten lang kompakt spielen würden, könnte man dieses Chaos verhindern. Aber ihre Spielweise sorgt dafür, dass man zwar selber viel Platz hat in der Offensive, bei den Gegenstössen dafür umso mehr laufen muss, damit die Defensive funktioniert.»

3. Akt: Die Spielkontrolle

So wirr und unkontrolliert das Geschehen zuvor gewesen war, so unspektakulär verlief das letzte Drittel. Die Oltner liessen kaum mehr Ausgleichschancen der Walliser zu. Und das ist aus Sicht des EHCO sehr positiv zu werten. Gute Mannschaften schaffen es, das Spiel in die für sie gewünschten Bahnen zu lenken und dann auch dort zu behalten. Das gelang der Leuenberger-Truppe an diesem zuerst komplizierten Abend sehr gut: «Wir sind nicht in Panik geraten, als wir in Rückstand gerieten, sondern cool geblieben. So findet man auch einen Weg zum Sieg, wenn man mal ein schlechteres Spiel einzieht», freute sich auch Jan Mosimann. Ein ähnlich positives Fazit zog Lars Leuenberger:

«Die Mannschaft hat einmal mehr gezeigt, dass sie intakt ist und Charakter hat. Wir kämpfen derzeit bisweilen ein wenig gegen uns selber. Engelchen und Teufelchen sitzen auf den Schultern und machen sich bemerkbar. Dann liegt es an uns Trainern, zwischendurch auch mal ein wenig auf den Tisch zu hauen.»

Am Ende war wieder alles aufgegangen für den EHC Olten, der im Chaos den Überblick behielt und weiter als Tabellenführer der Swiss League grüsst.

Sechstes Heimspiel, sechster Sieg: Die Zuschauer feiern zusammen mit den EHCO-Spielern. Marc Schumacher / freshfocus